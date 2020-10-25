Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Страсбург

92' Удар от ворот произведет Страсбург

91' Брест имеет хороший шанс забить.

88' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Страсбург

85' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Брест имеет хороший шанс забить.

82' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Ласне Пол решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

79' Беллегард Жан-Рикнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Симакан Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Брест

73' Удар от ворот произведет Страсбург

70' Удар от ворот произведет Брест

70' Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Брест имеет хороший шанс забить.

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Г О О О О Л - Ажорк Людовик изменил счет на табло!

67' ШАНС! Ажорк Людовик вышел один на один с голкипером...

67' Страсбург имеет хороший шанс забить.

66' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Онора Франк

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Страсбург

55' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Брест

53' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Брест имеет хороший шанс забить.

53' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хороший удар издали нанес Жереми Ле Дуарон, но отличный сейв сделал Камара Бингуру . Угловой.

51' Матч возобновлен

51' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Страсбург

48' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

48' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля