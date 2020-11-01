Эммен
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: De Oude Meerdijk
Фейеноорд
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|3
|0.5
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.33
|3.
|Колар Марко
|1
|0.17
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.17
|5.
|Кавлан Канер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|6 (3)
|1
|2.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.5
|3.
|Нарсинг Лучано
|1
|0.17
|4.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.17
|5.
|Линссен Брайан
|1
|0.17
|6.
|Сенеси Маркос
|1
|0.17
|7.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.17
|8.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|9.
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|2
|1
|2.
|Бейл Гленн
|1
|1
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|4.
|Янсен Анко
|1
|0
|5.
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|6.
|Пенья Серхио
|1
|0
|7.
|Кавлан Канер
|1
|0
|8.
|Баккер Ник
|1
|0
|9.
|Колар Марко
|1
|0
|10.
|Чакон Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|3.
|Фер Лерой
|1
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|5.
|Линссен Брайан
|1
|0
|6.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|7.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|8.
|Кекджу Оркун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Фейеноорд
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: + = -Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам
Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Фейеноорд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|3.95
|1.22
|2.45
|1.49
|—
|—
|2.02
|1.79
|1.75
|2.06
|1.61
|2.30
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.23
|3.95
|1.09
|6.30
|1.07
|6.70
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|4.95
|1.13
|4.15
|1.20
|2.41
|1.54
|—
|—
|1.93
|1.84
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.24
|3.88
|1.08
|6.65
|1.06
|6.90
|—
|—
|
|—
|—
|5.69
|1.16
|—
|—
|2.65
|1.52
|2.36
|1.64
|2.07
|1.83
|1.81
|2.08
|1.65
|2.34
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.25
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.79
|—
|—