Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ШАНС! Мехди Зеркан вышел один на один с голкипером...

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удин Реми из команды Бордо нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

48' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' После штрафного удара,который нанес Башич Тома мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

45' Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Майя Джош получил желтую карточку от судьи

43' Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Бордо

39' Элиассон Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Отавио II получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Бордо

36' Бюрнер Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Мигель Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Хорошую попытку сделал Ахлинви Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Бордо

22' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

16' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Ним

13' Идет дождь, трудные условия для игроков.

13' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

9' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Ним

8' Башич Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ним

5' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ним начинает с центра поля