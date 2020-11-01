Сент-Этьен
0:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Жоффруа Гишар
Монпелье
0:1
14' ГолМавидиди Стефи
31' Желтая карточкаХазри Вахби
51' Желтая карточкаАмума Ромен
62' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
68' Желтая карточкаДолли Киган
72' Желтая карточкаАушиш Адиль
30
Мулен
Жесси
31
Соу
Сайду
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
31 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Суиси РайанЗащитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
-
18 Аммур ЯнисНападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
31'
51'
62'
68'
71'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.33
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.22
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.22
|4.
|Масон Иван
|1
|0.11
|5.
|Камара Махди
|1
|0.11
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.33
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.33
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.22
|5.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.22
|6.
|Суке Арно
|1
|0.11
|7.
|Молле Флоран
|1
|0.11
|8.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Хазри Вахби
|1
|1
|3.
|Амума Ромен
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|6.
|Буанга Денис
|1
|0
|7.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|9.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|12.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Делор Анди
|2
|0
|5.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|6.
|Молле Флоран
|0
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|8.
|Ферри Жордан
|1
|0
|9.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|10.
|Ристич Михайло
|1
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|12.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Монпелье
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн
Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье
Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|8.20
|1.05
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.21
|1.72
|1.37
|3.05
|1.73
|2.18
|1.50
|2.75
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.15
|5.60
|1.05
|9.50
|1.03
|10.50
|1.01
|15.00
|
|11.00
|1.04
|9.40
|1.06
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.15
|5.65
|1.12
|6.45
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.08
|1.80
|1.60
|2.43
|1.39
|3.14
|1.28
|3.83
|1.56
|2.53
|1.54
|2.57
|1.41
|3.01
|1.22
|4.49
|—
|—
|1.17
|5.36
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.13
|6.20
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.02
|13.00
|
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.70
|—
|—
|1.10
|7.00
|—
|—
|
|2.95
|1.43
|2.42
|1.60
|1.89
|1.99
|1.55
|2.55
|1.20
|4.73
|1.10
|7.57
|1.24
|4.28
|1.17
|5.35
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Исход игры
Сент-Этьен
53.6% (82)
Ничья
39.2% (60)
Монпелье
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (53)
2:1 Сент-Этьен
30.7% (47)
1:0 Сент-Этьен
17% (26)
1:2 Монпелье
3.3% (5)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Монпелье
2% (3)
3:1 Сент-Этьен
1.3% (2)
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