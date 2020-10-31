Аякс
5:2
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Фортуна Ситтард
0:1
7' ГолКокс Джордж
0:1
32' Не забитый пенальтиКлассен Дэви
1:1
32' ГолКлассен Дэви
2:1
45' ГолКлассен Дэви
3:1
74' ГолБроббей Брайан
85' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
4:1
86' ПенальтиТадич Душан
5:1
90' ПенальтиПромес Куинси
5:2
90' ГолКокс Джордж
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
44
Рота
Лазарос
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
23 Ринстра БенЗащитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
Ход матча
7'
0:1
32'
0:1
32'
1:1
45'
2:1
66'
74'
3:1
86'
4:1
90'
5:1
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|5
|0.71
|2.
|Тадич Душан
|5 (2)
|0.71
|3.
|Антони
|4
|0.57
|4.
|Классен Дэви
|3 (1)
|0.43
|5.
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.29
|6.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.29
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.29
|8.
|Промес Куинси
|2 (1)
|0.29
|9.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|10.
|Лабьяд Закария
|1
|0.14
|11.
|Блинд Дэйли
|1
|0.14
|12.
|Броббей Брайан
|1
|0.14
|13.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|14.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|15.
|Клейбер Шон
|0
|0
|16.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|2
|0.29
|2.
|Полтер Себастьян
|2
|0.29
|3.
|Кокс Джордж
|2
|0.29
|4.
|Семеду Лисандру
|1
|0.14
|5.
|Сёнтьенс Матс
|1 (1)
|0.14
|6.
|Ханссон Эмиль
|1
|0.14
|7.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Онана Андре
|1
|0
|6.
|Шуурс Перр
|1
|0
|7.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|2.
|Янссен Рул
|1
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|4.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|5.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|6.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|7.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|8.
|Рота Лазарос
|1
|0
|9.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|Фортуна Ситтард
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен
Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|2:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|9.00
|1.04
|4.30
|1.19
|6.50
|1.09
|2.33
|1.58
|2.07
|1.76
|2.90
|1.38
|1.75
|2.07
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.21
|4.00
|1.07
|7.50
|1.07
|7.10
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|5.25
|1.11
|4.65
|1.16
|2.78
|1.42
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.17
|4.55
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|
|5.75
|1.14
|—
|—
|4.91
|1.17
|2.37
|1.59
|2.52
|1.52
|2.44
|1.55
|2.04
|1.79
|1.62
|2.29
|1.42
|2.85
|1.31
|3.40
|1.70
|2.16
|1.48
|2.63
|1.31
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.23
|—
|—
|1.87
|1.89
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|
|5.30
|1.16
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.20
|4.55
|—
|—
|
|—
|—
|3.07
|1.37
|3.26
|1.33
|2.69
|1.46
|2.11
|1.74
|1.67
|2.22
|1.48
|2.65
|1.26
|3.73
|—
|—
|—
|—