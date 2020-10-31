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Гронинген
2:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
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Ван Кам Даниэль
1:0
26' Гол
Йоостен Патрик
2:0
48' Гол
Ларсен Йорген
88' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
2:1
90' Гол
Якумакис Георгиос
90'+7
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
18
Эль-Мессауди
Ахмед
26
Ван
Кам
Даниэль
21
Да
Крус
Алессио
9
Ларсен
Йорген
14
Йоостен
Патрик
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
3
Свинкелс
Арьян
5
Шефер
Штеффен
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
8
Машаш
Зинедин
11
Якумакис
Георгиос
10
Ван
Крой
Вито
Гронинген
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

17'
Ван Кам Даниэль
 
26'
Йоостен Патрик
(Ларсен Йорген)
1:0
46'
Лундквист Рамон-Паскаль
Ван Кам Даниэль
 
48'
Ларсен Йорген
(Да Крус Алессио)
2:0
49'
 
Ван Дейк Стан
Пахоник Тобиас
60'
Эль-Ханкури Мохамед
Да Крус Алессио
 
62'
 
Ариас Яфар
Янссен Симон
62'
 
Torino Hunte
Машаш Зинедин
75'
Гудмундссон Габриэль
Йоостен Патрик
 
88'
Гудмундссон Габриэль
 
90'
Remco Balk
Ларсен Йорген
 
90'
2:1
Якумакис Георгиос
(Линторст Эверт)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 3 0.43
2. Ван Хинтум Барт 1 0.14
3. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.14
4. Йоостен Патрик 1 0.14
5. Remco Balk 1 0.14
6. Суслов Томаш 1 0.14
7. Да Крус Алессио 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 6 (2) 0.86
2. Линторст Эверт 1 0.14
3. Хуппертс Гуус 1 0.14
4. Ариас Яфар 1 0.14
5. Джон Джошуа 0 0
6. Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 4 0
2. Ван Хинтум Барт 2 0
3. Падт Серджио 1 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
5. Данкерлёй Дамил 1 0
6. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
7. Гудмундссон Габриэль 1 0
8. Матусива Азор 1 0
9. Ларсен Йорген 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 3 0
2. Кум Кристиан 1 1
3. Ван Крой Вито 2 0
4. Гельми Рой 2 0
5. Пахоник Тобиас 0 1
6. Янссен Симон 0 1
7. Хуппертс Гуус 1 0
8. Машаш Зинедин 1 0
9. Torino Hunte 1 0
10. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4) 0 12.5% (1)
 ВВВ-Венло 22.22% (2) 0 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген
АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг
Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие
ВВВ-Венло 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Гронинген 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Гронинген Эредивизие ВВВ-Венло 2:5 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс 2:1 Заявка 7 6 0 1 13 - 4 18
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
11. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Виллем II 1:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 6.50 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.65 7.20
  1.12 8.17 37.43

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.04 4.10 1.22 3.00 1.36 1.80 1.95 1.82 1.99 1.22 4.00 1.45 2.60 1.16 4.60 1.10 6.00 1.04 9.30 1.04 9.90
10.25 1.01 9.50 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.07 1.83 1.61 2.31 1.36 3.02 1.17 4.85 1.12 5.45 1.02 9.30
4.75 1.20 2.40 1.61 3.25 1.36 2.23 1.70 1.56 2.52 1.33 3.47 1.10 7.47 1.54 2.58 1.39 3.12 1.15 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.08 1.75 1.37 2.95 1.04 9.00 1.03 10.50
3.15 1.36 2.06 1.73 1.48 2.65 1.16 5.20 1.11 6.60
1.94 1.94 1.59 2.44 1.26 4.07 1.60 2.42 1.22 4.52 1.11 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.97 1.35 3.05
4.25 1.22 2.91 1.41 1.78 2.04 1.32 3.38 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.85 1.16
Букмекер Да Нет
7.25 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Гронинген 2:1 ВВВ-Венло онлайн

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