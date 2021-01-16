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Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Генк
0' 10'
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
8
Онана
Жан
6
Хочко
Дени
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
1
Вукович
Дэнни
77
Пресиадо
Анхело
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
10
Бонгонда
Тео
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Генк
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.25
2. Бакич Марко 2 0.1
3. Табеку Серж 2 0.1
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.1
5. Фараж Имад 1 0.05
6. Шадаш Бруну 1 0.05
7. Онана Жан 1 0.05
8. Сильвестре Матиас 1 0.05
9. Мохамед Димитри 1 (1) 0.05
10. Олинга Фабрис 0 0
11. Агузуль Саад 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 19 (5) 0.95
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.55
3. Ито Дзюнъя 5 0.25
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.2
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 6 0
2. Онана Жан 4 1
3. Хочко Дени 4 1
4. Бакич Марко 5 0
5. Агузуль Саад 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Коффи Херве 3 0
8. Олинга Фабрис 2 0
9. Да Кошта Нуну 2 0
10. Сильвестре Матиас 1 0
11. Мохамед Димитри 1 0
12. Антонов Неманья 1 0
13. Табеку Серж 1 0
14. Бадибанга Бени 1 0
15. Шадаш Бруну 1 0
16. Брим Шарль-Андреас 1 0
17. Нландю Дарли 1 0
18. Капемба Освальдо Педро 1 0
Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 3 1
2. Онуачу Пол 4 0
3. Лукуми Джон 4 0
4. Уронен Йере 3 0
5. Грошовски Патрик 3 0
6. Куасси Эбуэ 3 0
7. Бонгонда Тео 1 1
8. Куэста Карлос 1 1
9. Воутерс Дрис 2 0
10. Муньос Даниэль 2 0
11. Тома Бастьен 0 1
12. Дессерс Сириль 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Генк 16.28% (7) 16.28% (7) 13.95% (6) 20.93% (9) 16.28% (7) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен
Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Генк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк 0:0 Заявка 21 11 6 4 43 - 25 39
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
5. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
6. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
7. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
9. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
10. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 21 8 4 9 27 - 34 28
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 21 5 5 11 26 - 42 20
17. Серкль Брюгге Заявка 20 6 1 13 27 - 36 19
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 21 4 6 11 16 - 31 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
5. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
14. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
15. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 11 10
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Генк 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 14 18
3. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
10. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
11. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мускрон-Перювельз
Ничья
Генк
4.40
4.00
1.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 4.00 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.98 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.60 1.80
  4.10 3.64 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
11.00 1.02 8.50 1.02 4.10 1.21 3.25 1.31 1.92 1.75 1.92 1.88 1.69 2.42 1.44 2.70 1.21 4.10 1.15 5.55 1.05 8.90 1.04 8.90 0.00 14.00
4.25 1.24 2.66 1.50 2.12 1.76 1.85 2.02 1.65 2.31 1.45 2.83 1.50 2.68 1.41 3.00 1.15 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
3.05 1.35 1.95 1.72 1.47 2.55 1.12 5.55 1.09 6.50
2.71 1.47 2.23 1.68 1.73 2.14 1.46 2.74 1.33 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Мускрон-Перювельз 0:0 Генк онлайн

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