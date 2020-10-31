Гронинген
2:1
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
ВВВ-Венло
17' Undefined phrase: football_event_Ван Кам Даниэль
1:0
26' ГолЙоостен Патрик
2:0
48' ГолЛарсен Йорген
88' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
2:1
90' ГолЯкумакис Георгиос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
17'
26'
1:0
48'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|3
|0.43
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.14
|3.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.14
|4.
|Йоостен Патрик
|1
|0.14
|5.
|Remco Balk
|1
|0.14
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.14
|7.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|6 (2)
|0.86
|2.
|Линторст Эверт
|1
|0.14
|3.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.14
|4.
|Ариас Яфар
|1
|0.14
|5.
|Джон Джошуа
|0
|0
|6.
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|4
|0
|2.
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|3.
|Падт Серджио
|1
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|5.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|6.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|7.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|8.
|Матусива Азор
|1
|0
|9.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|3
|0
|2.
|Кум Кристиан
|1
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0
|4.
|Гельми Рой
|2
|0
|5.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|6.
|Янссен Симон
|0
|1
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|9.
|Torino Hunte
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|ВВВ-Венло
|22.22% (2)
|0
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг
Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
ВВВ-Венло 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|2:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.40
|1.04
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|1.80
|1.95
|1.82
|1.99
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.16
|4.60
|1.10
|6.00
|1.04
|9.30
|1.04
|9.90
|
|10.25
|1.01
|9.50
|1.03
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.02
|1.17
|4.85
|1.12
|5.45
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.75
|1.20
|2.40
|1.61
|3.25
|1.36
|2.23
|1.70
|1.56
|2.52
|1.33
|3.47
|1.10
|7.47
|1.54
|2.58
|1.39
|3.12
|—
|—
|1.15
|5.87
|—
|—
|—
|—