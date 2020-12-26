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Брюгге
3:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
45' Желтая карточка
Колс Йенс
49' Желтая карточка
Кох Менно
1:0
52' Гол
Ланг Ноа
2:0
58' Гол
Ланг Ноа
79' Красная карточка
Ванакен Ханс
3:0
82' Гол
Окереке Давид
90'+4
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брандон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
31
Дефурни
Тео
34
Н'Дри
Конан
23
Мьянге
Сенна
3
Кох
Менно
22
Агбаду
Эммануэль
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
15
Gary
Magnee
11
Баби
Амара
77
Коне
Мамаду
Брюгге
4-3-3
Эйпен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.47
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.26
3. Ланг Ноа 5 (1) 0.26
4. Окереке Давид 4 0.21
5. Вормер Руд 3 0.16
6. Крменчик Михал 3 0.16
7. Баджи Юссуф 3 0.16
8. Ритс Матс 2 0.11
9. Кетеларе Шарль 1 0.05
10. Дели Симон 1 0.05
11. Баланта Эдер 1 0.05
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 4 0.25
2. Превляк Смаил 4 (1) 0.25
3. Мусона Ноуледж 2 0.13
4. Петерс Стеф 1 0.06
5. Эрис Жонатан 1 0.06
6. Колс Йенс 1 0.06
7. Кох Менно 1 0.06
8. Агбаду Эммануэль 1 0.06
9. Нуху Айзек 1 0.06
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 3 0
2. Деннис Эммануэль 3 0
3. Ванакен Ханс 1 1
4. Вормер Руд 2 0
5. Ритс Матс 2 0
6. Соболь Эдуард 2 0
7. Дели Симон 2 0
8. Мата Клинтон 2 0
9. Ланг Ноа 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Рикка Федерико 1 0
13. Дьятта Крепен 1 0
14. Коссуну Одилон 1 0
15. Баджи Юссуф 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Колс Йенс 5 0
2. Петерс Стеф 4 0
3. Адриано Коррея 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Кох Менно 3 0
7. Эрис Жонатан 1 1
8. Пулен Бенуа 2 0
9. Коне Мамаду 2 0
10. Нгой Жульен 2 0
11. Бек Андреас 1 0
12. Схоутерден Нильс 1 0
13. Васкес Виктор II 1 0
14. Превляк Смаил 1 0
15. Каембе Эдо 1 0
16. Н'Дри Конан 1 0
17. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 8.11% (3) 16.22% (6) 16.22% (6) 21.62% (8) 16.22% (6) 21.62% (8)
 Эйпен 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:2 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:4 Брюгге Лига Про Эйпен 3:2 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен 1:1 Заявка 19 8 6 5 34 - 30 30
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
8. Кортрейк 1:0 Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Стандард Заявка 18 6 7 5 21 - 19 25
10. Гент 0:1 Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Остенде 1:1 Заявка 18 6 5 7 23 - 22 23
12. Зульте-Варегем Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
13. Эйпен Заявка 16 4 8 4 18 - 24 20
14. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
15. Васланд-Беверен Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
16. Мехелен Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
17. Мускрон-Перювельз Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
18. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. АХ Лёвен 1:1 Заявка 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде 1:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
10. Кортрейк 1:0 Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
11. Гент 0:1 Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
17. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
18. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен 1:1 Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк 1:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент 0:1 Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
11. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
16. Остенде 1:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
17. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 2 5 6 - 17 8
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Колс Йенс получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.00 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 6.55 14.00
  1.34 4.39 11.77

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.10 15.00 1.01 2.20 1.62 5.10 1.15 1.97 1.77 2.14 1.71 2.35 1.60 2.01 1.80 1.15 5.00 1.45 2.60 1.02 11.00 1.16 4.90 1.03 10.00 1.04 9.20 1.03 9.70
13.00 1.00 14.00 1.00 6.20 1.11 5.35 1.15 3.04 1.43 2.34 1.60 1.79 1.98 1.45 2.59 1.31 3.08 1.14 4.80 1.11 5.40 1.02 9.00
6.54 1.11 2.89 1.42 2.25 1.66 1.98 1.86 1.68 2.21 1.51 2.57 1.55 2.45 2.71 1.47 2.14 1.73 1.68 2.21 1.48 2.68 1.65 2.26 1.47 2.70 1.10 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 2.85 1.40 1.05 8.50 1.31 3.25 1.05 8.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
1.33 3.35 1.17 5.01 1.58 2.40 1.38 3.08 1.77 2.08 1.54 2.50 1.31 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.26 1.59 1.68 2.10 1.40 2.80
5.80 1.14 4.55 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Брюгге 3:0 Эйпен онлайн

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