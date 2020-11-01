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  3. Голландия
Хераклес
4:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
2' Гол
Влут Рай
26' Желтая карточка
Сзоке Адриан
2:0
45' Гол
ван дер Ватер Силвестр
61' Желтая карточка
Ренте Марко
2:1
62' Пенальти
Густафссон Симон
3:1
63' Гол
Влут Рай
65' Желтая карточка
Рамселар Барт
4:1
71' Гол
Влут Рай
90'+4
26
Букер
Кун
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
17
Сзоке
Адриан
14
Де
ла
Торре
Лука
16
Нейхейс
Теймен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
29
Силла
Мусса
11
Элия
Эльеро
Хераклес
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

2'
Влут Рай
1:0
26'
Сзоке Адриан
 
45'
ван дер Ватер Силвестр
(Влут Рай)
2:0
46'
 
Янссен Виллем
Сент Джейго Томми
46'
 
Керк Гирано
Силла Мусса
46'
 
Трупе Джованни
Ван дер Марел Марк
57'
 
Бауссайд Отман
Элия Эльеро
61'
Ренте Марко
 
62'
2:1
Густафссон Симон
63'
Влут Рай
3:1
65'
 
Рамселар Барт
71'
Влут Рай
4:1
78'
 
Ван Оверем Йорис
Рамселар Барт
79'
Бакыш Синан
Сзоке Адриан
 
87'
Бюргзорг Делано
Де ла Торре Лука
 
90'
Сейнтье Джереми
ван дер Ватер Силвестр
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 6 (1) 0.86
2. ван дер Ватер Силвестр 2 0.29
3. Де ла Торре Лука 0 0
4. Kasper Lunding 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 2 0.33
2. Керк Гирано 2 0.33
3. Махи Мимаун 1 0.17
4. Рамселар Барт 1 0.17
5. Клейбер Шон 1 0.17
6. Густафссон Симон 1 (1) 0.17
7. Ван дер Марел Марк 0 0
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 3 0
2. Проппер Робин 2 0
3. Киомурцоглу Орестис 2 0
4. Ренте Марко 2 0
5. Влут Рай 1 0
6. Хардевельд Джефф 1 0
7. Сзоке Адриан 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0
 Утрехт 0 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес
Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес
Утрехт Последние 20 матчей: + = -
Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хераклес 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Утрехт Эредивизие Хераклес 1:5 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Хераклес Эредивизие Утрехт 0:2 Хераклес Лига Европы Хераклес 1:1 Утрехт Лига Европы Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:4 Хераклес Эредивизие Утрехт 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Утрехт Эредивизие Хераклес 3:1 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хераклес Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.50 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.90 1.89
  1.65 3.56 6.58

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
11.50 1.02 6.80 1.08 3.55 1.27 4.30 1.18 2.04 1.76 1.82 1.99 1.75 2.01 1.25 3.65 1.35 3.05 1.07 7.50 1.77 1.97 1.11 5.80
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.35 1.66 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.30 1.06 7.30 1.05 7.50
6.63 1.12 2.92 1.43 6.25 1.14 1.99 1.88 1.69 2.25 2.96 1.43 3.68 1.30 3.08 1.40 2.48 1.58 1.90 1.98 1.63 2.37 1.43 2.93 1.38 3.19 1.21 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.80 1.23 2.33 1.62 1.27 3.55 1.20 4.40 1.28 3.45 1.04 9.00
3.45 1.31 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
3.07 1.41 2.43 1.61 1.85 2.05 2.15 1.75 1.76 2.13 1.37 3.23 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.42 2.70
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Хераклес 4:1 Утрехт онлайн

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