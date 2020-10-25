  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
9' Гол
Расмуссен Якоб
44'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
6
Расмуссен
Якоб
10
Базур
Рихедли
3
Духи
Данило
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
8
Хендрикс
Йоррит
10
Ихаттарен
Мохаммед
30
Томас
Райян
7
Захави
Эран
23
Мадуэке
Нони
Витесс
5-3-2
ПСВ
4-2-2-2

Ход матча

9'
Расмуссен Якоб
(Виттек Максимилиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 3 0.5
2. Дарфалу Усама 2 0.33
3. Таннан Уссама 2 0.33
4. Икома Луис 1 0.17
5. Расмуссен Якоб 1 0.17
6. Базур Рихедли 1 0.17
7. Беро Матуш 0 0
8. Виттек Максимилиан 0 0
9. Даса Элазар 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 3 0.5
2. Гакпо Коди 3 0.5
3. Мадуэке Нони 2 0.33
4. Макс Филипп 1 (1) 0.17
5. Гётце Марио 1 0.17
6. Ромеро Максимильяно 1 0.17
7. Захави Эран 0 0
8. Росарио Пабло 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Расмуссен Якоб 1 0
5. Беро Матуш 1 0
6. Виттек Максимилиан 1 0
7. Бёйтинк Томас 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 2 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Макс Филипп 1 0
4. Сангаре Ибрахим 1 0
5. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 ПСВ 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: + = -
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ
Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ
Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСВ 1:1 Витесс Товарищеские матчи Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. Витесс 1:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 2 15
3. ПСВ 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Гронинген Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. Хераклес 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
13. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
14. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 12 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
  • Первый тайм
  • 44'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Витесс: 52%, ПСВ: 48%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Боскальи Оливье наказан за толчок Икома Луис
  • 40'
    Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Базур Рихедли наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 39'
    Даса Элазар из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Духи Данило из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
  • 38'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Тезе Джордан наказан за толчок Икома Луис
  • 38'
    Витесс контролирует мяч.
  • 37'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    37'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 36'
    Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Витесс: 53%, ПСВ: 47%.
  • 34'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 33'
    Daan Huisman из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 33'
    Витесс контролирует мяч.
  • 32'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Туре Идрисса из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Икома Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Витесс: 51%, ПСВ: 49%.
  • 30'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тронстад Сондре, и мяч снова в игре
  • 29'
    Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Daan Huisman
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 27'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Armando Broja из команды Витесс делает неудачный навес.
  • 26'
    Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Витесс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 25'
    Матч остановлен
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Хендрикс Йоррит из команды ПСВ играет слишком грубо. Базур Рихедли оказался на газоне.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Armando Broja из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Макс Филипп заработал фол
  • 23'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ играет слишком грубо. Икома Луис оказался на газоне.
  • 20'
    Контроль мяча: Витесс: 58%, ПСВ: 42%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Томас Райян
  • Фол, нарушение
    18'
    Armando Broja наказан за толчок Тезе Джордан
  • 18'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    15'
    Armando Broja из команды Витесс в офсайде
  • 15'
    Икома Луис из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: Витесс: 57%, ПСВ: 43%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Сангаре Ибрахим нарушает правила. Тронстад Сондре пострадал
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Базур Рихедли из команды Витесс подал угловой справа.
  • 13'
    Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Тезе Джордан нарушает правила. Икома Луис пострадал
  • 12'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 11'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Томас Райян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Витесс: 71%, ПСВ: 29%.
  • 9'
    [player1] сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - [player1] Витесс забивает ударом головой
  • Угловой
    8'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 8'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Витесс имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: Витесс: 76%, ПСВ: 24%.
  • 4'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 3'
    Витесс контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ихаттарен Мохаммед наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 1'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
ПСВ
3.48
3.91
5.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.65 4.20
1.67 3.60 4.90
3.48 3.66 2.02
1.64 3.91 5.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.00 1.03 6.50 1.09 3.20 1.32 2.42 1.52 1.89 1.91 1.66 2.21 1.38 2.90 1.20 4.20 1.14 5.20 1.05 8.60 1.03 10.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.60
6.55 1.13 2.93 1.43 3.00 1.42 2.34 1.64 2.04 1.84 1.72 2.20 1.53 2.60 1.42 2.99 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.18 1.69 1.77 1.97 1.16 4.70 1.11 5.80
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.80 1.47 2.29 1.66 1.78 2.11 1.50 2.71 1.54 2.57 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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