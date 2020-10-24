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ВВВ-Венло
0:4
Перерыв

Стадион:
Аякс
0'
0:1
12' Гол
Эккеленкамп Юрген
0:2
17' Гол
Траоре Лассина
18' Желтая карточка
Пост Данни
0:3
32' Гол
Траоре Лассина
0:4
44' Гол
Тадич Душан
16
Ван
Крой
Делано
2
Пахоник
Тобиас
14
Кум
Кристиан
3
Свинкелс
Арьян
26
Шмиц
Лукаш
8
Машаш
Зинедин
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
10
Ван
Крой
Вито
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
18
Эккеленкамп
Юрген
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
ВВВ-Венло
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Эккеленкамп Юрген
(Траоре Лассина)
17'
0:2
Траоре Лассина
(Антони)
18'
Пост Данни
 
32'
0:3
Траоре Лассина
(Тальяфико Николас)
44'
0:4
Тадич Душан
(Клейбер Шон)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 5 (2) 0.83
2. Линторст Эверт 1 0.17
3. Хуппертс Гуус 1 0.17
4. Ариас Яфар 1 0.17
5. Джон Джошуа 0 0
6. Ван Крой Вито 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 4 (1) 0.67
2. Антони 3 0.5
3. Траоре Лассина 2 0.33
4. Кудус Мохаммед 1 0.17
5. Лабьяд Закария 1 0.17
6. Промес Куинси 1 0.17
7. Мартинес Лисандро 1 0.17
8. Эккеленкамп Юрген 1 0.17
9. Классен Дэви 1 (1) 0.17
10. Тальяфико Николас 0 0
11. Мазрауи Нуссер 0 0
12. Гравенберх Райан 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 3 0
2. Ван Крой Вито 2 0
3. Гельми Рой 2 0
4. Пахоник Тобиас 0 1
5. Янссен Симон 0 1
6. Кум Кристиан 1 0
7. Хуппертс Гуус 1 0
8. Машаш Зинедин 1 0
9. Torino Hunte 1 0
10. Линторст Эверт 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Мартинес Лисандро 1 0
8. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
 Аякс 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс
Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
ВВВ-Венло 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
10. ВВВ-Венло 0:4 Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 5 0 3 2 8 - 11 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Аякс
9.90
6.30
1.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
19.00 10.50 1.09
9.90 5.90 1.23
9.60 6.30 1.27
10.05 5.89 1.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7.5 7.5 8.5 8.5
9.50 1.04 6.25 1.08 6.30 1.10 3.15 1.30 1.83 1.98 2.55 1.48 2.10 1.74 5.00 1.15 1.74 2.08 1.57 2.41 9.00 1.04 1.20 3.90 2.95 1.37 1.07 8.00 1.66 2.13 1.22 4.00 1.07 7.50
6.75 1.06 5.95 1.10 3.32 1.31 2.59 1.50 1.96 1.93 1.57 2.40 1.44 2.70 1.22 4.05 1.14 4.75 1.05 7.30
7.14 1.11 2.88 1.43 2.58 1.52 2.28 1.66 1.97 1.89 4.65 1.20 1.59 2.40 1.58 2.47 2.71 1.48 2.26 1.67 2.02 1.85 1.76 2.11 1.59 2.41 3.07 1.39 2.68 1.49 2.28 1.66 1.91 1.96 1.68 2.24 1.51 2.63 1.23 4.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
4.10 1.20 3.20 1.32 1.87 1.96 1.39 2.85 2.25 1.60 1.23 3.90 1.03 10.00
4.90 1.18 3.26 1.34 1.91 1.89 1.40 2.95 1.28 3.68
3.12 1.38 2.48 1.56 1.88 1.99 1.60 2.39 1.41 2.98 1.38 3.19 1.91 1.95 1.57 2.46 1.24 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.95 1.37 2.41 1.49 1.80 1.95 1.50 2.60
5.85 1.13 4.85 1.18 2.38 1.58 1.81 2.02 1.49 2.62 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.50 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:4 Аякс онлайн

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