  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
1:0
16' Пенальти
Захави Эран
37' Желтая карточка
Тезе Джордан
2:0
52' Гол
Мадуэке Нони
73'
38
Мвого
Ивон
30
Томас
Райян
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
11
Файн
Адриан
10
Ихаттарен
Мохаммед
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
1
Копманс
Люк
7
Ратиу
Андрей
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
11
Бурар
Сами
6
Риго
Данте
8
Госсенс
Джон
18
Филипп
Давид
29
Крамер
Михил
ПСВ
4-4-2
АДО Ден Хааг
5-3-2

Ход матча

16'
Захави Эран
1:0
37'
Тезе Джордан
 
45'
 
Jose Pascual
Ратиу Андрей
46'
Макс Филипп
Ихаттарен Мохаммед
 
46'
Мадуэке Нони
Мален Дониэлл
 
52'
Мадуэке Нони
(Захави Эран)
2:0
60'
 
Арвайлер Йонас
Бурар Сами
60'
 
Карелис Никос
Крамер Михил

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 3 0.43
2. Мален Дониэлл 3 0.43
3. Гакпо Коди 3 0.43
4. Макс Филипп 1 (1) 0.14
5. Захави Эран 1 (1) 0.14
6. Гётце Марио 1 0.14
7. Боскальи Оливье 1 0.14
8. Ромеро Максимильяно 1 0.14
9. Росарио Пабло 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинас Шакилль 2 (2) 0.29
2. Ван Эвейк Милан 1 0.14
3. Крамер Михил 1 0.14
4. Арвайлер Йонас 1 0.14
5. Филипп Давид 1 0.14
6. Госсенс Джон 0 0
7. Де Бур Кес 0 0
8. Бесуйхен Висенте 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 2 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Моррисон Равел 1 0
4. Бурар Сами 1 0
5. Пинас Шакилль 1 0
6. Ван Эвейк Милан 1 0
7. Филипп Давид 1 0
8. Де Бур Кес 1 0
9. Бесуйхен Висенте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)
 АДО Ден Хааг 33.33% (2) 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Эредивизие
АДО Ден Хааг 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 7:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. ПСВ 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
5. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хераклес Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг 0:2 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
16. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
17. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
АДО Ден Хааг
1.25
6.85
32.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.30 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.50 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.70 11.50
  1.23 6.85 13.12

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 5.60 1.15 2.42 1.52 2.48 1.50 2.06 1.73 1.45 2.62 1.73 2.11 1.55 2.46 1.14 5.20 1.18 4.40 1.03 10.00 1.04 8.20 1.03 10.00
6.20 1.08 5.45 1.12 3.04 1.36 2.43 1.56 1.91 1.99 1.52 2.53 1.36 3.04 1.16 4.55 1.12 5.05 1.03 8.40
7.18 1.10 5.13 1.17 2.26 1.67 3.70 1.29 2.50 1.55 2.04 1.83 1.76 2.11 1.49 2.69 1.83 2.03 1.29 3.64 1.50 2.65 1.25 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.55 1.27 3.00 1.39 1.72 2.31 1.35 3.30 1.10 6.25
4.30 1.20 3.15 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.23 4.20
3.36 1.35 2.29 1.66 1.55 2.50 1.31 3.49 1.98 1.88 1.59 2.41 1.42 2.93
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.37 1.55 1.69 1.99 1.44 2.85
4.80 1.19 2.31 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный