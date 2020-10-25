  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лион
 
Позже

Стадион:
Монако
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Депай
Мемфис
11
Кадевере
Тино
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
8
Чуамени
Орельен
35
Флорентину
22
Фофана
Юссуф
10
Йоветич
Стеван
9
Бен-Йеддер
Виссам
11
Желсон
Мартиньш
Лион
4-3-3
Монако
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.57
2. Экамби Карл Токо 2 0.29
3. Дюбуа Лео 1 0.14
4. Кадевере Тино 1 0.14
5. Ауа Уссем 1 (1) 0.14
6. Бруно Моура 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.57
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.29
3. Агилар Рубен 1 0.14
4. Дисаси Аксель 1 0.14
5. Геббельс Виллем 1 0.14
6. Диоп Софьян 1 0.14
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Корне Максвелл 2 0
3. Экамби Карл Токо 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Бруно Моура 2 0
6. Ауа Уссем 0 1
7. Депай Мемфис 1 0
8. Андерсен Йоаким 1 0
9. Дюбуа Лео 1 0
10. Кадевере Тино 1 0
11. Лукас Жан 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Геббельс Виллем 3 0
4. Фофана Юссуф 1 1
5. Желсон Мартиньш 2 0
6. Фолланд Кевин 1 0
7. Агилар Рубен 1 0
8. Балло-Туре Фоде 1 0
9. Пеллегри Пьетро 1 0
10. Диоп Софьян 1 0
11. Бьянкон Жулиан 1 0
12. Матсима Крислен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 Монако 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним
Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако
Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако 0:3 Лион Лига 1 Монако 2:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 3:2 Лион Лига 1
Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 8 тура Французской Лиги 1, в котором сыграют «Лион» и «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.90 4.20
1.76 3.95 4.10
1.84 4.30 4.50
1.78 4.14 4.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 4.40 1.20 3.85 1.29 2.39 1.57 2.14 1.76 1.97 1.92 1.72 2.20 1.59 2.45 1.28 3.70 1.19 4.40 1.06 7.10 1.05 7.70 1.01 12.00
13.00 1.00 13.50 1.00 5.15 1.16 4.25 1.28 2.48 1.67 1.90 1.90 1.47 2.57 1.23 3.80 1.21 3.84 1.06 6.55 1.03 8.30
5.28 1.19 2.82 1.48 2.55 1.57 2.26 1.70 1.99 1.92 1.75 2.18 1.61 2.46 1.22 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.53 2.44 1.20 4.70
3.68 1.28 2.75 1.45 1.59 2.36 1.19 4.70 1.16 5.30
3.16 1.40 2.50 1.59 1.88 2.03 1.61 2.45 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.73 1.45 2.44 1.28 3.45
5.45 1.16 3.60 1.29 2.08 1.80 1.53 2.53 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лион - Монако онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Лион - Монако

Исход игры
Лион
78.8% (123)
Ничья
17.9% (28)
Монако
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.69% (95)
Меньше
38.31% (59)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
2:1 Лион
50.6% (79)
1:1 Ничья
14.7% (23)
1:0 Лион
14.7% (23)
2:0 Лион
7.7% (12)
3:1 Лион
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Монако
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный