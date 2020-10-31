Второй тайм

97' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Г О О О О Л - Промес Куинси из команды Аякс забивает с точки!

92' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Нерес Давид из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Клейбер Шон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Нерес Давид из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Удар от ворот произведет Аякс

87' Сметс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали

86' Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!

85' Анга-Лётшер Мартин получает желтую карточку за игру рукой

84' После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Классен Дэви из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Отличные скиллы показывает Нерес Давид , обводя своих соперников

80' Ях Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Нерес Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Отличные скиллы показывает Нерес Давид , обводя своих соперников

79' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Г О О О О Л - Броббей Брайан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нерес Давид нанес удар в каркас ворот!

73' Теки Тесфальдет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Сёнтьенс Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Мазрауи Нуссер получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Антони из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

55' Промес Куинси из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Антони из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

54' Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Аякс

47' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

47' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе