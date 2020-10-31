Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захид Гайас
|2
|0.25
|2.
|Саар Бен
|1
|0.13
|3.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|5
|0.63
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|4 (1)
|0.5
|3.
|Дабо Багали
|2
|0.25
|4.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.13
|5.
|Матей Флорентин
|1
|0.13
|6.
|Агирре Диего
|1
|0.13
|7.
|Питтас Яннис
|1
|0.13
|8.
|Денич Джордже
|1
|0.13
|9.
|Салаи Аттила
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|2.
|Тухами Ануар
|3
|0
|3.
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Саар Бен
|1
|0
|5.
|Йенсен Майк
|1
|0
|6.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|7.
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|8.
|Захид Гайас
|1
|0
|9.
|Иоанну Николас
|1
|0
|10.
|Жорж Артур
|1
|0
|11.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|12.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|13.
|Сьелис Христос
|1
|0
|14.
|Сациас Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|2
|0
|2.
|Сакетти Эстебан
|2
|0
|3.
|Роберж Валентин
|1
|0
|4.
|Янниотас Яннис
|1
|0
|5.
|Юсте Эктор
|1
|0
|6.
|Агирре Диего
|1
|0
|7.
|Салаи Аттила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АПОЭЛ
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|Аполлон
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ
Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: + = -Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех
Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|8
|6
|2
|0
|17 - 3
|20
|2.
|Анортосис
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|0
|4
|10 - 10
|12
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|1
|5
|6 - 14
|10
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Кармиотисса
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|12.
|Эносис
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|14.
|Неа Саламина
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АПОЭЛ» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АПОЭЛ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АПОЭЛ» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.40
|1.18
|5.70
|1.12
|1.85
|1.85
|—
|—
|2.01
|1.80
|1.73
|2.11
|1.25
|3.65
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.18
|4.35
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|1.01
|16.00
|
|—
|—
|5.90
|1.09
|2.69
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.61
|2.38
|—
|—
|1.27
|3.54
|1.18
|4.25
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.42
|2.46
|1.55
|2.09
|1.75
|1.77
|2.06
|1.58
|2.37
|1.42
|2.84
|1.40
|2.89
|1.22
|4.36
|—
|—
|—
|—
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