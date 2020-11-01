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  3. Голландия
Эммен
2:3
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
3' Желтая карточка
Марсман Ник
1:0
5' Пенальти
Янсен Анко
31' Желтая карточка
Баккер Ник
36' Красная карточка
Янсен Анко
39' Желтая карточка
Араухо Мигель
1:1
40' Пенальти
Димерс Марк
2:1
42' Гол
Де Леув Михаэль
2:2
45' Гол
Тоорнстра Йенс
64' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
90' Желтая карточка
Чакон Майкл
2:3
90' Гол
Баннис Науфаль
90' Желтая карточка
Баннис Науфаль
90'+5
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
34
Ван
Рейн
Рикардо
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
3
Веендорп
Кезиа
8
Де
Леув
Михаэль
6
Янсен
Анко
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
23
Кекджу
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
7
Нарсинг
Лучано
Эммен
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

3'
 
Марсман Ник
5'
Янсен Анко
1:0
31'
Баккер Ник
 
35'
 
Баннис Науфаль
Бергёйс Стивен
36'
Янсен Анко
 
39'
Араухо Мигель
 
40'
1:1
Димерс Марк
42'
Де Леув Михаэль
(Бейл Гленн)
2:1
45'
2:2
Тоорнстра Йенс
(Нарсинг Лучано)
64'
Де Леув Михаэль
 
75'
Бен Мусса Хилал
Бейл Гленн
 
78'
 
Боттегин Эрик
Линссен Брайан
84'
 
Гертрейда Лютсхарел
Ниукоп Барт
90'
Чакон Майкл
 
90'
2:3
Баннис Науфаль
(Гертрейда Лютсхарел)
90'
 
Баннис Науфаль

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 14
  • 3 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 9
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 4 0.57
2. Лаурсен Николай 2 0.29
3. Колар Марко 1 0.14
4. Де Вос Робберт 1 0.14
5. Янсен Анко 1 (1) 0.14
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 6 (3) 0.86
2. Хапс Ридгесиано 3 0.43
3. Нарсинг Лучано 1 0.14
4. Димерс Марк 1 (1) 0.14
5. Йоргенсен Николай 1 0.14
6. Тоорнстра Йенс 1 0.14
7. Линссен Брайан 1 0.14
8. Сенеси Маркос 1 0.14
9. Гертрейда Лютсхарел 1 0.14
10. Тейшейра Жоау 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 2 1
2. Янсен Анко 1 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Баккер Ник 2 0
7. Пенья Серхио 1 0
8. Кавлан Канер 1 0
9. Колар Марко 1 0
10. Араухо Мигель 1 0
11. Чакон Майкл 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Тоорнстра Йенс 2 0
3. Фер Лерой 1 0
4. Марсман Ник 1 0
5. Бергёйс Стивен 1 0
6. Линссен Брайан 1 0
7. Хапс Ридгесиано 1 0
8. Сенеси Маркос 1 0
9. Кекджу Оркун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Фейеноорд 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: + = -
Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам
Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Фейеноорд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Фейеноорд 3:0 Эммен Эредивизие Эммен 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Эммен Эредивизие Эммен 1:4 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 0:2 Фейеноорд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
4. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
6. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хераклес Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
17. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 2.05 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 1.25 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.45 1.60
  11.87 2.12 2.05

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 10.50 1.02 3.95 1.22 3.25 1.31 2.02 1.79 1.75 2.06 5.90 1.10 1.32 3.20 2.80 1.40 1.09 6.30 2.12 1.67 1.01 12.00 1.07 7.50 1.09 6.50
4.95 1.13 4.15 1.20 2.41 1.54 1.93 1.84 1.64 2.39 1.33 3.30 1.24 3.88 1.08 6.65 1.06 6.90
5.69 1.16 2.86 1.45 2.48 1.57 2.11 1.78 1.78 2.10 1.60 2.42 2.11 1.78 1.85 2.04 1.65 2.32 1.20 4.76 1.96 1.91 2.06 1.81 1.90 1.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.51 1.92 1.82 1.21 3.85 1.15 5.00
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.18 5.10
3.26 1.38 2.60 1.54 1.93 1.95 1.62 2.39 1.36 3.28 1.11 7.14 1.66 2.30 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.37 1.30 3.15
5.30 1.16 3.76 1.27 2.00 1.81 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
Где смотреть матч Эммен 2:3 Фейеноорд онлайн

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