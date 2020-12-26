Брюгге
3:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
45' Желтая карточкаКолс Йенс
49' Желтая карточкаКох Менно
1:0
52' ГолЛанг Ноа
2:0
58' ГолЛанг Ноа
79' Красная карточкаВанакен Ханс
3:0
82' ГолОкереке Давид
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
31
Дефурни
Тео
34
Н'Дри
Конан
23
Мьянге
Сенна
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
15
Gary
Magnee
11
Баби
Амара
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
34 Н'Дри КонанЗащитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
45'
49'
52'
1:0
58'
2:0
68'
79'
82'
3:0
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.47
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.26
|3.
|Ланг Ноа
|5 (1)
|0.26
|4.
|Окереке Давид
|4
|0.21
|5.
|Вормер Руд
|3
|0.16
|6.
|Крменчик Михал
|3
|0.16
|7.
|Баджи Юссуф
|3
|0.16
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.11
|9.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.05
|10.
|Дели Симон
|1
|0.05
|11.
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|4
|0.25
|2.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.25
|3.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.13
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.06
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.06
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.06
|7.
|Кох Менно
|1
|0.06
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|4.
|Вормер Руд
|2
|0
|5.
|Ритс Матс
|2
|0
|6.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|7.
|Дели Симон
|2
|0
|8.
|Мата Клинтон
|2
|0
|9.
|Ланг Ноа
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Рикка Федерико
|1
|0
|13.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|14.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|15.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колс Йенс
|5
|0
|2.
|Петерс Стеф
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Кох Менно
|3
|0
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|8.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|9.
|Коне Мамаду
|2
|0
|10.
|Нгой Жульен
|2
|0
|11.
|Бек Андреас
|1
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|13.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|14.
|Превляк Смаил
|1
|0
|15.
|Каембе Эдо
|1
|0
|16.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|17.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|Эйпен
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|1:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 30
|30
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|8.
|Кортрейк
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Стандард
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 19
|25
|10.
|Гент
|0:1 Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Остенде
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 22
|23
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|13.
|Эйпен
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 24
|20
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|16.
|Мехелен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|АХ Лёвен
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|10.
|Кортрейк
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|11.
|Гент
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|18.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|0:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|16.
|Остенде
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
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