Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Витесс вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

97' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Матч возобновится спорным мячом

96' После проверки VAR рефери поменял решение - ПСВ не будет бить пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Удар от ворот произведет ПСВ

93' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Матч возобновлен

91' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет ПСВ

89' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Дарфалу Усама . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Гости сейчас реально начинают давить соперника

87' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Витесс

84' Даса Элазар получил желтую карточку от судьи

84' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

82' Тактическая замена. Armando Broja уходит с поля и его заменяет Дарфалу Усама

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Туре Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Бёйтинк Томас получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Витесс

78' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

75' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет ПСВ

75' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ПСВ имеет хороший шанс забить.

69' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

68' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' ПСВ имеет хороший шанс забить.

67' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи

63' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Макс Филипп нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

62' Удар от ворот произведет Витесс

62' ПСВ делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

61' Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали

61' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Витесс

60' Тактическая замена. Daan Huisman уходит с поля и его заменяет Гайек Томаш

60' Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

59' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Витесс

57' Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Витесс будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Г О О О О Л - Икома Луис изменил счет на табло!

54' Витесс имеет хороший шанс забить.

54' Удар от ворот произведет Витесс

52' Удар от ворот произведет Витесс

52' Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Даса Элазар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Икома Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Макс Филипп исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

47' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля