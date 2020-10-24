Утрехт
2:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Твенте
0:1
1' ГолПерейра Данило II
18' Желтая карточкаОстерволде Джейден
27' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
32' Желтая карточкаЭбюэхи Тайронн
1:1
43' ГолРамселар Барт
2:1
47' ГолВан де Стрек Сандер
55' Желтая карточкаБош Йессе
57' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
80' Undefined phrase: football_event_Рамселар Барт
29
Силла
Мусса
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
32'
43'
1:1
47'
55'
57'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.4
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.4
|3.
|Махи Мимаун
|1
|0.2
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0.2
|5.
|Клейбер Шон
|1
|0.2
|6.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|7.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|8.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|5 (1)
|0.83
|2.
|Черны Вацлав
|3
|0.5
|3.
|Остерволде Джейден
|1
|0.17
|4.
|Мениг Квинси
|1
|0.17
|5.
|Еремеефф Александер
|1
|0.17
|6.
|Смал Гийс
|0
|0
|7.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|2
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|4.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|5.
|Черны Вацлав
|1
|0
|6.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|7.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|8.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Твенте
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =8 -2Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Твенте Последние 20 матчей: +10 =6 -4Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 3
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 22
|5
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Эммен
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|4.20
|1.20
|5.70
|1.11
|2.15
|1.70
|2.02
|1.79
|1.78
|2.03
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.09
|6.10
|1.02
|11.00
|1.01
|11.50
|1.04
|9.00
|1.01
|12.60
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.67
|1.16
|—
|—
|5.42
|1.17
|2.39
|1.62
|2.05
|1.83
|2.64
|1.51
|1.81
|2.07
|1.51
|2.65
|1.22
|4.50
|1.93
|1.95
|1.13
|6.53
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.60
|1.38
|—
|—
|1.25
|3.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.08
|7.00
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.36
|2.66
|1.52
|1.96
|1.93
|1.40
|3.10
|1.22
|4.55
|1.68
|2.26
|1.44
|2.90
|—
|—
|—
|—