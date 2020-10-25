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Моиз Сакава нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Реймс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Монпелье

45' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Кафаро Матьё пробил со штрафного прямо в стенку

42' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ле Таллек Дамьен оказался удален с поля

41' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Отличный гол забил Натанаэль Мбуку

31' Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку забил потрясным ударом ножницами!

31' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Шанс! Натанаэль Мбуку из команды Реймс пробил головой, но мимо

30' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.

30' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Натанаэль Мбуку мяч отрикошетил от ворот

28' Де Смет Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Реймс , отменен из-за офсайда.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

19' Удар от ворот произведет Реймс

19' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

18' Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Диа Булайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ШАНС! Диа Булайе вышел один на один с голкипером...

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Г О О О О Л - Диа Булайе из команды Реймс забивает с точки!

9' Матч возобновлен

8' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

7' УДАЛЕНИЕ! - Илтон Виторино тянет соперника за майку и получает красную карточку

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Монпелье

1' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Монпелье начинает с центра поля