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АПОЭЛ
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
21' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
41' Желтая карточка
Тухами Ануар
0:1
60' Гол
Маркович Саша
63' Желтая карточка
Меркис Георге
1:1
74' Гол
Ндонгаля Дьемерси
80' Желтая карточка
Питтас Яннис
84' Желтая карточка
Бенсоп Чарлисон
90'+5
АПОЭЛ
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захид Гайас 2 0.25
2. Саар Бен 1 0.13
3. Ндонгаля Дьемерси 1 0.13
4. Сантос Рафаэл II 1 0.13
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 5 0.63
2. Бенсоп Чарлисон 4 (1) 0.5
3. Дабо Багали 2 0.25
4. Ларссон Даниэль 1 0.13
5. Маркович Саша 1 0.13
6. Матей Флорентин 1 0.13
7. Агирре Диего 1 0.13
8. Питтас Яннис 1 0.13
9. Денич Джордже 1 0.13
10. Салаи Аттила 1 0.13

Карточки

АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 4 0
2. Де Винсенти Томас 3 0
3. Вилер Христос 2 0
4. Саар Бен 1 0
5. Йенсен Майк 1 0
6. Нсуэ Эмилио 1 0
7. Меркис Георге 1 0
8. Клонаридис Виктор 1 0
9. Захид Гайас 1 0
10. Иоанну Николас 1 0
11. Жорж Артур 1 0
12. Ндонгаля Дьемерси 1 0
13. Сантос Рафаэл II 1 0
14. Сьелис Христос 1 0
15. Сациас Яннис 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 3 0
2. Василиу Гиоргос 2 0
3. Бенсоп Чарлисон 1 0
4. Роберж Валентин 1 0
5. Янниотас Яннис 1 0
6. Юсте Эктор 1 0
7. Агирре Диего 1 0
8. Питтас Яннис 1 0
9. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АПОЭЛ 40% (2) 0 0 0 60% (3) 0
 Аполлон 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5) 27.78% (5) 16.67% (3) 5.56% (1)

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -
ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ
Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: + = -
Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех
Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Товарищеские матчи Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 6 2 0 18 - 4 20
2. Анортосис 8 6 1 1 15 - 6 19
3. АЕЛ Лимаcсол 9 6 0 3 16 - 12 18
4. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Омония 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Олимпиакос Никосия 8 4 0 4 10 - 10 12
7. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Эрмис Арадиппу 9 3 1 5 6 - 14 10
10. АПОЭЛ 8 2 3 3 6 - 9 9
11. Кармиотисса 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Эносис 9 1 2 6 5 - 15 5
13. Этникос Ахна 8 1 1 6 8 - 14 4
14. Неа Саламина 8 1 0 7 5 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Тухами Ануар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 17.00 4.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 4.15 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.15 2.90
  2.43 3.13 3.06

Самый высокий коэффициент на матч «АПОЭЛ» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АПОЭЛ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АПОЭЛ» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.42 5.70 1.12 1.80 1.95 2.01 1.80 1.73 2.11 1.12 5.80 1.25 3.70 1.01 12.50 1.05 8.30 1.04 9.00 1.01 16.00
5.90 1.09 2.69 1.41 2.05 1.72 1.61 2.38 1.27 3.54 1.18 4.25 1.04 7.70
2.86 1.42 2.46 1.55 2.09 1.75 1.77 2.06 1.58 2.37 1.42 2.84 1.40 2.89 1.22 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.65 2.15 1.57 2.41 1.09 6.50 1.05 8.20
2.48 1.50 1.66 2.14 1.31 3.26
2.55 1.51 2.10 1.75 1.62 2.30 1.46 2.75 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
3.14 1.33 2.12 1.67 1.49 2.51 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.04
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч АПОЭЛ 1:1 Аполлон онлайн

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