Твенте
5:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
ПЕК Зволле
1:0
5' ГолМениг Квинси
2:0
29' ГолПерейра Данило II
3:0
33' ГолБрама Вут
47' Желтая карточкаПири Кик
4:0
51' ГолЧерны Вацлав
4:1
74' ГолРейндерс Элиано
5:1
84' ГолИлич Лука
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
13
Штридер
Рико
10
Леманс
Клинт
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
29'
33'
3:0
47'
51'
74'
4:1
84'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 8
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|6 (1)
|0.86
|2.
|Черны Вацлав
|4
|0.57
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0.29
|4.
|Остерволде Джейден
|1
|0.14
|5.
|Брама Вут
|1
|0.14
|6.
|Еремеефф Александер
|1
|0.14
|7.
|Илич Лука
|1
|0.14
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|9.
|Смал Гийс
|0
|0
|10.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.29
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.29
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.29
|4.
|Накаяма Юта
|1
|0.14
|5.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|6.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|2
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|4.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|5.
|Черны Вацлав
|1
|0
|6.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|7.
|Пири Кик
|1
|0
|8.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|4.
|Лам Томас
|1
|1
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|6.
|Накаяма Юта
|2
|0
|7.
|Леманс Клинт
|1
|0
|8.
|Керстен Сэм
|1
|0
|9.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен
Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Твенте: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|26 - 4
|18
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|1:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|9.70
|1.04
|10.50
|1.02
|3.20
|1.35
|—
|—
|6.30
|1.09
|1.85
|1.95
|1.63
|2.20
|—
|—
|4.30
|1.18
|—
|—
|1.20
|4.40
|—
|—
|3.60
|1.25
|—
|—
|1.04
|8.50
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.02
|11.00
|
|11.50
|1.00
|9.90
|1.02
|3.98
|1.23
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.69
|—
|—
|1.18
|4.45
|—
|—
|1.14
|4.70
|—
|—
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.56
|1.22
|—
|—
|2.63
|1.53
|3.15
|1.38
|2.75
|1.48
|2.34
|1.64
|1.94
|1.94
|4.80
|1.20
|1.53
|2.61
|3.38
|1.34
|2.34
|1.64
|3.23
|1.37
|2.69
|1.50
|2.15
|1.75
|1.72
|2.20
|1.61
|2.40
|1.37
|3.23
|1.13
|6.38
|1.12
|6.76
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.16
|5.00
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.04
|9.00
|—
|—
|
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.19
|4.70
|—
|—
|1.13
|5.90
|—
|—
|—
|—
|
|3.43
|1.35
|2.92
|1.45
|2.28
|1.68
|1.76
|2.16
|2.23
|1.70
|1.83
|2.05
|1.42
|2.97
|1.29
|3.79
|—
|—
|1.30
|3.68
|1.16
|5.61