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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
15' Гол
Гуйе Ламин
40' Желтая карточка
Ру Нолан
44' Красная карточка
Юдоль Матьё
45' Желтая карточка
Фомба Ламин
57' Желтая карточка
Гуйе Ламин
65' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
90' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
90'+7
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
7
Элиассон
Никлас
25
Ру
Нолан
28
Коне
Мусса
II
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
12
Тшимбембе
Варрен
11
Нгетт
Опа
Ним
4-4-2
Метц
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Гуйе Ламин
(Маига Хабиб)
40'
Ру Нолан
 
44'
 
Юдоль Матьё
45'
Фомба Ламин
 
46'
Бенрау Яссин
Фомба Ламин
 
46'
 
Делен Тома
Ангбан Викторьен
46'
 
Фофана Мамаду
Тшимбембе Варрен
57'
 
Гуйе Ламин
65'
Мартинеc Пабло
 
67'
Денкей Кевин
Мартинеc Пабло
 
67'
Ариби Карим
Ру Нолан
 
67'
Мажуга Марко
Коне Мусса II
 
77'
 
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
82'
 
Вагнер да Силва
Булая Фарид
87'
 
Лейя-Исека Аарон
Нгетт Опа
90'
 
Сентонз Фабьен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.33
2. Мелинг Биргер 1 0.11
3. Филиппото Ромен 1 0.11
4. Денкей Кевин 1 0.11
5. Рипар Рено 1 0.11
6. Кубас Андрес 1 0.11
7. Коне Мусса II 1 0.11
8. Мартинеc Пабло 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.67
2. Булая Фарид 1 0.11
3. Гуйе Ламин 1 0.11
4. Нгетт Опа 1 0.11
5. Маига Хабиб 0 0
6. Юдоль Матьё 0 0
7. Ангбан Викторьен 0 0
8. Яд Папа Ндиага 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Ландре Лоик 1 1
2. До Лука 2 0
3. Бриансон Антони 2 0
4. Фомба Ламин 2 0
5. Денкей Кевин 2 0
6. Ру Нолан 1 0
7. Рейне Батист 1 0
8. Рипар Рено 1 0
9. Кубас Андрес 1 0
10. Мартинеc Пабло 1 0
11. Мигель Флориан 1 0
12. Бенрау Яссин 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Булая Фарид 1 0
7. Бронн Дилан 1 0
8. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Метц 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс
Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним
Метц Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц
Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион

Последние игры между собой

Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Метц 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:1 Метц Лига 1 Ним 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:2 Ним Лига 2
Ним 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:2 Ним Лига 2 Метц 3:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Метц Лига 2 Метц 3:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако 4:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
10. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо 0:4 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    Фомба Ламин наказан за толчок Гуйе Ламин
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Метц: 45%.
  • Желтая карточка
    49'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 48'
    Рипар Рено мяч отрикошетил от ворот
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Коне Мусса II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Метц: 47%.
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Юдоль Матьё увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Юдоль Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Коне Мусса II
  • 44'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    40'
    Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Ру Нолан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Укидья Александр пострадал.
  • 40'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Мигель Флориан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Метц: 46%.
  • 39'
    Ним контролирует мяч.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    38'
    Ру Нолан из команды Ним в офсайде
  • 38'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает пас партнеру.
  • 37'
    Ним контролирует мяч.
  • 37'
    Метц контролирует мяч.
  • 37'
    Ним контролирует мяч.
  • 36'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 35'
    Маига Хабиб из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Метц пытается что-то создать.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Контроль мяча: Ним: 50%, Метц: 50%.
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц контролирует мяч.
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 32'
    Ним контролирует мяч.
  • 31'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья свистит. Юдоль Матьё атаковал сзади соперника. Это Элиассон Никлас заработал своей команде штрафной
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 48%, Метц: 52%.
  • 29'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    29'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 28'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Ним контролирует мяч.
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья свистит. Мартинеc Пабло атаковал сзади соперника. Это Гуйе Ламин заработал своей команде штрафной
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 46%, Метц: 54%.
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Булая Фарид из команды Метц пасует в штрафную, но Рейне Батист выходит и ловит мяч.
  • 24'
    Бриансон Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Элиассон Никлас из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фомба Ламин
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Метц пытается что-то создать.
  • 22'
    Метц контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 19'
    Тшимбембе Варрен мяч отрикошетил от ворот
  • 19'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Метц: 55%.
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Юдоль Матьё из команды Метц навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 18'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Маига Хабиб сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Гуйе Ламин вбил мяч с отскока в сетку!
  • 15'
    ШАНС! Гуйе Ламин вышел один на один с голкипером...
  • 15'
    Плохо сыграл Мигель Флориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Ним контролирует мяч.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 12'
    Мигель Флориан из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 11'
    Рипар Рено из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    11'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 11'
    Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • Офсайд
    10'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Контроль мяча: Ним: 32%, Метц: 68%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мартинеc Пабло из команды Ним играет слишком грубо. Нгетт Опа оказался на газоне.
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Коне Мусса II из команды Ним играет слишком грубо. Куяте Кики оказался на газоне.
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Гуйе Ламин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 35%, Метц: 65%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ним пытается что-то создать.
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Тшимбембе Варрен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
  • Травма, повреждение
    3'
    Рипар Рено возвращается на поле.
  • 3'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ним 37% (57)
X 46.1% (71)
Метц 16.9% (26)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 140.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.18 2.61
  15.29 3.69 1.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.40 1.07 5.80 1.14 1.03 12.00 1.99 1.87 1.72 2.20 1.16 5.10 1.25 3.95 1.01 15.00 1.05 8.60 1.02 13.00 1.01 16.50 1.02 13.00
7.60 1.09 5.95 1.14 2.66 1.49 1.98 1.85 1.58 2.54 1.26 3.94 1.19 4.90 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 20.00
7.71 1.11 1.75 2.13 3.46 1.33 1.72 2.17 1.93 1.93 1.70 2.22 1.50 2.69 1.64 2.34 1.49 2.73 1.20 4.84 1.11 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.55 2.44 1.80 2.00 1.06 9.00 1.13 5.80
2.50 1.53 1.61 2.31 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.90
2.51 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.13 1.17 5.28 1.46 2.83 1.17 5.30 1.13 6.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Где смотреть матч Ним 0:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:1 Метц

Исход игры
Ним
37% (57)
Ничья
46.1% (71)
Метц
16.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (63)
1:0 Ним
25.3% (39)
0:1 Метц
9.7% (15)
2:1 Ним
8.4% (13)
1:2 Метц
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:0 Ним
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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