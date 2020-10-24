Херенвен
4:0
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра
Эммен
3' Желтая карточкаВан Хеке Ян-Поль
1:0
26' ГолВерман Хенк
2:0
29' ГолБеньямин Нюгрен
47' Желтая карточкаТибблинг Симон
52' Вторая желтая карточкаТибблинг Симон
52' Желтая карточкаДе Леув Михаэль
3:0
71' ГолКонголо Родни
4:0
74' ГолВерман Хенк
77' Красная карточкаЛаурсен Николай
84' Желтая карточкаДевале Сибен
20
Верман
Йоэй
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
26 Смит РейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
Ход матча
26'
1:0
29'
2:0
47'
52'
52'
71'
3:0
74'
4:0
77'
84'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|5
|0.83
|2.
|Верман Йоэй
|2 (2)
|0.33
|3.
|Конголо Родни
|1
|0.17
|4.
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.17
|5.
|Майер Батиста
|1
|0.17
|6.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.17
|7.
|Бохневич Павел
|1
|0.17
|8.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|9.
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|3
|0.5
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.33
|3.
|Колар Марко
|1
|0.17
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.17
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Смит Рейн
|1
|1
|2.
|Ван Хеке Ян-Поль
|2
|0
|3.
|Конголо Родни
|1
|0
|4.
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|5.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|6.
|Майер Батиста
|1
|0
|7.
|Девале Сибен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|2
|1
|2.
|Бейл Гленн
|1
|1
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|4.
|Янсен Анко
|1
|0
|5.
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|6.
|Пенья Серхио
|1
|0
|7.
|Кавлан Канер
|1
|0
|8.
|Баккер Ник
|1
|0
|9.
|Колар Марко
|1
|0
|10.
|Чакон Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|0
|Эммен
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен
Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 3
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Виллем II
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 22
|5
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.00
|1.15
|4.00
|1.21
|—
|—
|3.80
|1.23
|2.14
|1.71
|1.98
|1.83
|1.75
|2.07
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.10
|6.30
|1.17
|4.70
|1.02
|12.00
|1.05
|8.50
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.47
|1.33
|2.62
|1.52
|2.11
|1.78
|5.65
|1.16
|1.64
|2.35
|1.43
|2.92
|1.80
|2.06
|2.17
|1.74
|1.88
|2.00
|1.57
|2.48
|1.43
|2.93
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.17
|5.46
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.52
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|2.19
|1.72
|1.80
|2.09
|1.40
|3.09
|1.27
|3.93
|1.62
|2.37
|1.43
|2.96
|—
|—
|1.32
|3.52
|1.17
|5.32
|—
|—