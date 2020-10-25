  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
2:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
9' Гол
Расмуссен Якоб
1:1
50' Гол
Боскальи Оливье
2:1
54' Гол
Икома Луис
64' Желтая карточка
Тронстад Сондре
80' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
84' Желтая карточка
Даса Элазар
90' Undefined phrase: football_event_
Даса Элазар
90'+8
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
6
Расмуссен
Якоб
10
Базур
Рихедли
3
Духи
Данило
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
38
Мвого
Ивон
17
Жуниор
Мауро
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
8
Хендрикс
Йоррит
10
Ихаттарен
Мохаммед
30
Томас
Райян
7
Захави
Эран
23
Мадуэке
Нони
Витесс
5-3-2
ПСВ
4-2-2-2

Ход матча

9'
Расмуссен Якоб
(Виттек Максимилиан)
1:0
50'
1:1
Боскальи Оливье
(Макс Филипп)
54'
Икома Луис
(Виттек Максимилиан)
2:1
60'
Гайек Томаш
Уйсман Дан
 
62'
 
Мален Дониэлл
Томас Райян
64'
Тронстад Сондре
 
74'
Бёйтинк Томас
Икома Луис
 
80'
Бёйтинк Томас
 
82'
Корнелисс Энцо
Виттек Максимилиан
 
82'
Дарфалу Усама
Броя Армандо
 
84'
Даса Элазар
 
89'
 
Файн Адриан
Мадуэке Нони
90'
Даса Элазар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 3 0.5
2. Дарфалу Усама 2 0.33
3. Икома Луис 2 0.33
4. Таннан Уссама 2 0.33
5. Расмуссен Якоб 1 0.17
6. Базур Рихедли 1 0.17
7. Беро Матуш 0 0
8. Виттек Максимилиан 0 0
9. Даса Элазар 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 3 0.5
2. Гакпо Коди 3 0.5
3. Мадуэке Нони 2 0.33
4. Макс Филипп 1 (1) 0.17
5. Гётце Марио 1 0.17
6. Боскальи Оливье 1 0.17
7. Ромеро Максимильяно 1 0.17
8. Захави Эран 0 0
9. Росарио Пабло 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Бёйтинк Томас 2 0
5. Расмуссен Якоб 1 0
6. Беро Матуш 1 0
7. Виттек Максимилиан 1 0
8. Тронстад Сондре 1 0
9. Даса Элазар 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 2 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Макс Филипп 1 0
4. Сангаре Ибрахим 1 0
5. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1)
 ПСВ 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: + = -
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ
Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ
Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСВ 1:1 Витесс Товарищеские матчи Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. Витесс Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Фейеноорд 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Твенте Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Гронинген Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. Ваалвейк 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
14. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Ихаттарен Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Мадуэке Нони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Витесс: 47%, ПСВ: 53%.
  • 44'
    Туре Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Витесс: 52%, ПСВ: 48%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Боскальи Оливье наказан за толчок Икома Луис
  • 40'
    Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Базур Рихедли наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 39'
    Даса Элазар из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Духи Данило из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
  • 38'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Тезе Джордан наказан за толчок Икома Луис
  • 38'
    Витесс контролирует мяч.
  • 37'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    37'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 36'
    Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Витесс: 53%, ПСВ: 47%.
  • 34'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 33'
    Daan Huisman из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 33'
    Витесс контролирует мяч.
  • 32'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Туре Идрисса из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Икома Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Витесс: 51%, ПСВ: 49%.
  • 30'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тронстад Сондре, и мяч снова в игре
  • 29'
    Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Daan Huisman
  • 28'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 27'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Armando Broja из команды Витесс делает неудачный навес.
  • 26'
    Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Витесс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 25'
    Матч остановлен
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Хендрикс Йоррит из команды ПСВ играет слишком грубо. Базур Рихедли оказался на газоне.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Armando Broja из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Макс Филипп заработал фол
  • 23'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ играет слишком грубо. Икома Луис оказался на газоне.
  • 20'
    Контроль мяча: Витесс: 58%, ПСВ: 42%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Томас Райян
  • Фол, нарушение
    18'
    Armando Broja наказан за толчок Тезе Джордан
  • 18'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    15'
    Armando Broja из команды Витесс в офсайде
  • 15'
    Икома Луис из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: Витесс: 57%, ПСВ: 43%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Сангаре Ибрахим нарушает правила. Тронстад Сондре пострадал
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Базур Рихедли из команды Витесс подал угловой справа.
  • 13'
    Захави Эран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Тезе Джордан нарушает правила. Икома Луис пострадал
  • 12'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 11'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Томас Райян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Витесс: 71%, ПСВ: 29%.
  • 9'
    [player1] сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - [player1] Витесс забивает ударом головой
  • Угловой
    8'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 8'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Витесс имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: Витесс: 76%, ПСВ: 24%.
  • 4'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 3'
    Витесс контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ихаттарен Мохаммед наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 1'
    Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.37 3.75 14.00
1.06 8.50 68.00
3.48 3.66 2.02
1.35 4.10 17.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.00 1.03 6.50 1.09 3.20 1.32 1.65 2.15 1.89 1.91 1.66 2.21 1.13 5.40 1.20 4.20 1.23 3.90 1.05 8.60 1.03 10.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.60
4.31 1.24 3.63 1.31 2.93 1.43 2.10 1.79 3.33 1.35 2.80 1.47 2.27 1.68 1.80 2.09 1.97 1.92 1.62 2.39 1.28 3.87 1.15 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.18 1.69 1.77 1.97 1.16 4.70 1.11 5.80
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.80 1.47 2.29 1.66 1.78 2.11 1.50 2.71 1.54 2.57 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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Где смотреть матч Витесс 2:1 ПСВ онлайн

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