Брест
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Страсбург
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Февр Ромен
|3
|0.38
|2.
|Перро Ромен
|2
|0.25
|3.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.25
|4.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.25
|5.
|Онора Франк
|1
|0.13
|6.
|Кардона Ирвин
|1
|0.13
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|2
|0.25
|2.
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.13
|3.
|Митрович Стефан
|1
|0.13
|4.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.13
|5.
|Диалло Хабиб
|1
|0.13
|6.
|Льенар Димитри
|0
|0
|7.
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|2
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|4.
|Маньетти Уго
|2
|0
|5.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|7.
|Ласне Пол
|1
|0
|8.
|Мунье Стив
|1
|0
|9.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|10.
|Диало Ибраима
|1
|0
|11.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Ажорк Людовик
|2
|0
|3.
|Коне Ламин
|1
|0
|4.
|Кароль Лионель
|1
|0
|5.
|Томассон Адриен
|1
|0
|6.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|7.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|8.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|9.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Страсбург
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург
Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|14.
|Метц
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|19.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 13
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
Прогнозы на матч Брест 0:0 Страсбург
Исход игры
Брест
67.1% (102)
Ничья
26.3% (40)
Страсбург
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Брест
35.5% (54)
1:0 Брест
25% (38)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Страсбург
5.9% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:1 Брест
2% (3)
3:2 Брест
2% (3)
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