Аякс
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Фортуна Ситтард
0:1
7' ГолКокс Джордж
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
44
Рота
Лазарос
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
23 Ринстра БенЗащитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|5
|0.71
|2.
|Антони
|4
|0.57
|3.
|Тадич Душан
|4 (1)
|0.57
|4.
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.29
|5.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.29
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.29
|7.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|8.
|Лабьяд Закария
|1
|0.14
|9.
|Блинд Дэйли
|1
|0.14
|10.
|Промес Куинси
|1
|0.14
|11.
|Классен Дэви
|1 (1)
|0.14
|12.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|13.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|14.
|Клейбер Шон
|0
|0
|15.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|2
|0.29
|2.
|Полтер Себастьян
|2
|0.29
|3.
|Семеду Лисандру
|1
|0.14
|4.
|Сёнтьенс Матс
|1 (1)
|0.14
|5.
|Ханссон Эмиль
|1
|0.14
|6.
|Кокс Джордж
|1
|0.14
|7.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Онана Андре
|1
|0
|6.
|Шуурс Перр
|1
|0
|7.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|2.
|Янссен Рул
|1
|0
|3.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|4.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|5.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|6.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|7.
|Рота Лазарос
|1
|0
|8.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|Фортуна Ситтард
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен
Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Аякс
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|24 - 4
|15
|3.
|Твенте
|4:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 22
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Виллем II
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|14.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|9.00
|1.04
|4.30
|1.19
|3.90
|1.23
|2.33
|1.58
|2.07
|1.76
|2.20
|1.62
|1.75
|2.07
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.21
|4.00
|1.17
|4.20
|1.07
|7.10
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|
|5.25
|1.11
|4.65
|1.16
|2.78
|1.42
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.23
|3.80
|1.17
|4.55
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|
|5.75
|1.14
|—
|—
|3.60
|1.28
|2.37
|1.59
|2.38
|1.58
|2.07
|1.76
|1.87
|1.96
|1.65
|2.25
|1.52
|2.53
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.17
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—