Бордо
2:0
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Ним
37' Желтая карточкаОтавио II
43' Желтая карточкаМайя Джош
46' Желтая карточкаБриансон Антони
70' Желтая карточкаБриан Джимми
78' Желтая карточкаМигель Флориан
1:0
80' ПенальтиБриан Джимми
80' Желтая карточкаРейне Батист
2:0
82' ГолУдин Реми
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
30
Рейне
Батист
12
Фомба
Ламин
8
До
Лука
27
Денкей
Кевин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
43'
46'
70'
78'
80'
1:0
80'
82'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.25
|2.
|Удин Реми
|2
|0.25
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.25
|4.
|Майя Джош
|2
|0.25
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.13
|6.
|Косельни Лоран
|0
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|8.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.38
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.13
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.13
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.13
|5.
|Рипар Рено
|1
|0.13
|6.
|Кубас Андрес
|1
|0.13
|7.
|Коне Мусса II
|1
|0.13
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Бриан Джимми
|2
|0
|4.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|5.
|Майя Джош
|2
|0
|6.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|7.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|8.
|Бенито Лорис
|1
|0
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0
|10.
|Башич Тома
|1
|0
|11.
|Удин Реми
|1
|0
|12.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|13.
|Адли Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландре Лоик
|1
|1
|2.
|До Лука
|2
|0
|3.
|Бриансон Антони
|2
|0
|4.
|Денкей Кевин
|2
|0
|5.
|Рейне Батист
|1
|0
|6.
|Рипар Рено
|1
|0
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0
|8.
|Мигель Флориан
|1
|0
|9.
|Фомба Ламин
|1
|0
|10.
|Бенрау Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
|Ним
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: + = -Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо
Ним Последние 20 матчей: + = -Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним
Последние игры между собой
Бордо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.70
|2.15
|—
|—
|8.30
|1.05
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.14
|1.74
|1.09
|7.20
|1.72
|2.20
|1.51
|2.65
|1.04
|10.00
|1.15
|5.50
|1.01
|15.00
|1.02
|10.50
|10.75
|1.05
|—
|—
|9.10
|1.07
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.38
|1.13
|6.10
|1.11
|6.70
|1.03
|13.00
|1.56
|2.52
|1.33
|3.43
|1.11
|7.09
|1.45
|2.87
|1.33
|3.46
|1.54
|2.57
|1.42
|2.97
|1.63
|2.36
|1.22
|4.58
|1.68
|2.26
|1.47
|2.81
|1.15
|5.87
|—
|—
|1.11
|7.87
|—
|—
Прогнозы на матч Бордо 2:0 Ним
Исход игры
Бордо
88.2% (134)
Ничья
10.5% (16)
Ним
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Бордо
38.8% (59)
2:1 Бордо
25% (38)
2:0 Бордо
20.4% (31)
1:1 Ничья
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
3:0 Бордо
1.3% (2)
3:1 Бордо
1.3% (2)
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