Ницца
1:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Альянц Ривьера
Лилль
10' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
44' Желтая карточкаБотман Свен
1:0
50' ГолДольберг Каспер
1:1
58' ГолЙилмаз Бурак
64' Желтая карточкаАраужо Луис
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Ход матча
10'
44'
50'
58'
1:1
64'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.38
|2.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.38
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0.25
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.13
|5.
|Маолида Мизиан
|1
|0.13
|6.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.13
|7.
|Камара Ассан
|0
|0
|8.
|Ндой Дан
|0
|0
|9.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|3
|0.38
|2.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.38
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.25
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.13
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0.13
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.13
|8.
|Шека
|0
|0
|9.
|Брадариц Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|8.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|9.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|10.
|Гуйри Амин
|1
|0
|11.
|Пельмар Анди
|1
|0
|12.
|Бамбу Робсон
|1
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|14.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|2.
|Челик Зеки
|2
|0
|3.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|7.
|Араужо Луис
|1
|0
|8.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|Лилль
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца
Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: + = -Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок Ницца 0:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.70
|1.27
|—
|—
|8.10
|1.05
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.18
|1.73
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.49
|2.70
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.14
|5.70
|1.02
|7.77
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|8.50
|1.03
|—
|—
|7.70
|1.06
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.95
|2.04
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.09
|6.25
|1.06
|6.75
|1.01
|10.75
|—
|—
|4.74
|1.20
|3.50
|1.32
|2.86
|1.45
|2.10
|1.79
|1.77
|2.13
|1.55
|2.54
|1.44
|2.89
|1.73
|2.19
|2.31
|1.66
|1.93
|1.95
|1.52
|2.63
|1.36
|3.29
|1.17
|5.32
|—
|—
|1.11
|7.78
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль
Исход игры
Ницца
16.3% (25)
Ничья
36.6% (56)
Лилль
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (47)
1:2 Лилль
25.5% (39)
0:1 Лилль
15% (23)
2:1 Ницца
8.5% (13)
1:0 Ницца
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Лилль
2.6% (4)
1:3 Лилль
2% (3)
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