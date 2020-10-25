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  3. Франция
Монпелье
0:2
Первый тайм: 14'

Стадион:
Реймс
0'
7' Красная карточка
Илтон Виторино
0:1
9' Пенальти
Диа Булайе
0:2
13' Гол
Диа Булайе
14'
1
Омлин
Йонас
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
13
Шотар
Жорис
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
21
Мбюкю
Натанаэль
9
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
Монпелье
3-4-1-2
Реймс
4-3-3

Ход матча

7'
Илтон Виторино
 
9'
0:1
Диа Булайе
13'
0:2
Диа Булайе
(Кафаро Матьё)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.43
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.43
3. Лаборд Гаэтан 2 0.29
4. Конгре Даниэль 2 0.29
5. Суке Арно 1 0.14
6. Молле Флоран 1 0.14
7. Мавидиди Стефи 1 0.14
8. Ойонго Амбруаз 0 0
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 3 (1) 0.43
2. Туре Эль Билал 1 0.14
3. Абдельамид Юнис 1 0.14
4. Кассама Морету 1 0.14
5. Кутеса Дерек 0 0
6. Зенели Арбер 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 2 1
2. Суке Арно 3 0
3. Илтон Виторино 1 1
4. Делор Анди 2 0
5. Молле Флоран 0 1
6. Конгре Даниэль 1 0
7. Ферри Жордан 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Мавидиди Стефи 1 0
10. Коцца Николя 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 4 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Mouhamadou Drammeh 1 0
16. Hugo Ekitike 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Реймс 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс
Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1
Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
13. Бордо 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
14. Метц 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Ним 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
19. Реймс 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Монпелье 85.5% (130)
X 9.9% (15)
Реймс 4.6% (7)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Реймс
1.96
3.55
4.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.93 3.45 4.10
1.90 3.55 4.30
2.08 3.58 3.96
1.93 3.44 4.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.03 7.20 1.07 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 1.77 2.12 1.39 3.00 1.29 3.75 1.12 6.70 1.09 7.00 1.01 12.00
9.50 1.06 7.90 1.09 3.18 1.36 2.39 1.59 1.79 2.14 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.90 1.09 7.80 1.02 15.25
3.34 1.34 2.93 1.42 2.52 1.55 2.05 1.82 1.79 2.08 1.59 2.42 1.43 2.93 1.26 3.89 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.37 3.25 1.11 7.20
2.77 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
2.79 1.46 2.29 1.65 1.78 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.27 3.80
3.68 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.87
Букмекер Да Нет
5.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.75 1.28
Где смотреть матч Монпелье 0:2 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:2 Реймс

Исход игры
Монпелье
85.5% (130)
Ничья
9.9% (15)
Реймс
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.9% (53)
1:0 Монпелье
30.9% (47)
2:0 Монпелье
15.1% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Монпелье
3.9% (6)
1:2 Реймс
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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