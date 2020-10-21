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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 0.57
2. Экамби Карл Токо 2 0.29
3. Дюбуа Лео 1 0.14
4. Кадевере Тино 1 0.14
5. Ауа Уссем 1 (1) 0.14
6. Бруно Моура 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.57
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.29
3. Агилар Рубен 1 0.14
4. Дисаси Аксель 1 0.14
5. Геббельс Виллем 1 0.14
6. Диоп Софьян 1 0.14
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Корне Максвелл 2 0
3. Экамби Карл Токо 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Бруно Моура 2 0
6. Ауа Уссем 0 1
7. Депай Мемфис 1 0
8. Андерсен Йоаким 1 0
9. Дюбуа Лео 1 0
10. Кадевере Тино 1 0
11. Лукас Жан 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Геббельс Виллем 3 0
4. Фофана Юссуф 1 1
5. Желсон Мартиньш 2 0
6. Фолланд Кевин 1 0
7. Агилар Рубен 1 0
8. Балло-Туре Фоде 1 0
9. Пеллегри Пьетро 1 0
10. Диоп Софьян 1 0
11. Бьянкон Жулиан 1 0
12. Матсима Крислен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 Монако 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним
Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако
Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако 0:3 Лион Лига 1 Монако 2:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 3:2 Лион Лига 1
Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Лион 75.9% (44)
    X 22.4% (13)
    Монако 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монако
    1.73
    4.60
    4.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.73 4.15 4.30
    1.72 4.60 4.90
    1.70 4.40 4.75

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    13.00 1.00 14.50 1.00 4.85 1.16 4.05 1.24 2.55 1.64 1.89 1.91 1.52 2.46 1.27 3.48 1.19 4.20 1.06 7.00 1.04 7.80
    5.25 1.19 2.51 1.58 2.22 1.73 1.94 1.96 1.71 2.25 1.57 2.54 1.22 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.62 1.49 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.30
    3.11 1.41 2.45 1.61 1.85 2.06 1.59 2.48 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.92 1.88 1.45 2.75 1.29 3.60
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    Прогнозы на матч Лион - Монако

    Исход игры
    Лион
    75.9% (44)
    Ничья
    22.4% (13)
    Монако
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.36% (31)
    Меньше
    44.64% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (41)
    Нет
    26.79% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    46.6% (27)
    1:1 Ничья
    17.2% (10)
    1:0 Лион
    13.8% (8)
    2:0 Лион
    10.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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