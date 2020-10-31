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  3. Голландия
Аякс
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
7' Гол
Кокс Джордж
31'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
21
Мартинес
Лисандро
6
Классен
Дэви
18
Эккеленкамп
Юрген
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
23
Траоре
Лассина
7
Нерес
Давид
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
9
Полтер
Себастьян
10
Сёнтьенс
Матс
Аякс
4-3-3
Фортуна Ситтард
5-3-2

Ход матча

7'
0:1
Кокс Джордж
(Флемминг Зиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 0.71
2. Антони 4 0.57
3. Тадич Душан 4 (1) 0.57
4. Эккеленкамп Юрген 2 0.29
5. Мартинес Лисандро 2 0.29
6. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.29
7. Кудус Мохаммед 1 0.14
8. Лабьяд Закария 1 0.14
9. Блинд Дэйли 1 0.14
10. Промес Куинси 1 0.14
11. Классен Дэви 1 (1) 0.14
12. Гравенберх Райан 0 0
13. Тальяфико Николас 0 0
14. Клейбер Шон 0 0
15. Мазрауи Нуссер 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 2 0.29
2. Полтер Себастьян 2 0.29
3. Семеду Лисандру 1 0.14
4. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.14
5. Ханссон Эмиль 1 0.14
6. Кокс Джордж 1 0.14
7. Самбу Бассала 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Мартинес Лисандро 1 0
8. Кудус Мохаммед 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 2 0
2. Янссен Рул 1 0
3. Ниняй Бранислав 1 0
4. Теки Тесфальдет 1 0
5. Сметс Йоррит 1 0
6. Флемминг Зиан 1 0
7. Рота Лазарос 1 0
8. Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4)
 Фортуна Ситтард 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен
Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -
Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Аякс 0:1 Заявка 7 5 0 2 24 - 4 15
3. Твенте 4:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
7. Гронинген 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
10. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 22 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Виллем II Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
13. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
14. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
18. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Фортуна Ситтард
1.34
6.50
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.50 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.20 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 12.25 22.00
  1.34 5.28 7.69

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
9.00 1.04 4.30 1.19 3.90 1.23 2.33 1.58 2.07 1.76 2.20 1.62 1.75 2.07 1.59 2.44 1.50 2.48 1.21 4.00 1.17 4.20 1.07 7.10 1.07 7.50 1.02 11.00
5.25 1.11 4.65 1.16 2.78 1.42 2.38 1.58 1.96 1.93 1.55 2.45 1.43 2.74 1.23 3.80 1.17 4.55 1.07 6.55
5.75 1.14 3.60 1.28 2.37 1.59 2.38 1.58 2.07 1.76 1.87 1.96 1.65 2.25 1.52 2.53 1.43 2.81 1.17 4.95
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.23 1.87 1.89 1.65 2.15 1.15 5.00
5.30 1.16 2.36 1.59 1.77 2.05 1.48 2.65 1.20 4.55
3.07 1.37 3.26 1.33 2.69 1.46 2.11 1.74 1.67 2.22 1.46 2.69
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.33 1.57 1.71 2.07 1.36 3.00
3.30 1.33 2.50 1.53 1.80 2.01 1.46 2.72 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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