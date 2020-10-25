Первый тайм

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Базур Рихедли наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

38' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

36' Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Daan Huisman из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вратарь парирует удар, который нанес Тронстад Сондре , и мяч снова в игре

29' Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.

29' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Armando Broja из команды Витесс делает неудачный навес.

26' Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...

26' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' ПСВ имеет хороший шанс забить.

25' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Матч остановлен

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Armando Broja наказан за толчок Тезе Джордан

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ПСВ имеет хороший шанс забить.

15' Armando Broja из команды Витесс в офсайде

14' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' ПСВ имеет хороший шанс забить.

11' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Томас Райян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

10' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' [player1] сделал результативную передачу.

9' ГОООООЛ - [player1] Витесс забивает ударом головой

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Витесс имеет хороший шанс забить.

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Витесс

2' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ихаттарен Мохаммед наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

1' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля