ВВВ-Венло
0:4
Перерыв
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Аякс
0:1
12' ГолЭккеленкамп Юрген
0:2
17' ГолТраоре Лассина
18' Желтая карточкаПост Данни
0:3
32' ГолТраоре Лассина
0:4
44' ГолТадич Душан
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
27
Torino
Hunte
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
30 Кренмер ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
17'
0:2
18'
32'
44'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|5 (2)
|0.83
|2.
|Линторст Эверт
|1
|0.17
|3.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.17
|4.
|Ариас Яфар
|1
|0.17
|5.
|Джон Джошуа
|0
|0
|6.
|Ван Крой Вито
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|4 (1)
|0.67
|2.
|Антони
|3
|0.5
|3.
|Траоре Лассина
|2
|0.33
|4.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.17
|5.
|Лабьяд Закария
|1
|0.17
|6.
|Промес Куинси
|1
|0.17
|7.
|Мартинес Лисандро
|1
|0.17
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.17
|9.
|Классен Дэви
|1 (1)
|0.17
|10.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|11.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|12.
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|3
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|2
|0
|3.
|Гельми Рой
|2
|0
|4.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|5.
|Янссен Симон
|0
|1
|6.
|Кум Кристиан
|1
|0
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|9.
|Torino Hunte
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Онана Андре
|1
|0
|6.
|Шуурс Перр
|1
|0
|7.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Аякс
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс
Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|ВВВ-Венло
|0:4 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|9.50
|1.04
|6.25
|1.08
|6.30
|1.10
|3.15
|1.30
|1.83
|1.98
|2.55
|1.48
|2.10
|1.74
|5.00
|1.15
|1.74
|2.08
|1.57
|2.41
|—
|—
|9.00
|1.04
|—
|—
|1.20
|3.90
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.07
|8.00
|—
|—
|1.66
|2.13
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.07
|7.50
|—
|—
|6.75
|1.06
|5.95
|1.10
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.22
|4.05
|—
|—
|1.14
|4.75
|—
|—
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.14
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.43
|2.58
|1.52
|2.28
|1.66
|1.97
|1.89
|4.65
|1.20
|1.59
|2.40
|1.58
|2.47
|2.71
|1.48
|2.26
|1.67
|2.02
|1.85
|1.76
|2.11
|1.59
|2.41
|3.07
|1.39
|2.68
|1.49
|2.28
|1.66
|1.91
|1.96
|1.68
|2.24
|1.51
|2.63
|1.23
|4.21
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|4.10
|1.20
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.87
|1.96
|—
|—
|1.39
|2.85
|2.25
|1.60
|—
|—
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.03
|10.00
|4.90
|1.18
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.28
|3.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.38
|2.48
|1.56
|1.88
|1.99
|1.60
|2.39
|1.41
|2.98
|1.38
|3.19
|1.91
|1.95
|1.57
|2.46
|1.24
|4.16
|—
|—
|—
|—