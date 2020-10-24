Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Херенвен имеет хороший шанс забить.

95' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Пенья Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

94' Пенья Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

89' Херенвен имеет хороший шанс забить.

89' Удар от ворот произведет Эммен

88' Верман Йоэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Херенвен имеет хороший шанс забить.

86' Тельгенкамп Деннис взял и забрал мяч на выходе

86' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Судья подбегает и показывает Девале Сибен из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.

83' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

77' УДАЛЕНИЕ! - Лаурсен Николай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

74' Г О О О О Л - Верман Хенк изменил счет на табло!

73' Удар от ворот произведет Херенвен

73' Лаурсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

71' ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Херенвен

71' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Херенвен имеет хороший шанс забить.

69' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бохневич Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Эммен

64' Верман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Херенвен имеет хороший шанс забить.

61' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Херенвен

60' Удар от ворот произведет Эммен

59' Верман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

59' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

58' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бейл Гленн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Херенвен

56' Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Вауденберг Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Удар от ворот произведет Эммен

51' Верман Йоэй из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

51' Херенвен имеет хороший шанс забить.

50' Малдер Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи

47' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля