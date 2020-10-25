Ницца
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Лилль
10' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
44' Желтая карточкаБотман Свен
1:0
50' ГолДольберг Каспер
1:1
58' ГолЙилмаз Бурак
64' Желтая карточкаАраужо Луис
75' Желтая карточкаЧелик Зеки
78' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
84' Желтая карточкаФонте Жозе
90' Желтая карточкаМеньян Майк
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Ход матча
10'
44'
50'
58'
1:1
64'
67'
75'
78'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.38
|2.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.38
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0.25
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.13
|5.
|Маолида Мизиан
|1
|0.13
|6.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.13
|7.
|Камара Ассан
|0
|0
|8.
|Ндой Дан
|0
|0
|9.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.5
|2.
|Бамба Джонатан
|3
|0.38
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.25
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.13
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0.13
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.13
|8.
|Шека
|0
|0
|9.
|Брадариц Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|8.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|9.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|10.
|Гуйри Амин
|1
|0
|11.
|Пельмар Анди
|1
|0
|12.
|Бамбу Робсон
|1
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|14.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Челик Зеки
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Араужо Луис
|2
|0
|4.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|6.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|7.
|Пье Жереми
|1
|0
|8.
|Фонте Жозе
|1
|0
|9.
|Меньян Майк
|1
|0
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|11.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Лилль
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца
Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: + = -Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок Ницца 0:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.70
|1.27
|—
|—
|8.10
|1.05
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.18
|1.73
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.49
|2.70
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.14
|5.70
|1.02
|7.77
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|8.50
|1.03
|—
|—
|7.70
|1.06
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.95
|2.04
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.09
|6.25
|1.06
|6.75
|1.01
|10.75
|—
|—
|4.74
|1.20
|3.50
|1.32
|2.86
|1.45
|2.10
|1.79
|1.77
|2.13
|1.55
|2.54
|1.44
|2.89
|1.73
|2.19
|1.41
|3.00
|1.24
|4.30
|1.52
|2.63
|1.36
|3.29
|1.17
|5.32
|—
|—
|1.11
|7.78
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль
Исход игры
Ницца
16.3% (25)
Ничья
36.6% (56)
Лилль
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (47)
1:2 Лилль
25.5% (39)
0:1 Лилль
15% (23)
2:1 Ницца
8.5% (13)
1:0 Ницца
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Лилль
2.6% (4)
1:3 Лилль
2% (3)
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