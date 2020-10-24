Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Г О О О О Л - Рамселар Барт забивает!

43' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Утрехт

40' Остерволде Джейден не смог попасть в створ ударом издали

38' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Твенте имеет хороший шанс забить.

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Судья подбегает и показывает Эбюэхи Тайронн из команды Твенте отложенную желтую карточку за фол.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Утрехт

31' Удар от ворот произведет Твенте

30' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Твенте

28' Махер Адам не смог попасть в створ ударом издали

28' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Мениг Квинси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Твенте

23' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Твенте

20' Шанс! Tommy St. Jago из команды Утрехт пробил головой, но мимо

20' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Остерволде Джейден получил желтую карточку от судьи

17' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Твенте

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Твенте

8' Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Г О О О О Л - Перейра Данило II классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля