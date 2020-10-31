  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
5:2
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
7' Гол
Кокс Джордж
0:1
32' Не забитый пенальти
Классен Дэви
1:1
32' Гол
Классен Дэви
2:1
45' Гол
Классен Дэви
3:1
74' Гол
Броббей Брайан
85' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
4:1
86' Пенальти
Тадич Душан
5:1
90' Пенальти
Промес Куинси
5:2
90' Гол
Кокс Джордж
90'+7
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
21
Мартинес
Лисандро
6
Классен
Дэви
18
Эккеленкамп
Юрген
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
23
Траоре
Лассина
7
Нерес
Давид
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
9
Полтер
Себастьян
10
Сёнтьенс
Матс
Аякс
4-3-3
Фортуна Ситтард
5-3-2

Ход матча

7'
0:1
Кокс Джордж
(Флемминг Зиан)
32'
Классен Дэви
0:1
32'
Классен Дэви
1:1
45'
Классен Дэви
2:1
46'
Промес Куинси
Эккеленкамп Юрген
 
58'
 
Мутуссами Самуэль
Ринстра Бен
64'
Клейбер Шон
Мазрауи Нуссер
 
66'
Траоре Лассина
Антони
 
66'
Тадич Душан
Броббей Брайан
 
72'
 
Ханссон Эмиль
Сёнтьенс Матс
74'
Броббей Брайан
3:1
78'
Альварес Эдсон
Гравенберх Райан
 
79'
 
Семеду Лисандру
Полтер Себастьян
85'
 
Анга-Лётшер Мартин
86'
Тадич Душан
4:1
90'
Промес Куинси
5:1
90'
5:2
Кокс Джордж

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 0.71
2. Тадич Душан 5 (2) 0.71
3. Антони 4 0.57
4. Классен Дэви 3 (1) 0.43
5. Эккеленкамп Юрген 2 0.29
6. Мартинес Лисандро 2 0.29
7. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.29
8. Промес Куинси 2 (1) 0.29
9. Кудус Мохаммед 1 0.14
10. Лабьяд Закария 1 0.14
11. Блинд Дэйли 1 0.14
12. Броббей Брайан 1 0.14
13. Гравенберх Райан 0 0
14. Тальяфико Николас 0 0
15. Клейбер Шон 0 0
16. Мазрауи Нуссер 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 2 0.29
2. Полтер Себастьян 2 0.29
3. Кокс Джордж 2 0.29
4. Семеду Лисандру 1 0.14
5. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.14
6. Ханссон Эмиль 1 0.14
7. Самбу Бассала 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Мартинес Лисандро 1 0
8. Кудус Мохаммед 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 2 0
2. Янссен Рул 1 0
3. Анга-Лётшер Мартин 1 0
4. Ниняй Бранислав 1 0
5. Теки Тесфальдет 1 0
6. Сметс Йоррит 1 0
7. Флемминг Зиан 1 0
8. Рота Лазарос 1 0
9. Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6)
 Фортуна Ситтард 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен
Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -
Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс 2:1 Заявка 7 6 0 1 13 - 4 18
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
11. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Виллем II 1:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 11.50 36.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 12.25 22.00
  1.19 6.13 15.44

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
9.00 1.04 4.30 1.19 6.50 1.09 2.33 1.58 2.07 1.76 2.90 1.38 1.75 2.07 1.59 2.44 1.45 2.62 1.21 4.00 1.07 7.50 1.07 7.10 1.02 11.00 1.02 11.00
5.25 1.11 4.65 1.16 2.78 1.42 2.38 1.58 1.96 1.93 1.55 2.45 1.43 2.74 1.23 3.80 1.17 4.55 1.07 6.55
5.75 1.14 4.91 1.17 2.37 1.59 2.52 1.52 2.44 1.55 2.04 1.79 1.62 2.29 1.42 2.85 1.31 3.40 1.70 2.16 1.48 2.63 1.31 3.35
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.90 1.23 1.87 1.89 1.90 1.85 1.12 5.55
5.30 1.16 2.36 1.59 1.77 2.05 1.48 2.65 1.20 4.55
3.07 1.37 3.26 1.33 2.69 1.46 2.11 1.74 1.67 2.22 1.48 2.65 1.26 3.73
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.33 1.57 1.71 2.07 1.36 3.00
3.30 1.33 2.50 1.53 1.80 2.01 1.46 2.72 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Аякс 5:2 Фортуна Ситтард онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный