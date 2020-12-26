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Брюгге
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Эйпен
0' 23'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
18
Рикка
Федерико
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
11
Дьятта
Крепен
90
Кетеларе
Шарль
31
Дефурни
Тео
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
3
Кох
Менно
23
Мьянге
Сенна
11
Баби
Амара
8
Петерс
Стеф
22
Агбаду
Эммануэль
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
77
Коне
Мамаду
Брюгге
4-1-4-1
Эйпен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.47
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.26
3. Вормер Руд 3 0.16
4. Крменчик Михал 3 0.16
5. Ланг Ноа 3 (1) 0.16
6. Баджи Юссуф 3 0.16
7. Окереке Давид 3 0.16
8. Ритс Матс 2 0.11
9. Дели Симон 1 0.05
10. Баланта Эдер 1 0.05
11. Кетеларе Шарль 1 0.05
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 4 0.25
2. Превляк Смаил 4 (1) 0.25
3. Мусона Ноуледж 2 0.13
4. Петерс Стеф 1 0.06
5. Эрис Жонатан 1 0.06
6. Колс Йенс 1 0.06
7. Кох Менно 1 0.06
8. Агбаду Эммануэль 1 0.06
9. Нуху Айзек 1 0.06
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 3 0
2. Деннис Эммануэль 3 0
3. Вормер Руд 2 0
4. Ритс Матс 2 0
5. Соболь Эдуард 2 0
6. Дели Симон 2 0
7. Мата Клинтон 2 0
8. Ланг Ноа 2 0
9. Миньоле Симон 1 0
10. Ванакен Ханс 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Рикка Федерико 1 0
13. Дьятта Крепен 1 0
14. Коссуну Одилон 1 0
15. Баджи Юссуф 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 4 0
2. Колс Йенс 4 0
3. Адриано Коррея 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Эрис Жонатан 1 1
7. Пулен Бенуа 2 0
8. Коне Мамаду 2 0
9. Кох Менно 2 0
10. Нгой Жульен 2 0
11. Бек Андреас 1 0
12. Схоутерден Нильс 1 0
13. Васкес Виктор II 1 0
14. Превляк Смаил 1 0
15. Каембе Эдо 1 0
16. Н'Дри Конан 1 0
17. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 8.82% (3) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Эйпен 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:2 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:4 Брюгге Лига Про Эйпен 3:2 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 19 11 4 4 35 - 12 37
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен Заявка 18 8 5 5 33 - 29 29
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
8. Гент Заявка 18 8 1 9 28 - 26 25
9. Стандард Заявка 18 6 7 5 21 - 19 25
10. Кортрейк Заявка 18 6 5 7 23 - 27 23
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен 0:0 Заявка 16 4 9 3 18 - 21 21
13. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
14. Зульте-Варегем Заявка 17 5 3 9 22 - 32 18
15. Васланд-Беверен Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
16. Мехелен Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
17. Мускрон-Перювельз Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
18. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
4. АХ Лёвен Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
5. Брюгге 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 7 17
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
10. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
11. Кортрейк Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
17. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
18. Зульте-Варегем Заявка 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. Гент Заявка 9 4 0 5 12 - 13 12
7. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
8. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
9. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
10. Эйпен 0:0 Заявка 9 2 6 1 9 - 10 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
13. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 2 5 6 - 17 8
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Эйпен
1.25
8.08
14.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.20 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 5.50 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 6.55 14.00
  1.18 8.08 11.99

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 15.00 1.01 6.00 1.11 5.10 1.15 2.85 1.62 2.14 1.71 2.35 1.60 2.01 1.80 1.80 2.01 1.45 2.60 1.33 3.15 1.16 4.90 1.13 5.50 1.04 9.20 1.03 9.70
13.00 1.00 14.00 1.00 6.20 1.11 5.35 1.15 3.04 1.43 2.34 1.60 1.79 1.98 1.45 2.59 1.31 3.08 1.14 4.80 1.11 5.40 1.02 9.00
6.22 1.13 2.77 1.46 3.10 1.37 2.55 1.53 2.45 1.56 2.07 1.78 1.84 2.00 1.65 2.26 1.47 2.70 1.33 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.85 1.40 1.32 3.20 1.31 3.25 1.05 8.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
3.68 1.30 3.03 1.39 2.13 1.74 1.77 2.08 1.54 2.50 1.31 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.26 1.59 1.68 2.10 1.40 2.80
5.80 1.14 4.55 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Эйпен онлайн

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