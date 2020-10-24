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  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
2:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
1' Гол
Перейра Данило II
18' Желтая карточка
Остерволде Джейден
27' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
32' Желтая карточка
Эбюэхи Тайронн
1:1
43' Гол
Рамселар Барт
2:1
47' Гол
Ван де Стрек Сандер
55' Желтая карточка
Бош Йессе
57' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
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Рамселар Барт
90'+7
16
Нейхейс
Теймен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
43
Думич
Дарио
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Утрехт
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Перейра Данило II
(Черны Вацлав)
18'
 
Остерволде Джейден
27'
Ван дер Марел Марк
 
32'
 
Эбюэхи Тайронн
43'
Рамселар Барт
1:1
47'
Ван де Стрек Сандер
(Рамселар Барт)
2:1
55'
 
Бош Йессе
56'
Трупе Джованни
Ван дер Марел Марк
 
57'
 
Плегесуэло Хулио
62'
 
Лампру Лазарос
Черны Вацлав
62'
 
Дервисоглу Халил
Румерату Годфрид
62'
 
Смал Гийс
Остерволде Джейден
71'
Бауссайд Отман
Силла Мусса
 
80'
Рамселар Барт
 
87'
 
Зерруки Рамиз
Думич Дарио

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 2 0.4
2. Керк Гирано 2 0.4
3. Махи Мимаун 1 0.2
4. Рамселар Барт 1 0.2
5. Клейбер Шон 1 0.2
6. Ван дер Марел Марк 0 0
7. Вормердам Дьянго 0 0
8. Арзани Дэниел 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 5 (1) 0.83
2. Черны Вацлав 3 0.5
3. Остерволде Джейден 1 0.17
4. Мениг Квинси 1 0.17
5. Еремеефф Александер 1 0.17
6. Смал Гийс 0 0
7. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 2 0
2. Мениг Квинси 1 0
3. Эбюэхи Тайронн 1 0
4. Лампру Лазарос 1 0
5. Черны Вацлав 1 0
6. Плегесуэло Хулио 1 0
7. Зерруки Рамиз 1 0
8. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Твенте 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Твенте Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Херенвен 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
12. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Эммен 0:0 Заявка 6 0 4 2 8 - 11 4
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 0.00 0.00
1.15 5.70 26.00
1.72 4.10 4.55
1.23 5.51 20.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 8.50 1.05 4.20 1.20 5.70 1.11 2.15 1.70 2.02 1.79 1.78 2.03 2.11 1.68 1.33 3.15 1.77 1.97 1.09 6.10 1.02 11.00 1.01 11.50 1.04 9.00 1.01 12.60
16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.64 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.60
5.67 1.16 5.42 1.17 2.39 1.62 2.05 1.83 2.64 1.51 1.81 2.07 1.51 2.65 1.22 4.50 1.93 1.95 1.13 6.53 1.44 2.90 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.50 1.49 1.60 1.38 1.25 3.80 1.07 7.50 1.08 7.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.95
3.34 1.36 2.66 1.52 1.96 1.93 1.40 3.10 1.22 4.55 1.68 2.26 1.44 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.39 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Утрехт 2:1 Твенте онлайн

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