Утрехт
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Галгенваард
Твенте
0:1
1' ГолПерейра Данило II
19' Желтая карточкаОстерволде Джейден
27' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
32' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
29
Силла
Мусса
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Гирано
|2
|0.4
|2.
|Махи Мимаун
|1
|0.2
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.2
|4.
|Клейбер Шон
|1
|0.2
|5.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|6.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|7.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|5 (1)
|0.83
|2.
|Черны Вацлав
|3
|0.5
|3.
|Остерволде Джейден
|1
|0.17
|4.
|Мениг Квинси
|1
|0.17
|5.
|Еремеефф Александер
|1
|0.17
|6.
|Смал Гийс
|0
|0
|7.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|2
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|4.
|Черны Вацлав
|1
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Твенте
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: + = -Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Твенте Последние 20 матчей: + = -Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 3
|15
|2.
|Твенте
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 22
|5
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|4.20
|1.20
|2.95
|1.37
|2.15
|1.70
|2.02
|1.79
|1.78
|2.03
|2.42
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.57
|4.00
|1.09
|6.10
|1.05
|8.50
|1.01
|11.50
|1.07
|7.50
|1.01
|12.60
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.67
|1.16
|—
|—
|2.73
|1.49
|2.39
|1.62
|2.05
|1.83
|1.76
|2.14
|1.59
|2.44
|1.94
|1.94
|1.68
|2.27
|1.53
|2.60
|1.19
|4.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.60
|1.38
|—
|—
|1.25
|3.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.08
|7.00
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.36
|2.66
|1.52
|1.96
|1.93
|1.40
|3.10
|1.22
|4.55
|1.68
|2.26
|1.44
|2.90
|—
|—
|—
|—