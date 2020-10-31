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  3. Голландия
Твенте
5:1
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
5' Гол
Мениг Квинси
2:0
29' Гол
Перейра Данило II
3:0
33' Гол
Брама Вут
47' Желтая карточка
Пири Кик
4:0
51' Гол
Черны Вацлав
4:1
74' Гол
Рейндерс Элиано
5:1
84' Гол
Илич Лука
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
13
Штридер
Рико
23
Рейндерс
Элиано
10
Леманс
Клинт
8
Гучаннеджад
Реза
25
Ферай
Иммануэль
Твенте
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

5'
Мениг Квинси
1:0
29'
Перейра Данило II
2:0
33'
Брама Вут
(Черны Вацлав)
3:0
37'
 
Марк-Оливье Дуэ
Лам Томас
46'
 
Ван Дёйнен Майк
Гучаннеджад Реза
47'
Пири Кик
 
51'
Черны Вацлав
(Перейра Данило II)
4:0
59'
 
Дрост Йеспер
Леманс Клинт
59'
 
Ван Ден Белт Томас
Штридер Рико
69'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
69'
Старинг Каспер
Пири Кик
 
74'
4:1
Рейндерс Элиано
(Дрост Йеспер)
77'
 
Samir Lagsir
Хюйбертс Дин
83'
Дервисоглу Халил
Бош Йессе
 
83'
Илич Лука
Черны Вацлав
 
84'
Илич Лука
(Эбюэхи Тайронн)
5:1
88'
Зерруки Рамиз
Румерату Годфрид
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 8
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 6 (1) 0.86
2. Черны Вацлав 4 0.57
3. Мениг Квинси 2 0.29
4. Остерволде Джейден 1 0.14
5. Брама Вут 1 0.14
6. Еремеефф Александер 1 0.14
7. Илич Лука 1 0.14
8. Эбюэхи Тайронн 0 0
9. Смал Гийс 0 0
10. Зерруки Рамиз 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.29
2. Рейндерс Элиано 2 0.29
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.29
4. Накаяма Юта 1 0.14
5. Дрост Йеспер 0 0
6. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 2 0
2. Мениг Квинси 1 0
3. Эбюэхи Тайронн 1 0
4. Лампру Лазарос 1 0
5. Черны Вацлав 1 0
6. Плегесуэло Хулио 1 0
7. Пири Кик 1 0
8. Зерруки Рамиз 1 0
9. Бош Йессе 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Саймак Мустафа 1 1
4. Лам Томас 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Леманс Клинт 1 0
8. Керстен Сэм 1 0
9. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2)
 ПЕК Зволле 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен
Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Твенте: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие
Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие Твенте 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПЕК Зволле Кубок Твенте 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Твенте Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:3 Твенте Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 7 6 0 1 26 - 4 18
2. Витесс 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген 2:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Виллем II 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
10. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
13. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 1:2 Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 7.77 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.80 3.68
  1.55 4.25 6.14

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
9.70 1.04 10.50 1.02 3.20 1.35 6.30 1.09 1.85 1.95 1.63 2.20 4.30 1.18 1.20 4.40 3.60 1.25 1.04 8.50 1.87 1.87 1.13 5.40 1.02 11.00
11.50 1.00 9.90 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.22 1.73 1.70 2.15 1.44 2.69 1.18 4.45 1.14 4.70 1.04 8.10
4.56 1.22 2.63 1.53 3.15 1.38 2.75 1.48 2.34 1.64 1.94 1.94 4.80 1.20 1.53 2.61 3.38 1.34 2.34 1.64 3.23 1.37 2.69 1.50 2.15 1.75 1.72 2.20 1.61 2.40 1.37 3.23 1.13 6.38 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.08 1.74 2.55 1.47 1.16 5.00 1.50 2.48 1.04 9.00
3.26 1.34 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
3.43 1.35 2.92 1.45 2.28 1.68 1.76 2.16 2.23 1.70 1.83 2.05 1.42 2.97 1.29 3.79 1.30 3.68 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.83 1.91 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.85 1.95 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.90 1.36
Где смотреть матч Твенте 5:1 ПЕК Зволле онлайн

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