Серкль Брюгге
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Мехелен
73' Желтая карточкаСомерс Тибо
77' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
85' Желтая карточкаДрёйф Ферди
0:1
87' ГолДе Камарго Игор
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Деман ОливьеПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вут СименЗащитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
73'
74'
85'
87'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|11 (1)
|0.42
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.23
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.15
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.08
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.31
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.19
|3.
|Де Камарго Игор
|5
|0.19
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.12
|5.
|Швед Марьян
|3
|0.12
|6.
|Вранкс Астер
|3
|0.12
|7.
|Уолш Сэнди
|2
|0.08
|8.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.08
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.08
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.04
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|12.
|Вут Симен
|1
|0.04
|13.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|14.
|Каборе Исса
|0
|0
|15.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Марселен Жан
|6
|0
|3.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Сомерс Тибо
|3
|0
|12.
|Угбо Ике
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|14.
|Мусаба Антони
|2
|0
|15.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|16.
|Коррин Александр
|1
|0
|17.
|Велковски Димитар
|1
|0
|18.
|Оггас Кевин
|1
|0
|19.
|Декостере Роббе
|1
|0
|20.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|8
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|5.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|6.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|7.
|Схоофс Роб
|3
|0
|8.
|Пейре Тибо
|3
|0
|9.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Мрабти Керим
|2
|0
|16.
|Дефур Стивен
|1
|0
|17.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|18.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|19.
|Куке Гетан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
|Мехелен
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|25% (9)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге 2:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|5.
|Стандард
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|36 - 29
|39
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|9.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 41
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|6.
|Стандард
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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