Сент-Этьен
0:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Монпелье
0:1
14' ГолМавидиди Стефи
31' Желтая карточкаХазри Вахби
51' Желтая карточкаАмума Ромен
62' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
68' Желтая карточкаДолли Киган
72' Желтая карточкаАушиш Адиль
90' Желтая карточкаЮн Ил-Лок
30
Мулен
Жесси
31
Соу
Сайду
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
31 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Суиси РайанЗащитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
-
18 Аммур ЯнисНападающий
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
31'
51'
62'
68'
71'
72'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.33
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.22
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.22
|4.
|Масон Иван
|1
|0.11
|5.
|Камара Махди
|1
|0.11
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.33
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.33
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.22
|5.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.22
|6.
|Суке Арно
|1
|0.11
|7.
|Молле Флоран
|1
|0.11
|8.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Хазри Вахби
|1
|1
|3.
|Амума Ромен
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|6.
|Буанга Денис
|1
|0
|7.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|9.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|10.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|11.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|12.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|13.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Делор Анди
|2
|0
|5.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|6.
|Молле Флоран
|0
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|8.
|Ферри Жордан
|1
|0
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|11.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|12.
|Ристич Михайло
|1
|0
|13.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|14.
|Долли Киган
|1
|0
|15.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Монпелье
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн
Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье
Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|10.
|Анже
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 18
|13
|11.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|8.20
|1.05
|1.68
|2.18
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.21
|1.72
|1.09
|7.20
|1.73
|2.18
|1.50
|2.75
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.15
|5.60
|1.05
|9.50
|1.03
|10.50
|1.01
|15.00
|
|11.00
|1.04
|9.40
|1.06
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.15
|5.65
|1.12
|6.45
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.49
|2.72
|1.28
|3.85
|1.60
|2.43
|1.39
|3.14
|1.28
|3.83
|1.56
|2.53
|1.54
|2.57
|1.41
|3.01
|1.22
|4.49
|—
|—
|1.17
|5.36
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.13
|6.20
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.02
|13.00
|
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.70
|—
|—
|1.10
|7.00
|—
|—
|
|2.95
|1.43
|2.42
|1.60
|1.89
|1.99
|1.55
|2.55
|1.20
|4.73
|1.10
|7.57
|1.24
|4.28
|1.17
|5.35
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Исход игры
Сент-Этьен
53.6% (82)
Ничья
39.2% (60)
Монпелье
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
73.33% (110)
Нет
26.67% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (53)
2:1 Сент-Этьен
30.7% (47)
1:0 Сент-Этьен
17% (26)
1:2 Монпелье
3.3% (5)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Монпелье
2% (3)
3:1 Сент-Этьен
1.3% (2)
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