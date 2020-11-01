ПСВ
4:0
Конец матча
Стадион: Филипс
АДО Ден Хааг
1:0
16' ПенальтиЗахави Эран
37' Желтая карточкаТезе Джордан
2:0
51' ГолМадуэке Нони
80' Желтая карточкаКарелис Никос
3:0
84' ГолТомас Райян
4:0
90' ГолМадуэке Нони
38
Мвого
Ивон
30
Томас
Райян
33
Тезе
Джордан
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
11
Файн
Адриан
43
Файе
Лассана
11
Бурар
Сами
18
Филипп
Давид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
30 Томас РайянЗащитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
Ход матча
16'
1:0
37'
51'
2:0
80'
84'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|4
|0.57
|2.
|Мален Дониэлл
|3
|0.43
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.43
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.14
|5.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.14
|6.
|Гётце Марио
|1
|0.14
|7.
|Томас Райян
|1
|0.14
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.14
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.14
|10.
|Росарио Пабло
|0
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.29
|2.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.14
|3.
|Крамер Михил
|1
|0.14
|4.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.14
|5.
|Филипп Давид
|1
|0.14
|6.
|Госсенс Джон
|0
|0
|7.
|Де Бур Кес
|0
|0
|8.
|Бесуйхен Висенте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|2
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Карелис Никос
|1
|0
|4.
|Моррисон Равел
|1
|0
|5.
|Бурар Сами
|1
|0
|6.
|Пинас Шакилль
|1
|0
|7.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|8.
|Филипп Давид
|1
|0
|9.
|Де Бур Кес
|1
|0
|10.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|31.25% (5)
|АДО Ден Хааг
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: + = -Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
АДО Ден Хааг 3:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие ПСВ 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 7:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|6.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.02
|5.60
|1.15
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.06
|1.73
|1.23
|3.90
|1.73
|2.11
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.03
|10.00
|1.04
|8.20
|1.03
|10.00
|
|6.20
|1.08
|5.45
|1.12
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.36
|3.04
|—
|—
|1.16
|4.55
|1.12
|5.05
|1.03
|8.40
|—
|—
|
|7.18
|1.10
|—
|—
|2.07
|1.80
|1.71
|2.19
|1.35
|3.29
|2.50
|1.55
|1.18
|4.93
|1.76
|2.11
|1.49
|2.69
|1.83
|2.03
|1.29
|3.64
|1.50
|2.65
|—
|—
|1.25
|4.02
|—
|—
|—
|—