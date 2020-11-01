Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Метц

95' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Сентонз Фабьен получил желтую карточку от судьи

94' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Метц

93' Мажуга Марко из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Метц

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Метц

89' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Метц

86' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

85' Матч возобновлен

84' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ариби Карим нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

83' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Метц

82' Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Вагнер

82' Мигель Флориан не смог попасть в створ ударом издали

82' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Метц

79' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

73' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Метц

71' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Гуйе Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи

64' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Гуйе Ламин получил желтую карточку от судьи

57' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Ним

56' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' После штрафного удара,который нанес Булая Фарид мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

54' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Метц

52' Рипар Рено нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

49' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Метц