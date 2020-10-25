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  3. Франция
Монпелье
0:4
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
7' Красная карточка
Илтон Виторино
0:1
9' Пенальти
Диа Булайе
0:2
13' Гол
Диа Булайе
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Диа Булайе
0:3
31' Гол
Мбюкю Натанаэль
42' Красная карточка
Ле Таллек Дамьен
55' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
0:4
56' Пенальти
Диа Булайе
90'+1
1
Омлин
Йонас
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
13
Шотар
Жорис
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
21
Мбюкю
Натанаэль
9
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
Монпелье
3-4-1-2
Реймс
4-3-3

Ход матча

7'
Илтон Виторино
 
9'
0:1
Диа Булайе
13'
0:2
Диа Булайе
(Кафаро Матьё)
22'
 
Диа Булайе
31'
0:3
Мбюкю Натанаэль
(Сирхейс Кай)
42'
Ле Таллек Дамьен
 
46'
Ферри Жордан
Шотар Жорис
 
46'
Берто Димитри
Омлин Йонас
 
55'
Ойонго Амбруаз
 
56'
0:4
Диа Булайе
59'
 
Hugo Ekitike
Диа Булайе
60'
Долли Киган
Молле Флоран
 
60'
Мавидиди Стефи
Делор Анди
 
78'
 
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
78'
 
Дукуре Фоде
Де Смет Тибо
80'
Юн Ил-Лок
Лаборд Гаэтан
 
83'
 
Марешиц Дарио
Манетси Маршал
83'
 
Сакава Моис
Бериша Валон

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.38
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.38
3. Лаборд Гаэтан 2 0.25
4. Конгре Даниэль 2 0.25
5. Суке Арно 1 0.13
6. Молле Флоран 1 0.13
7. Мавидиди Стефи 1 0.13
8. Ойонго Амбруаз 0 0
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 6 (3) 0.75
2. Туре Эль Билал 1 0.13
3. Абдельамид Юнис 1 0.13
4. Кассама Морету 1 0.13
5. Мбюкю Натанаэль 1 0.13
6. Кутеса Дерек 0 0
7. Зенели Арбер 0 0
8. Кафаро Матьё 0 0
9. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 2
2. Саванье Тежи 2 1
3. Суке Арно 3 0
4. Делор Анди 2 0
5. Ле Таллек Дамьен 0 1
6. Молле Флоран 0 1
7. Конгре Даниэль 1 0
8. Ферри Жордан 1 0
9. Ойонго Амбруаз 1 0
10. Ристич Михайло 1 0
11. Мавидиди Стефи 1 0
12. Коцца Николя 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 4 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Mouhamadou Drammeh 1 0
16. Hugo Ekitike 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Реймс 50% (5) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс
Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1
Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль 1:1 Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца 1:1 Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Монпелье 85.5% (130)
X 9.9% (15)
Реймс 4.6% (7)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
26.00 10.50 1.09
2.08 3.58 3.96
30.21 12.35 1.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
9.80 1.03 7.20 1.07 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 8.50 1.06 1.39 3.00 4.90 1.17 1.12 6.70 2.04 1.77 1.01 12.00 1.17 4.90 1.02 13.00 1.03 12.00
9.50 1.06 7.90 1.09 3.18 1.36 2.39 1.59 1.79 2.14 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.90 1.09 7.80 1.02 15.25
3.34 1.34 2.93 1.42 2.52 1.55 2.05 1.82 1.79 2.08 1.59 2.42 1.43 2.93 1.26 3.89 2.33 1.62 1.99 1.85 1.71 2.17 1.57 2.47 1.90 1.97 2.16 1.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
1.73 2.11 1.37 3.25 1.11 7.20 2.18 1.68 1.48 2.63 1.04 10.00
2.77 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
2.79 1.46 2.29 1.65 1.78 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26 1.93 1.92 1.58 2.40 1.29 3.61 1.15 5.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.27 3.80
3.68 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.75 1.28
Где смотреть матч Монпелье 0:4 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:4 Реймс

Исход игры
Монпелье
85.5% (130)
Ничья
9.9% (15)
Реймс
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.9% (53)
1:0 Монпелье
30.9% (47)
2:0 Монпелье
15.1% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Монпелье
3.9% (6)
1:2 Реймс
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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