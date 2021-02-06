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Серкль Брюгге
0:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
73' Желтая карточка
Сомерс Тибо
77' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
85' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
0:1
87' Гол
Де Камарго Игор
90'+4
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Таравель
Жереми
24
Марселен
Жан
25
Коррин
Александр
34
Сомерс
Тибо
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
13
Ван
Дамме
Йоахим
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
10
Де
Камарго
Игор
Серкль Брюгге
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 11 (1) 0.42
2. Мусаба Антони 6 0.23
3. Хотич Дино 4 (1) 0.15
4. Мбенза Гай 2 0.08
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.31
2. Мрабти Керим 5 0.19
3. Де Камарго Игор 5 0.19
4. Схоофс Роб 3 0.12
5. Швед Марьян 3 0.12
6. Вранкс Астер 3 0.12
7. Уолш Сэнди 2 0.08
8. Сторм Никола 2 (1) 0.08
9. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.08
10. Тоги Уильям 1 0.04
11. Ванлерберге Йорди 1 0.04
12. Вут Симен 1 0.04
13. Энгвалль Густав 0 0
14. Каборе Исса 0 0
15. Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Марселен Жан 6 0
3. Бейтс Дэвид 4 1
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Сомерс Тибо 3 0
12. Угбо Ике 2 0
13. Витиньо Виктор II 2 0
14. Мусаба Антони 2 0
15. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
16. Коррин Александр 1 0
17. Велковски Димитар 1 0
18. Оггас Кевин 1 0
19. Декостере Роббе 1 0
20. Павлович Страхиня 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 8 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Бейкер Лукас 4 0
5. Де Камарго Игор 3 0
6. Хайреманс Джеффри 3 0
7. Схоофс Роб 3 0
8. Пейре Тибо 3 0
9. Ванлерберге Йорди 3 0
10. Бушири Рокки 3 0
11. Вут Симен 1 1
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Дрёйф Ферди 1 0
19. Куке Гетан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 36.67% (11)
 Мехелен 11.11% (4) 11.11% (4) 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7) 25% (9)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14
АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Товарищеские матчи
Серкль Брюгге 2:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
5. Стандард 0:0 Заявка 26 10 9 7 36 - 29 39
6. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
7. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 26 10 7 9 40 - 41 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
4. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
5. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
6. Стандард 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
10. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
16. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.55 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.60 3.50
  6.91 1.50 4.06

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.75 1.45 1.94 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
1.72 2.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.18 4.50 2.15 1.70 1.13 5.40 1.69 2.17 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
1.60 2.40 1.35 3.25 1.94 1.92 1.57 2.46 1.41 2.99 1.42 2.92 1.51 2.62 1.96 1.90 1.72 2.17 1.54 2.54 1.52 2.61 1.53 2.59 1.36 3.25 1.13 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.10 6.25 1.07 7.50
1.42 2.90 1.23 4.19 1.60 2.37 1.39 3.03 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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