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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
0:3
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
12' Гол
Лопеш Рони
22' Желтая карточка
Бернардони Поль
0:2
23' Пенальти
Лис-Мелу Пьерр
35' Желтая карточка
Думбия Сулейман
36' Желтая карточка
Бамбу Робсон
40' Желтая карточка
Лопеш Рони
0:3
77' Гол
Будауи Хишем
80' Желтая карточка
Кулибали Лассана
87' Желтая карточка
Томас Ромен
90' Желтая карточка
Мангани Томас
90'+9
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
29
Рен-Аделед
Жефф
11
Гуйри
Амин
Анже
4-2-3-1
Ницца
5-4-1

Ход матча

12'
0:1
Лопеш Рони
(Данте Бонфим)
22'
Бернардони Поль
 
23'
0:2
Лис-Мелу Пьерр
35'
Думбия Сулейман
 
36'
 
Бамбу Робсон
40'
 
Лопеш Рони
46'
Тиуб Сада
Кабо Джимми
 
56'
 
Данилюк Флавиус
Данте Бонфим
67'
 
Дольберг Каспер
Рен-Аделед Жефф
67'
 
Будауи Хишем
Лопеш Рони
67'
Баокен Стефан
Дьони Луа
 
76'
Лаж Матиас
Буфаль Софьян
 
76'
Кулибали Лассана
Амаду Ибрагим
 
77'
0:3
Будауи Хишем
(Гуйри Амин)
80'
Кулибали Лассана
 
84'
Чо Мохамед-Али
Фюльжини Анжело
 
86'
 
Лотомба Жордан
Гуйри Амин
86'
 
Тюрам Кефрен
Аталь Юсеф
87'
Томас Ромен
 
90'
Мангани Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.33
2. Баокен Стефан 2 0.22
3. Фюльжини Анжело 2 0.22
4. Буфаль Софьян 1 0.11
5. Тиуб Сада 1 0.11
6. Мангани Томас 1 (1) 0.11
7. Капелле Пьеррик 0 0
8. Дьони Луа 0 0
9. Бобишон Антонен 0 0
10. Аит-Нури Раян 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.33
2. Дольберг Каспер 3 (1) 0.33
3. Данте Бонфим 2 0.22
4. Лис-Мелу Пьерр 2 (1) 0.22
5. Лопеш Рони 1 0.11
6. Маолида Мизиан 1 0.11
7. Будауи Хишем 1 0.11
8. Тюрам Кефрен 1 0.11
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Мангани Томас 2 0
4. Павлович Матео 2 0
5. Думбия Сулейман 2 0
6. Фюльжини Анжело 2 0
7. Траоре Исмаэль 1 0
8. Кабо Джимми 1 0
9. Сантамария Батист 1 0
10. Бернардони Поль 1 0
11. Кулибали Лассана 1 0
12. Эбосс Энсо 1 0
13. Чо Мохамед-Али 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Бамбу Робсон 2 0
8. Лопеш Рони 1 0
9. Бенитес Вальтер 1 0
10. Нсоки Стенли 1 0
11. Маолида Мизиан 1 0
12. Гуйри Амин 1 0
13. Пельмар Анди 1 0
14. Тюрам Кефрен 1 0
15. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 40% (4) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)
 Ницца 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже
Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье
Ницца Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца
Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца

Последние игры между собой

Анже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Анже Лига 1
Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Анже Лига 1 Ницца 0:2 Анже Лига 1 Анже 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Анже 3:1 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако 4:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
10. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо 0:4 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Анже 36.8% (57)
X 43.9% (68)
Ницца 19.4% (30)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 9.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 14.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.34 3.12
  26.59 9.69 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 7.90 1.06 7.50 1.08 2.65 1.51 2.14 1.76 1.95 1.85 1.45 2.75 1.02 13.00 1.13 5.90 1.01 15.00 1.02 11.50 1.03 12.00 1.02 13.00
10.00 1.05 8.50 1.08 3.32 1.34 2.60 1.51 1.88 2.02 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.05 1.11 6.90 1.03 13.50
3.54 1.33 3.01 1.43 2.67 1.52 2.14 1.77 2.64 1.51 2.17 1.74 1.69 2.24 1.45 2.86 1.68 2.28 1.42 3.00 1.16 5.51 1.10 7.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.84 1.96 1.97 1.82 1.11 6.40 1.44 2.75 1.03 12.00
2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.13 6.05 1.09 7.40
2.92 1.43 2.39 1.61 1.87 2.01 1.54 2.57 1.90 1.98 1.57 2.50 1.24 4.25 1.17 5.30 1.32 3.50 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.12 1.28 3.50
3.52 1.30 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Анже 0:3 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Анже 0:3 Ницца

Исход игры
Анже
36.8% (57)
Ничья
43.9% (68)
Ницца
19.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (49)
Меньше
67.97% (104)
Обе команды забьют
Да
70.59% (108)
Нет
29.41% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:0 Анже
16.1% (25)
2:1 Анже
15.5% (24)
1:2 Ницца
11.6% (18)
0:1 Ницца
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:0 Анже
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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