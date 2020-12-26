Брюгге
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
31
Дефурни
Тео
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
23
Мьянге
Сенна
11
Баби
Амара
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
11 Баби АмараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
34 Н'Дри КонанНападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.47
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.26
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.16
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.16
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.16
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.16
|7.
|Окереке Давид
|3
|0.16
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.11
|9.
|Дели Симон
|1
|0.05
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.05
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|4
|0.25
|2.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.25
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.13
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.06
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.06
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.06
|7.
|Кох Менно
|1
|0.06
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ритс Матс
|2
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|6.
|Дели Симон
|2
|0
|7.
|Мата Клинтон
|2
|0
|8.
|Ланг Ноа
|2
|0
|9.
|Миньоле Симон
|1
|0
|10.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Рикка Федерико
|1
|0
|13.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|14.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|15.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|4
|0
|2.
|Колс Йенс
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|7.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|8.
|Коне Мамаду
|2
|0
|9.
|Кох Менно
|2
|0
|10.
|Нгой Жульен
|2
|0
|11.
|Бек Андреас
|1
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|13.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|14.
|Превляк Смаил
|1
|0
|15.
|Каембе Эдо
|1
|0
|16.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|17.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Эйпен
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 12
|37
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 29
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|8.
|Гент
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|28 - 26
|25
|9.
|Стандард
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 19
|25
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 21
|21
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|16.
|Мехелен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|5.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|9.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|10.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 10
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров