Хераклес
4:1
Конец матча
Стадион: Erve Asito
Утрехт
1:0
2' ГолВлут Рай
26' Желтая карточкаСзоке Адриан
2:0
45' Голван дер Ватер Силвестр
61' Желтая карточкаРенте Марко
2:1
62' ПенальтиГустафссон Симон
3:1
63' ГолВлут Рай
65' Желтая карточкаРамселар Барт
4:1
71' ГолВлут Рай
26
Букер
Кун
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
17
Сзоке
Адриан
29
Силла
Мусса
11
Элия
Эльеро
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
26'
45'
61'
62'
2:1
63'
3:1
65'
71'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|6 (1)
|0.86
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.29
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|4.
|Kasper Lunding
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.33
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.33
|3.
|Махи Мимаун
|1
|0.17
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0.17
|5.
|Клейбер Шон
|1
|0.17
|6.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.17
|7.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|8.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|9.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|3
|0
|2.
|Проппер Робин
|2
|0
|3.
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|4.
|Ренте Марко
|2
|0
|5.
|Влут Рай
|1
|0
|6.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|Утрехт
|0
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: + = -Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес
Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес
Утрехт Последние 20 матчей: + = -Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Утрехт 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Хераклес Эредивизие Утрехт 0:2 Хераклес Лига Европы Хераклес 1:1 Утрехт Лига Европы Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:4 Хераклес Эредивизие Утрехт 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Хераклес 3:1 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|6.80
|1.08
|3.55
|1.27
|—
|—
|4.30
|1.18
|2.04
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.25
|3.65
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.11
|5.80
|
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.24
|3.72
|—
|—
|1.17
|4.30
|—
|—
|1.06
|7.30
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.63
|1.12
|—
|—
|2.92
|1.43
|6.25
|1.14
|1.99
|1.88
|1.69
|2.25
|2.96
|1.43
|3.68
|1.30
|3.08
|1.40
|2.48
|1.58
|1.90
|1.98
|1.63
|2.37
|1.43
|2.93
|—
|—
|1.38
|3.19
|1.21
|4.64
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|3.80
|1.23
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.20
|4.40
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.04
|9.00
|
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|
|—
|—
|3.07
|1.41
|2.43
|1.61
|1.85
|2.05
|2.15
|1.75
|1.76
|2.13
|1.37
|3.23
|1.25
|4.11
|—
|—
|—
|—