Монпелье
0:4
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Реймс
7' Красная карточкаИлтон Виторино
0:1
9' ПенальтиДиа Булайе
0:2
13' ГолДиа Булайе
22' Undefined phrase: football_event_Диа Булайе
0:3
31' ГолМбюкю Натанаэль
42' Красная карточкаЛе Таллек Дамьен
55' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
0:4
56' ПенальтиДиа Булайе
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Де
Смет
Тибо
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
- Защитник
-
35 Сакава МоисПолузащитник
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
34 Hugo Ekitike
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
13'
0:2
22'
31'
0:3
42'
55'
56'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.38
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.38
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.25
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.25
|5.
|Суке Арно
|1
|0.13
|6.
|Молле Флоран
|1
|0.13
|7.
|Мавидиди Стефи
|1
|0.13
|8.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|6 (3)
|0.75
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.13
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.13
|4.
|Кассама Морету
|1
|0.13
|5.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.13
|6.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|7.
|Зенели Арбер
|0
|0
|8.
|Кафаро Матьё
|0
|0
|9.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Делор Анди
|2
|0
|5.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|6.
|Молле Флоран
|0
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|8.
|Ферри Жордан
|1
|0
|9.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|10.
|Ристич Михайло
|1
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|12.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|4
|1
|2.
|Кассама Морету
|2
|1
|3.
|Манетси Маршал
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|7.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|8.
|Райкович Предраг
|1
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|12.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|13.
|Конан Гислен
|1
|0
|14.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|15.
|Mouhamadou Drammeh
|1
|0
|16.
|Hugo Ekitike
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Реймс
|50% (5)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже
Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон
Реймс Последние 20 матчей: + = -Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|9.80
|1.03
|7.20
|1.07
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.01
|1.86
|8.50
|1.06
|—
|—
|1.39
|3.00
|4.90
|1.17
|—
|—
|1.12
|6.70
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.17
|4.90
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|9.50
|1.06
|7.90
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.11
|6.90
|—
|—
|1.09
|7.80
|—
|—
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.34
|2.93
|1.42
|2.52
|1.55
|2.05
|1.82
|1.79
|2.08
|1.59
|2.42
|1.43
|2.93
|1.26
|3.89
|2.33
|1.62
|1.99
|1.85
|1.71
|2.17
|1.57
|2.47
|1.90
|1.97
|2.16
|1.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.37
|3.25
|1.11
|7.20
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.65
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.29
|1.65
|1.78
|2.09
|1.49
|2.68
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.93
|1.92
|1.58
|2.40
|1.29
|3.61
|1.15
|5.47
|—
|—
Прогнозы на матч Монпелье 0:4 Реймс
Исход игры
Монпелье
85.5% (130)
Ничья
9.9% (15)
Реймс
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.9% (53)
1:0 Монпелье
30.9% (47)
2:0 Монпелье
15.1% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Монпелье
3.9% (6)
1:2 Реймс
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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