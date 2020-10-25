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  3. Франция
Бордо
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ним
0' 14'
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
18
Хван
Ый-Чжо
8
Бен
Арфа
Хатем
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
11
Ахлинви
Маттео
7
Элиассон
Никлас
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
Бордо
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.25
2. Калу Сэмьюэл 2 0.25
3. Майя Джош 2 0.25
4. Удин Реми 1 0.13
5. Бриан Джимми 0 0
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.38
2. Мелинг Биргер 1 0.13
3. Филиппото Ромен 1 0.13
4. Денкей Кевин 1 0.13
5. Рипар Рено 1 0.13
6. Кубас Андрес 1 0.13
7. Коне Мусса II 1 0.13
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Сабали Юссуф 2 0
4. Зеркан Мехди 0 1
5. Бриан Джимми 1 0
6. Де Превиль Николя 1 0
7. Бенито Лорис 1 0
8. Кастро Пабло 1 0
9. Башич Тома 1 0
10. Удин Реми 1 0
11. Калу Сэмьюэл 1 0
12. Майя Джош 1 0
13. Адли Ясин 1 0
Ним
# Игрок      
1. Ландре Лоик 1 1
2. До Лука 2 0
3. Денкей Кевин 2 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Бриансон Антони 1 0
7. Фомба Ламин 1 0
8. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 0 42.86% (3)
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо
Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним
Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Бордо 6:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
13. Бордо 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
14. Метц 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Ним 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
19. Реймс 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 13'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 13'
    Шанс! Байсс Пол из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 13'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Назначен штрафной. Пострадал Бен Арфа Хатем, его свалил Мелинг Биргер.
  • Фол, нарушение
    12'
    Денкей Кевин нарушает правила. Кастро Пабло пострадал
  • 11'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Ним: 56%.
  • 11'
    Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    11'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 10'
    Бюрнер Патрик из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Ним контролирует мяч.
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Башич Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ахлинви Маттео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Ним: 39%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Майя Джош наказан за толчок Денкей Кевин
  • 4'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 3'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Бюрнер Патрик из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бордо 88.2% (134)
X 10.5% (16)
Ним 1.3% (2)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Ним
1.81
3.82
4.79
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.60 4.60
1.81 3.75 4.70
1.79 3.82 4.65
1.79 3.67 4.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.03 8.30 1.05 3.55 1.30 2.75 1.45 2.14 1.74 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 2.65 1.33 3.30 1.15 5.50 1.11 6.00 1.02 10.50
10.75 1.05 9.10 1.07 3.45 1.32 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.13 6.10 1.11 6.70 1.03 13.00
3.56 1.32 2.92 1.45 2.72 1.49 2.19 1.73 1.91 1.97 1.68 2.26 1.47 2.81 1.31 3.60 1.11 7.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.88 1.42 2.90 1.13 6.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.43 2.83 1.11 6.45 1.09 7.30
2.96 1.43 2.43 1.60 1.90 1.98 1.55 2.53 1.40 3.09 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.27 3.76 1.16 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Бордо 0:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ним

Исход игры
Бордо
88.2% (134)
Ничья
10.5% (16)
Ним
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Бордо
38.8% (59)
2:1 Бордо
25% (38)
2:0 Бордо
20.4% (31)
1:1 Ничья
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
3:0 Бордо
1.3% (2)
3:1 Бордо
1.3% (2)
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