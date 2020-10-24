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  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
1' Гол
Перейра Данило II
19' Желтая карточка
Остерволде Джейден
27' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
32' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
39'
16
Нейхейс
Теймен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
23
Рамселар
Барт
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
10
Густафссон
Симон
29
Силла
Мусса
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
43
Думич
Дарио
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Утрехт
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Перейра Данило II
(Черны Вацлав)
19'
 
Остерволде Джейден
27'
Ван дер Марел Марк
 
32'
 
Эбюэхи Тайронн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Гирано 2 0.4
2. Махи Мимаун 1 0.2
3. Ван де Стрек Сандер 1 0.2
4. Клейбер Шон 1 0.2
5. Ван дер Марел Марк 0 0
6. Вормердам Дьянго 0 0
7. Арзани Дэниел 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 5 (1) 0.83
2. Черны Вацлав 3 0.5
3. Остерволде Джейден 1 0.17
4. Мениг Квинси 1 0.17
5. Еремеефф Александер 1 0.17
6. Смал Гийс 0 0
7. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 2 0
2. Мениг Квинси 1 0
3. Лампру Лазарос 1 0
4. Черны Вацлав 1 0
5. Зерруки Рамиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Твенте 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Твенте Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. Твенте 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт 0:1 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
9. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
10. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 5 0 3 2 8 - 11 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Твенте
2.80
4.20
4.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.20 4.50
3.00 3.50 2.17
1.72 4.10 4.55
3.30 3.60 2.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 8.50 1.05 4.20 1.20 2.95 1.37 2.15 1.70 2.02 1.79 1.78 2.03 2.42 2.20 1.33 3.15 1.57 4.00 1.09 6.10 1.05 8.50 1.01 11.50 1.07 7.50 1.01 12.60
16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.64 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.60
5.67 1.16 2.73 1.49 2.39 1.62 2.05 1.83 1.76 2.14 1.59 2.44 1.94 1.94 1.68 2.27 1.53 2.60 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.50 1.49 1.60 1.38 1.25 3.80 1.07 7.50 1.08 7.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.95
3.34 1.36 2.66 1.52 1.96 1.93 1.40 3.10 1.22 4.55 1.68 2.26 1.44 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.39 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Утрехт 0:1 Твенте онлайн

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