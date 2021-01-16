Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Stade Le Cannonier
Генк
16
Коффи
Херве
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.25
|2.
|Бакич Марко
|2
|0.1
|3.
|Табеку Серж
|2
|0.1
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.1
|5.
|Фараж Имад
|1
|0.05
|6.
|Шадаш Бруну
|1
|0.05
|7.
|Онана Жан
|1
|0.05
|8.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.05
|9.
|Мохамед Димитри
|1 (1)
|0.05
|10.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|11.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|19 (5)
|0.95
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.55
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.25
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.2
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|6
|0
|2.
|Онана Жан
|4
|1
|3.
|Хочко Дени
|4
|1
|4.
|Бакич Марко
|5
|0
|5.
|Агузуль Саад
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Коффи Херве
|3
|0
|8.
|Олинга Фабрис
|2
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|10.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|11.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|12.
|Антонов Неманья
|1
|0
|13.
|Табеку Серж
|1
|0
|14.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|15.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|16.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|17.
|Нландю Дарли
|1
|0
|18.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|2.
|Онуачу Пол
|4
|0
|3.
|Лукуми Джон
|4
|0
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|3
|0
|6.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|7.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|8.
|Куэста Карлос
|1
|1
|9.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|10.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|11.
|Тома Бастьен
|0
|1
|12.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Генк
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен
Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Генк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мускрон-Перювельз 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|43 - 25
|39
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|7.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|10.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|27 - 34
|28
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 42
|20
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|27 - 36
|19
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|16 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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