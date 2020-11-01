Ним
0:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Дес Костьерес
Метц
0:1
15' ГолГуйе Ламин
40' Желтая карточкаРу Нолан
44' Красная карточкаЮдоль Матьё
45' Желтая карточкаФомба Ламин
57' Желтая карточкаГуйе Ламин
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
25
Ру
Нолан
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
40'
44'
45'
57'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.33
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.11
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.11
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.11
|5.
|Рипар Рено
|1
|0.11
|6.
|Кубас Андрес
|1
|0.11
|7.
|Коне Мусса II
|1
|0.11
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.67
|2.
|Булая Фарид
|1
|0.11
|3.
|Гуйе Ламин
|1
|0.11
|4.
|Нгетт Опа
|1
|0.11
|5.
|Маига Хабиб
|0
|0
|6.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|8.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландре Лоик
|1
|1
|2.
|До Лука
|2
|0
|3.
|Бриансон Антони
|2
|0
|4.
|Фомба Ламин
|2
|0
|5.
|Денкей Кевин
|2
|0
|6.
|Ру Нолан
|1
|0
|7.
|Рейне Батист
|1
|0
|8.
|Рипар Рено
|1
|0
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0
|10.
|Мигель Флориан
|1
|0
|11.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|5.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|6.
|Булая Фарид
|1
|0
|7.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Метц
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: + = -Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц
Последние игры между собой
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|10.
|Анже
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 18
|13
|11.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.40
|1.07
|5.80
|1.14
|3.50
|1.30
|—
|—
|1.99
|1.87
|1.72
|2.20
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.05
|8.60
|1.02
|13.00
|1.01
|16.50
|1.02
|13.00
|
|7.60
|1.09
|5.95
|1.14
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.90
|1.06
|9.60
|1.05
|10.50
|1.00
|20.00
|—
|—
|
|7.71
|1.11
|—
|—
|4.13
|1.25
|3.46
|1.33
|2.78
|1.47
|1.93
|1.93
|1.70
|2.22
|1.50
|2.69
|1.64
|2.34
|1.49
|2.73
|1.20
|4.84
|—
|—
|1.11
|7.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ним 0:1 Метц
Исход игры
Ним
37% (57)
Ничья
46.1% (71)
Метц
16.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (63)
1:0 Ним
25.3% (39)
0:1 Метц
9.7% (15)
2:1 Ним
8.4% (13)
1:2 Метц
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:0 Ним
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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