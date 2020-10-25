Второй тайм

94' Саншеш Ренату из команды Лилль сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Матч возобновлен

90' Гуйри Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Меньян Майк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Камара Ассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Лилль имеет хороший шанс забить.

88' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Лилль

85' Какой промах! Тюрам Кефрен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

82' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ницца имеет хороший шанс забить.

78' Йилмаз Бурак получил желтую карточку от судьи

78' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Ницца

77' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Ницца

74' Лилль имеет хороший шанс забить.

74' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

74' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лилль имеет хороший шанс забить.

72' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' О, нет. Из многообещающей позиции Бамба Джонатан из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

69' Камара Ассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Удар от ворот произведет Лилль

65' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Араужо Луис получил желтую карточку от судьи

62' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

60' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!

57' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Удар от ворот произведет Ницца

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер , обводя своих соперников

50' Ницца имеет хороший шанс забить.

49' Удар от ворот произведет Ницца

49' Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Ницца

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля