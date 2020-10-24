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  3. Голландия
Херенвен
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Эммен
0' 6'
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
20
Верман
Йоэй
21
Конголо
Родни
8
Беньямин
Нюгрен
10
Майер
Батиста
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
7
Тибблинг
Симон
11
Лаурсен
Николай
21
Бен
Мусса
Хилал
10
Пенья
Серхио
8
Де
Леув
Михаэль
Херенвен
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 3 0.5
2. Верман Йоэй 2 (2) 0.33
3. Вауденберг Лукас 1 0.17
4. Бохневич Павел 1 0.17
5. Майер Батиста 1 0.17
6. Ван дер Хейде Арьен 0 0
7. Конголо Родни 0 0
8. Ван Берген Митчелл 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 3 0.5
2. Лаурсен Николай 2 0.33
3. Колар Марко 1 0.17
4. Де Вос Робберт 1 0.17
5. Кавлан Канер 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Смит Рейн 1 1
2. Конголо Родни 1 0
3. Флоранюс Шерел 1 0
4. Ван дер Хейде Арьен 1 0
5. Майер Батиста 1 0
6. Ван Хеке Ян-Поль 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Бейл Гленн 1 1
2. Янсен Анко 1 0
3. Пенья Серхио 1 0
4. Тибблинг Симон 1 0
5. Кавлан Канер 1 0
6. Баккер Ник 1 0
7. Колар Марко 1 0
8. Лаурсен Николай 1 0
9. Чакон Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2) 0
 Эммен 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен
Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Эммен Эредивизие
Херенвен 5:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:3 Херенвен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Херенвен 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
12. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Эммен 0:0 Заявка 6 0 4 2 8 - 11 4
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 6'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Херенвен: 61%, Эммен: 39%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Майер Батиста
  • 4'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 4'
    Пенья Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 3'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Фол, нарушение
    3'
    Бохневич Павел наказан за толчок Де Леув Михаэль
  • 2'
    Эммен контролирует мяч.
  • 1'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Эммен
2.03
4.10
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.10 4.60
1.98 3.80 3.50
1.96 3.96 3.48
2.03 3.83 3.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 5.00 1.15 4.00 1.21 2.45 1.51 2.14 1.71 1.98 1.83 1.75 2.07 1.61 2.31 1.32 3.20 1.23 3.95 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 12.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.01 1.82 1.63 2.31 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.75
5.53 1.16 2.55 1.55 2.27 1.68 2.00 1.88 1.76 2.14 1.61 2.41 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.00
3.20 1.38 2.54 1.55 1.91 1.98 1.62 2.37 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.03 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Херенвен 0:0 Эммен онлайн

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