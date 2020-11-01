  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
14' Гол
Мавидиди Стефи
31' Желтая карточка
Хазри Вахби
51' Желтая карточка
Амума Ромен
62' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
68' Желтая карточка
Долли Киган
72' Желтая карточка
Аушиш Адиль
74'
30
Мулен
Жесси
34
Муэффек
Аймен
31
Соу
Сайду
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Габриэль
Сильва
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
15
Бенхедим
Билал
28
Юссуф
Зейду
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Сент-Этьен
4-2-3-1
Монпелье
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Мавидиди Стефи
31'
Хазри Вахби
 
46'
Аушиш Адиль
Юссуф Зейду
 
51'
Амума Ромен
 
59'
Буанга Денис
Бенхедим Билал
 
62'
 
Лаборд Гаэтан
63'
 
Юн Ил-Лок
Молле Флоран
68'
 
Долли Киган
69'
 
Шотар Жорис
Долли Киган
71'
Аби Шарль
Хазри Вахби
 
72'
Аушиш Адиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.33
2. Аушиш Адиль 2 0.22
3. Буанга Денис 2 (1) 0.22
4. Масон Иван 1 0.11
5. Камара Махди 1 0.11
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.33
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.33
3. Лаборд Гаэтан 2 0.22
4. Конгре Даниэль 2 0.22
5. Мавидиди Стефи 2 0.22
6. Суке Арно 1 0.11
7. Молле Флоран 1 0.11
8. Ойонго Амбруаз 0 0
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 0 1
6. Буанга Денис 1 0
7. Рецос Панайотис 1 0
8. Мукуди Ароль 1 0
9. Фофана Уэсли 1 0
10. Муэффек Аймен 1 0
11. Гурна-Дуат Лукас 1 0
12. Сидибе Абдулайе 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 2
2. Саванье Тежи 2 1
3. Суке Арно 3 0
4. Делор Анди 2 0
5. Ле Таллек Дамьен 0 1
6. Молле Флоран 0 1
7. Конгре Даниэль 1 0
8. Ферри Жордан 1 0
9. Ойонго Амбруаз 1 0
10. Ристич Михайло 1 0
11. Мавидиди Стефи 1 0
12. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Монпелье 0 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн
Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье
Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Монпелье 1:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
8. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
9. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
11. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сент-Этьен 53.6% (82)
X 39.2% (60)
Монпелье 7.2% (11)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Монпелье
7.50
3.92
2.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 3.70 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.80 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.60 2.74
  14.15 3.92 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.20 1.05 2.75 1.44 2.80 1.44 2.21 1.72 1.37 3.05 1.73 2.18 1.50 2.75 1.07 8.40 1.15 5.60 1.05 9.50 1.03 10.50 1.01 15.00
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.65 1.12 6.45 1.03 12.50
2.55 1.55 2.08 1.80 1.60 2.43 1.39 3.14 1.28 3.83 1.56 2.53 1.54 2.57 1.41 3.01 1.22 4.49 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.94 1.86 1.44 2.75 1.13 6.20 1.04 10.00 1.02 13.00
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.95 1.43 2.42 1.60 1.89 1.99 1.55 2.55 1.20 4.73 1.10 7.57 1.24 4.28 1.17 5.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
4.44 1.44
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье

Исход игры
Сент-Этьен
53.6% (82)
Ничья
39.2% (60)
Монпелье
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (53)
2:1 Сент-Этьен
30.7% (47)
1:0 Сент-Этьен
17% (26)
1:2 Монпелье
3.3% (5)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Монпелье
2% (3)
3:1 Сент-Этьен
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный