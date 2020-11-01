Ним
0:1
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Метц
0:1
15' ГолГуйе Ламин
40' Желтая карточкаРу Нолан
44' Красная карточкаЮдоль Матьё
45' Желтая карточкаФомба Ламин
57' Желтая карточкаГуйе Ламин
65' Желтая карточкаМартинеc Пабло
90' Желтая карточкаСентонз Фабьен
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
25
Ру
Нолан
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
40'
44'
45'
57'
65'
67'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.33
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.11
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.11
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.11
|5.
|Рипар Рено
|1
|0.11
|6.
|Кубас Андрес
|1
|0.11
|7.
|Коне Мусса II
|1
|0.11
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.67
|2.
|Булая Фарид
|1
|0.11
|3.
|Гуйе Ламин
|1
|0.11
|4.
|Нгетт Опа
|1
|0.11
|5.
|Маига Хабиб
|0
|0
|6.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|8.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландре Лоик
|1
|1
|2.
|До Лука
|2
|0
|3.
|Бриансон Антони
|2
|0
|4.
|Фомба Ламин
|2
|0
|5.
|Денкей Кевин
|2
|0
|6.
|Ру Нолан
|1
|0
|7.
|Рейне Батист
|1
|0
|8.
|Рипар Рено
|1
|0
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0
|10.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|11.
|Мигель Флориан
|1
|0
|12.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Булая Фарид
|1
|0
|7.
|Бронн Дилан
|1
|0
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Метц
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс
Метц Последние 20 матчей: +12 =3 -5Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц
Последние игры между собой
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|4:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|10.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:4 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.40
|1.07
|5.80
|1.14
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.99
|1.87
|1.72
|2.20
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.01
|15.00
|1.05
|8.60
|1.02
|13.00
|1.01
|16.50
|1.02
|13.00
|
|7.60
|1.09
|5.95
|1.14
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.90
|1.06
|9.60
|1.05
|10.50
|1.00
|20.00
|—
|—
|
|7.71
|1.11
|—
|—
|1.75
|2.13
|3.46
|1.33
|1.72
|2.17
|1.93
|1.93
|1.70
|2.22
|1.50
|2.69
|1.64
|2.34
|1.49
|2.73
|1.20
|4.84
|—
|—
|1.11
|7.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ним 0:1 Метц
Исход игры
Ним
37% (57)
Ничья
46.1% (71)
Метц
16.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (63)
1:0 Ним
25.3% (39)
0:1 Метц
9.7% (15)
2:1 Ним
8.4% (13)
1:2 Метц
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:0 Ним
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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