  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Херенвен
4:0
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
3' Желтая карточка
Ван Хеке Ян-Поль
1:0
26' Гол
Верман Хенк
2:0
29' Гол
Беньямин Нюгрен
47' Желтая карточка
Тибблинг Симон
52' Вторая желтая карточка
Тибблинг Симон
52' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
3:0
71' Гол
Конголо Родни
4:0
74' Гол
Верман Хенк
77' Красная карточка
Лаурсен Николай
84' Желтая карточка
Девале Сибен
90'+6
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
20
Верман
Йоэй
21
Конголо
Родни
8
Беньямин
Нюгрен
10
Майер
Батиста
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
7
Тибблинг
Симон
11
Лаурсен
Николай
21
Бен
Мусса
Хилал
10
Пенья
Серхио
8
Де
Леув
Михаэль
Херенвен
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

3'
Ван Хеке Ян-Поль
 
26'
Верман Хенк
(Беньямин Нюгрен)
1:0
29'
Беньямин Нюгрен
(Верман Хенк)
2:0
47'
 
Тибблинг Симон
52'
 
Тибблинг Симон
52'
 
Де Леув Михаэль
71'
Конголо Родни
(Майер Батиста)
3:0
72'
Девале Сибен
Майер Батиста
 
72'
Дрешевич Ибрахим
Ван Хеке Ян-Поль
 
74'
Верман Хенк
(Верман Йоэй)
4:0
74'
 
Касьяно Лентини
Де Леув Михаэль
77'
 
Лаурсен Николай
79'
 
Веендорп Кезиа
Бен Мусса Хилал
80'
Дриауех Каухайб
Беньямин Нюгрен
 
84'
Девале Сибен
 
88'
Хаяль Рами
Верман Йоэй
 
88'
Льянес Улиссес
Ван Берген Митчелл
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 5 0.83
2. Верман Йоэй 2 (2) 0.33
3. Конголо Родни 1 0.17
4. Беньямин Нюгрен 1 0.17
5. Майер Батиста 1 0.17
6. Вауденберг Лукас 1 0.17
7. Бохневич Павел 1 0.17
8. Ван дер Хейде Арьен 0 0
9. Ван Берген Митчелл 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 3 0.5
2. Лаурсен Николай 2 0.33
3. Колар Марко 1 0.17
4. Де Вос Робберт 1 0.17
5. Кавлан Канер 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Смит Рейн 1 1
2. Ван Хеке Ян-Поль 2 0
3. Конголо Родни 1 0
4. Флоранюс Шерел 1 0
5. Ван дер Хейде Арьен 1 0
6. Майер Батиста 1 0
7. Девале Сибен 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 2 1
2. Бейл Гленн 1 1
3. Лаурсен Николай 1 1
4. Янсен Анко 1 0
5. Де Леув Михаэль 1 0
6. Пенья Серхио 1 0
7. Кавлан Канер 1 0
8. Баккер Ник 1 0
9. Колар Марко 1 0
10. Чакон Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 33.33% (4) 0
 Эммен 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен
Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Эммен Эредивизие
Херенвен 5:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:3 Херенвен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
4. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9. ПЕК Зволле Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
12. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.08 9.00 23.00
1.96 3.96 3.48
1.08 11.72 34.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 5.00 1.15 4.00 1.21 3.80 1.23 2.14 1.71 1.98 1.83 1.75 2.07 1.65 2.15 1.32 3.20 2.05 1.72 1.10 6.30 1.17 4.70 1.02 12.00 1.05 8.50
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.01 1.82 1.63 2.31 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.75
3.47 1.33 2.62 1.52 2.11 1.78 5.65 1.16 1.64 2.35 1.43 2.92 1.80 2.06 2.17 1.74 1.88 2.00 1.57 2.48 1.43 2.93 1.90 1.96 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.48 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90 1.55 2.35 1.05 8.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.00
2.19 1.72 1.80 2.09 1.40 3.09 1.27 3.93 1.62 2.37 1.43 2.96 1.32 3.52 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.03 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Херенвен 4:0 Эммен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный