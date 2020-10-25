Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Монако
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
26
Агилар
Рубен
35
Флорентину
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Caio XIIIПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.57
|2.
|Экамби Карл Токо
|2
|0.29
|3.
|Дюбуа Лео
|1
|0.14
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.14
|5.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.14
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|0.57
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.29
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.14
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.14
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.14
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.14
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Корне Максвелл
|2
|0
|3.
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|4.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|5.
|Бруно Моура
|2
|0
|6.
|Ауа Уссем
|0
|1
|7.
|Депай Мемфис
|1
|0
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|10.
|Кадевере Тино
|1
|0
|11.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|4.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0
|8.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|10.
|Диоп Софьян
|1
|0
|11.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|12.
|Матсима Крислен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Монако
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.20
|3.85
|1.29
|—
|—
|2.39
|1.57
|2.14
|1.76
|1.97
|1.92
|1.72
|2.20
|1.59
|2.45
|1.28
|3.70
|1.19
|4.40
|1.06
|7.10
|1.05
|7.70
|1.01
|12.00
|13.00
|1.00
|13.50
|1.00
|5.15
|1.16
|4.25
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.67
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.47
|2.57
|1.23
|3.80
|1.21
|3.84
|1.06
|6.55
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.28
|1.19
|—
|—
|2.82
|1.48
|2.55
|1.57
|2.26
|1.70
|1.99
|1.92
|1.75
|2.18
|1.61
|2.46
|—
|—
|1.22
|4.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
78.8% (123)
Ничья
17.9% (28)
Монако
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.69% (95)
Меньше
38.31% (59)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
2:1 Лион
50.6% (79)
1:1 Ничья
14.7% (23)
1:0 Лион
14.7% (23)
2:0 Лион
7.7% (12)
3:1 Лион
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Монако
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!