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Брест
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Страсбург
0' 14'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
11
Батоккьо
Кристиан
7
Белькебла
Арис
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
30
Камара
Бингуру
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
10
Лала
Кенни
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Брест
4-2-3-1
Страсбург
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Февр Ромен 3 0.38
2. Перро Ромен 2 0.25
3. Шарбонье Гаэтан 2 0.25
4. Мунье Стив 2 (1) 0.25
5. Онора Франк 1 0.13
6. Кардона Ирвин 1 0.13
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 2 0.25
2. Ажорк Людовик 1 (1) 0.13
3. Митрович Стефан 1 0.13
4. Аолу Жан-Эде 1 0.13
5. Диалло Хабиб 1 0.13
6. Льенар Димитри 0 0
7. Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 2 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
3. Дюверн Жан-Кевин 2 0
4. Маньетти Уго 2 0
5. Шардонне Брендан 0 1
6. Фоссурье Жюльен 1 0
7. Ласне Пол 1 0
8. Мунье Стив 1 0
9. Кардона Ирвин 1 0
10. Диало Ибраима 1 0
11. Мбок Хианга 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Ажорк Людовик 2 0
3. Коне Ламин 1 0
4. Кароль Лионель 1 0
5. Томассон Адриен 1 0
6. Аолу Жан-Эде 1 0
7. Сиссоко Ибраима 1 0
8. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
9. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 18.18% (2)
 Страсбург 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян
Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург
Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Брест 5:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Брест Лига 2
Брест 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
13. Бордо 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
14. Метц 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Ним 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
19. Реймс 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Брест 67.1% (102)
X 26.3% (40)
Страсбург 6.6% (10)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Страсбург
2.35
3.66
2.85
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.60 2.85
2.31 3.55 3.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
13.00 1.03 10.50 1.04 4.40 1.22 3.26 1.36 2.12 1.85 1.66 2.27 1.49 2.76 1.16 5.35 1.13 6.15 1.06 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.05 1.77 1.53 2.53 1.14 5.65 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 2.95 1.39 1.74 2.11 1.37 3.10 1.19 4.85
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Прогнозы на матч Брест 0:0 Страсбург

Исход игры
Брест
67.1% (102)
Ничья
26.3% (40)
Страсбург
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Брест
35.5% (54)
1:0 Брест
25% (38)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Страсбург
5.9% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:1 Брест
2% (3)
3:2 Брест
2% (3)
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