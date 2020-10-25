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Ницца
1:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
10' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
44' Желтая карточка
Ботман Свен
1:0
50' Гол
Дольберг Каспер
1:1
58' Гол
Йилмаз Бурак
64' Желтая карточка
Араужо Луис
75' Желтая карточка
Челик Зеки
78' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
84' Желтая карточка
Фонте Жозе
90' Желтая карточка
Меньян Майк
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
8
Лис-Мелу
Пьерр
6
Шнайдерлин
Морган
10
Клод-Морис
Алексис
13
Камара
Ассан
9
Дольберг
Каспер
22
Лопеш
Рони
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
10
Иконе
Жонатан
Ницца
3-5-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

10'
Лис-Мелу Пьерр
 
44'
 
Ботман Свен
50'
Дольберг Каспер
(Клод-Морис Алексис)
1:0
58'
1:1
Йилмаз Бурак
(Араужо Луис)
62'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
64'
 
Араужо Луис
67'
Гуйри Амин
Лопеш Рони
 
73'
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
 
74'
Тюрам Кефрен
Лис-Мелу Пьерр
 
75'
 
Челик Зеки
78'
 
Йилмаз Бурак
79'
 
Дэвид Джонатан
Йилмаз Бурак
79'
 
Шека
Саншеш Ренату
81'
Будауи Хишем
Дольберг Каспер
 
81'
Рен-Аделед Жефф
Клод-Морис Алексис
 
84'
 
Фонте Жозе
88'
 
Лихаджи Исаак
Араужо Луис
88'
 
Сумаре Бубакари
Андре Бенжамин
90'
 
Меньян Майк

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.38
2. Дольберг Каспер 3 (1) 0.38
3. Данте Бонфим 2 0.25
4. Лис-Мелу Пьерр 1 0.13
5. Маолида Мизиан 1 0.13
6. Тюрам Кефрен 1 0.13
7. Камара Ассан 0 0
8. Ндой Дан 0 0
9. Клод-Морис Алексис 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 4 (1) 0.5
2. Бамба Джонатан 3 0.38
3. Араужо Луис 2 0.25
4. Саншеш Ренату 1 0.13
5. Язиджи Юсуф 1 0.13
6. Иконе Жонатан 1 0.13
7. Челик Зеки 1 0.13
8. Шека 0 0
9. Брадариц Домагой 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Бенитес Вальтер 1 0
8. Нсоки Стенли 1 0
9. Маолида Мизиан 1 0
10. Гуйри Амин 1 0
11. Пельмар Анди 1 0
12. Бамбу Робсон 1 0
13. Тюрам Кефрен 1 0
14. Сильвестр Эдди 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Челик Зеки 3 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Араужо Луис 2 0
4. Брадариц Домагой 2 0
5. Мандава Рейнилду 0 1
6. Йилмаз Бурак 1 0
7. Пье Жереми 1 0
8. Фонте Жозе 1 0
9. Меньян Майк 1 0
10. Саншеш Ренату 1 0
11. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Лилль 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца
Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант
Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок Ницца 0:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ницца 16.3% (25)
X 36.6% (56)
Лилль 47.1% (72)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.80 1.60 3.60
3.70 3.64 2.19
8.32 1.36 5.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.70 1.27 8.10 1.05 1.70 2.15 2.70 1.47 2.18 1.73 1.70 2.15 1.49 2.70 1.09 7.20 1.14 5.70 1.02 7.77 1.02 11.00 1.01 15.00
8.50 1.03 7.70 1.06 3.40 1.30 2.65 1.48 1.95 2.04 1.48 2.65 1.32 3.26 1.09 6.25 1.06 6.75 1.01 10.75
4.74 1.20 3.50 1.32 2.86 1.45 2.10 1.79 1.77 2.13 1.55 2.54 1.44 2.89 1.73 2.19 1.41 3.00 1.24 4.30 1.52 2.63 1.36 3.29 1.17 5.32 1.11 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.85 1.95 1.03 12.00 1.12 6.40 1.02 13.00
2.88 1.42 1.89 1.91 1.43 2.83 1.11 6.60 1.08 7.80
1.18 5.20 1.53 2.59 1.22 4.49 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.07 1.30 3.30
3.85 1.26 2.50 1.53 1.69 2.19 1.28 3.64 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Ницца 1:1 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль

Исход игры
Ницца
16.3% (25)
Ничья
36.6% (56)
Лилль
47.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (47)
1:2 Лилль
25.5% (39)
0:1 Лилль
15% (23)
2:1 Ницца
8.5% (13)
1:0 Ницца
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Лилль
2.6% (4)
1:3 Лилль
2% (3)
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