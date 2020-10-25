1:0
9' ГолРасмуссен Якоб
22
Пасвер
Ремко
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
11
Броя
Армандо
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Nouri Cheung
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|3
|0.5
|2.
|Дарфалу Усама
|2
|0.33
|3.
|Таннан Уссама
|2
|0.33
|4.
|Икома Луис
|1
|0.17
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.17
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.17
|7.
|Беро Матуш
|0
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|9.
|Даса Элазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|3
|0.5
|2.
|Гакпо Коди
|3
|0.5
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.33
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.17
|5.
|Гётце Марио
|1
|0.17
|6.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.17
|7.
|Захави Эран
|0
|0
|8.
|Росарио Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Брюнс Томас
|2
|0
|3.
|Гайек Томаш
|2
|0
|4.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|5.
|Беро Матуш
|1
|0
|6.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|7.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|2
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Макс Филипп
|1
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|5.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|ПСВ
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: + = -Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ
Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 3
|15
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|3.
|ПСВ
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Виллем II
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 22
|5
|13.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|10.00
|1.03
|6.50
|1.09
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.42
|1.52
|1.89
|1.91
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.20
|4.20
|1.14
|5.20
|1.05
|8.60
|1.03
|10.00
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.22
|4.40
|1.17
|5.25
|1.06
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.55
|1.13
|2.93
|1.43
|3.00
|1.42
|2.34
|1.64
|2.04
|1.84
|1.72
|2.20
|1.53
|2.60
|1.42
|2.99
|—
|—
|1.17
|5.39
|—
|—
|—
|—