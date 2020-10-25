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  3. Франция
Метц
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
5' Гол
Булая Фарид
13'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
11
Нгетт
Опа
10
Булая
Фарид
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Нельсон
35
Соу
Сайду
4
Рецос
Панайотис
34
Муэффек
Аймен
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
22
Монне-Паке
Кевин
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
Метц
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

5'
Булая Фарид
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.75
2. Нгетт Опа 1 0.13
3. Булая Фарид 0 0
4. Юдоль Матьё 0 0
5. Ангбан Викторьен 0 0
6. Маига Хабиб 0 0
7. Гуйе Ламин 0 0
8. Яд Папа Ндиага 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.38
2. Аушиш Адиль 2 0.25
3. Буанга Денис 2 (1) 0.25
4. Масон Иван 1 0.13
5. Камара Махди 1 0.13
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 3 0
2. Пажо Венсан 2 0
3. Ангбан Викторьен 2 0
4. Сентонз Фабьен 2 0
5. Булая Фарид 1 0
6. Юдоль Матьё 1 0
7. Бронн Дилан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 3 0
2. Масон Иван 2 0
3. Колодзейчак Тимоти 0 1
4. Хазри Вахби 0 1
5. Амума Ромен 1 0
6. Мукуди Ароль 1 0
7. Фофана Уэсли 1 0
8. Муэффек Аймен 1 0
9. Гурна-Дуат Лукас 1 0
10. Abdoulaye Sidibe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс
ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен
Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Метц 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Метц Лига 1 Метц 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Метц Лига 1
Сент-Этьен 2:2 Метц Лига 1 Метц 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Метц 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
13. Бордо 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
14. Метц 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Ним 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 16 4
19. Реймс 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 13 3
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 36.2% (55)
X 40.8% (62)
Сент-Этьен 23% (35)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Сент-Этьен
2.18
3.48
4.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.30 4.00
2.18 3.25 3.70
2.29 3.34 3.34
2.17 3.27 3.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.04 7.00 1.10 3.00 1.39 2.28 1.68 1.90 1.96 1.69 2.25 1.35 3.30 1.25 4.00 1.08 7.00 1.07 7.70 1.01 13.50
8.60 1.07 6.95 1.11 3.00 1.40 2.20 1.69 1.69 2.30 1.34 3.32 1.25 4.05 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.75
3.09 1.41 2.70 1.51 2.30 1.68 1.92 1.98 1.69 2.27 1.51 2.69 1.24 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.20
2.68 1.47 1.73 2.11 1.36 3.15 1.09 7.40 1.06 8.80
2.71 1.49 2.22 1.70 1.72 2.20 1.46 2.82 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.55 1.57 2.37 1.21 4.10
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.87
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Где смотреть матч Метц 1:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Метц 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Метц
36.2% (55)
Ничья
40.8% (62)
Сент-Этьен
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.76% (54)
Меньше
64.24% (97)
Обе команды забьют
Да
69.54% (105)
Нет
30.46% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Метц
17.8% (27)
2:1 Метц
15.1% (23)
1:2 Сент-Этьен
13.8% (21)
0:1 Сент-Этьен
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Метц
2% (3)
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