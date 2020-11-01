Анже
0:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Раймон Копа
Ницца
0:1
12' ГолЛопеш Рони
22' Желтая карточкаБернардони Поль
0:2
23' ПенальтиЛис-Мелу Пьерр
35' Желтая карточкаДумбия Сулейман
36' Желтая карточкаБамбу Робсон
40' Желтая карточкаЛопеш Рони
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
Ход матча
12'
0:1
22'
23'
0:2
35'
36'
40'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.33
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.22
|3.
|Фюльжини Анжело
|2
|0.22
|4.
|Буфаль Софьян
|1
|0.11
|5.
|Тиуб Сада
|1
|0.11
|6.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.11
|7.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|8.
|Дьони Луа
|0
|0
|9.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|10.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.33
|2.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.33
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0.22
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|2 (1)
|0.22
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.11
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.11
|7.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.11
|8.
|Камара Ассан
|0
|0
|9.
|Ндой Дан
|0
|0
|10.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|2
|1
|2.
|Баокен Стефан
|3
|0
|3.
|Павлович Матео
|2
|0
|4.
|Думбия Сулейман
|2
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|6.
|Мангани Томас
|1
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|8.
|Кабо Джимми
|1
|0
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0
|10.
|Бернардони Поль
|1
|0
|11.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|12.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|8.
|Лопеш Рони
|1
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|12.
|Гуйри Амин
|1
|0
|13.
|Пельмар Анди
|1
|0
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|15.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|Ницца
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца
Последние игры между собой
Анже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|10.
|Анже
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 18
|13
|11.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|7.50
|1.08
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.13
|5.90
|1.18
|7.77
|1.02
|11.50
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|
|10.00
|1.05
|8.50
|1.08
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.13
|6.05
|1.11
|6.90
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.33
|3.01
|1.43
|2.67
|1.52
|2.14
|1.77
|2.64
|1.51
|2.17
|1.74
|1.69
|2.24
|1.45
|2.86
|1.33
|3.48
|1.47
|2.79
|1.50
|2.69
|1.18
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.11
|6.40
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.03
|12.00
|
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.13
|6.05
|—
|—
|1.09
|7.40
|—
|—
|—
|—
|
|2.92
|1.43
|2.39
|1.61
|1.87
|2.01
|1.54
|2.57
|1.90
|1.98
|1.57
|2.50
|1.24
|4.25
|1.17
|5.30
|1.32
|3.50
|1.17
|5.28
|—
|—
Прогнозы на матч Анже 0:2 Ницца
Исход игры
Анже
36.8% (57)
Ничья
43.9% (68)
Ницца
19.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (49)
Меньше
67.97% (104)
Обе команды забьют
Да
70.59% (108)
Нет
29.41% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:0 Анже
16.1% (25)
2:1 Анже
15.5% (24)
1:2 Ницца
11.6% (18)
0:1 Ницца
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:0 Анже
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!