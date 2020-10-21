Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|0.57
|2.
|Экамби Карл Токо
|2
|0.29
|3.
|Дюбуа Лео
|1
|0.14
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.14
|5.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.14
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|0.57
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.29
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.14
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.14
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.14
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.14
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Корне Максвелл
|2
|0
|3.
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|4.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|5.
|Бруно Моура
|2
|0
|6.
|Ауа Уссем
|0
|1
|7.
|Депай Мемфис
|1
|0
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|10.
|Кадевере Тино
|1
|0
|11.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|4.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0
|8.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|10.
|Диоп Софьян
|1
|0
|11.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|12.
|Матсима Крислен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Монако
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок Монако 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|13.00
|1.00
|14.50
|1.00
|4.85
|1.16
|4.05
|1.24
|2.55
|1.64
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.27
|3.48
|1.19
|4.20
|1.06
|7.00
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|5.25
|1.19
|—
|—
|2.51
|1.58
|2.22
|1.73
|1.94
|1.96
|1.71
|2.25
|1.57
|2.54
|—
|—
|1.22
|4.75
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
75.9% (44)
Ничья
22.4% (13)
Монако
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (31)
Меньше
44.64% (25)
Обе команды забьют
Да
73.21% (41)
Нет
26.79% (15)
Популярный счёт
2:1 Лион
46.6% (27)
1:1 Ничья
17.2% (10)
1:0 Лион
13.8% (8)
2:0 Лион
10.3% (6)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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