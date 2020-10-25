  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
2:0
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
37' Желтая карточка
Отавио II
43' Желтая карточка
Майя Джош
46' Желтая карточка
Бриансон Антони
70' Желтая карточка
Бриан Джимми
78' Желтая карточка
Мигель Флориан
1:0
80' Пенальти
Бриан Джимми
80' Желтая карточка
Рейне Батист
2:0
82' Гол
Удин Реми
90'+5
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
18
Хван
Ый-Чжо
8
Бен
Арфа
Хатем
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
11
Ахлинви
Маттео
7
Элиассон
Никлас
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
Бордо
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Ход матча

37'
Отавио II
 
40'
Адли Ясин
Отавио II
 
41'
Удин Реми
Де Превиль Николя
 
43'
Майя Джош
 
46'
 
Бриансон Антони
65'
 
Пакье Гаэтан
Ахлинви Маттео
65'
 
Ариби Карим
Денкей Кевин
65'
Зеркан Мехди
Хван Ый-Чжо
 
65'
Бриан Джимми
Майя Джош
 
70'
Бриан Джимми
 
78'
 
Мигель Флориан
80'
Бриан Джимми
1:0
80'
 
Рейне Батист
82'
Удин Реми
(Бриан Джимми)
2:0
83'
Траоре Амаду
Бен Арфа Хатем
 
83'
 
Бенрау Яссин
Фомба Ламин
88'
 
Коне Мусса II
Рипар Рено

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.25
2. Удин Реми 2 0.25
3. Калу Сэмьюэл 2 0.25
4. Майя Джош 2 0.25
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.13
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.38
2. Мелинг Биргер 1 0.13
3. Филиппото Ромен 1 0.13
4. Денкей Кевин 1 0.13
5. Рипар Рено 1 0.13
6. Кубас Андрес 1 0.13
7. Коне Мусса II 1 0.13
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Бриан Джимми 2 0
4. Сабали Юссуф 2 0
5. Майя Джош 2 0
6. Зеркан Мехди 0 1
7. Де Превиль Николя 1 0
8. Бенито Лорис 1 0
9. Кастро Пабло 1 0
10. Башич Тома 1 0
11. Удин Реми 1 0
12. Калу Сэмьюэл 1 0
13. Адли Ясин 1 0
Ним
# Игрок      
1. Ландре Лоик 1 1
2. До Лука 2 0
3. Бриансон Антони 2 0
4. Денкей Кевин 2 0
5. Рейне Батист 1 0
6. Рипар Рено 1 0
7. Кубас Андрес 1 0
8. Мигель Флориан 1 0
9. Фомба Ламин 1 0
10. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0 0 55.56% (5)
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: + = -
Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо
Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним
Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Бордо 6:0 Ним Лига 1 Ним 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль 1:1 Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца 1:1 Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    50'
    Удин Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 49'
    Удин Реми из команды Бордо нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Шанс! Кастро Пабло из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 47'
    Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Игрок команды Ним фолит. Пострадал Бен Арфа Хатем. Назначается штрафной удар.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    После штрафного удара,который нанес Башич Тома мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что До Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Ним: 48%.
  • 45'
    Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    43'
    Майя Джош получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    43'
    Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Майя Джош из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Рейне Батист пострадал.
  • 42'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Удин Реми
  • 40'
    Тактическая замена. Отавио II уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Ним: 47%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Денкей Кевин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 39'
    Элиассон Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    37'
    Отавио II получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    37'
    Отавио II из команды Бордо играет слишком грубо. Ахлинви Маттео оказался на газоне.
  • 37'
    Отавио II ошибается в защите.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 36'
    Бюрнер Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Бюрнер Патрик из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Денкей Кевин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Денкей Кевин наказан за толчок Байсс Пол
  • Фол, нарушение
    34'
    Бен Арфа Хатем наказан за толчок Мигель Флориан
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Ним: 48%.
  • 30'
    Ним контролирует мяч.
  • Офсайд
    29'
    Денкей Кевин из команды Ним в офсайде
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    28'
    Мигель Флориан возвращается на поле.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мигель Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Байсс Пол из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мигель Флориан пострадал.
  • Угловой
    26'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо подал угловой справа.
  • 26'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 47%, Ним: 53%.
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Хорошую попытку сделал Ахлинви Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 24'
    Денкей Кевин бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
  • 24'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Ним начинает контратаку
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    22'
    Рипар Рено возвращается на поле.
  • 22'
    Ним контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 45%, Ним: 55%.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ним контролирует мяч.
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ним контролирует мяч.
  • 16'
    Контроль мяча: Бордо: 47%, Ним: 53%.
  • 16'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    16'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 16'
    Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Элиассон Никлас из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Ним начинает контратаку
  • 15'
    Башич Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что До Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Майя Джош
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 13'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 13'
    Шанс! Байсс Пол из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 13'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Назначен штрафной. Пострадал Бен Арфа Хатем, его свалил Мелинг Биргер.
  • Фол, нарушение
    12'
    Денкей Кевин нарушает правила. Кастро Пабло пострадал
  • 11'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Ним: 56%.
  • 11'
    Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    11'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 10'
    Бюрнер Патрик из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Ним контролирует мяч.
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Башич Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ахлинви Маттео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Ним: 39%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Майя Джош наказан за толчок Денкей Кевин
  • 4'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 3'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Бюрнер Патрик из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бордо 88.2% (134)
X 10.5% (16)
Ним 1.3% (2)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 1.90 7.40
3.15 1.60 9.00
1.79 3.82 4.65
3.75 1.49 9.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.70 2.15 8.30 1.05 1.10 6.80 2.75 1.45 2.14 1.74 1.09 7.20 1.72 2.20 1.51 2.65 1.04 10.00 1.15 5.50 1.01 15.00 1.02 10.50
10.75 1.05 9.10 1.07 3.45 1.32 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.13 6.10 1.11 6.70 1.03 13.00
1.56 2.52 1.33 3.43 1.11 7.09 1.45 2.87 1.33 3.46 1.54 2.57 1.42 2.97 1.63 2.36 1.22 4.58 1.68 2.26 1.47 2.81 1.15 5.87 1.11 7.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.37 3.05 1.92 1.88 1.02 13.00 1.13 6.00 1.02 13.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.43 2.83 1.11 6.45 1.09 7.30
1.24 4.24 1.12 6.68 1.22 4.52 1.16 5.62 1.40 3.09 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.27 3.76 1.16 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Бордо 2:0 Ним онлайн

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Исход игры
Бордо
88.2% (134)
Ничья
10.5% (16)
Ним
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Бордо
38.8% (59)
2:1 Бордо
25% (38)
2:0 Бордо
20.4% (31)
1:1 Ничья
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
3:0 Бордо
1.3% (2)
3:1 Бордо
1.3% (2)
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