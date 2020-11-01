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Лилль
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лион
0'
3' Желтая карточка
Фильо Марсело
1:0
23' Гол
Бамба Джонатан
28' Желтая карточка
Фонте Жозе
33' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
41'
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
10
Иконе
Жонатан
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Лилль
4-4-2
Лион
4-3-3

Ход матча

3'
 
Фильо Марсело
23'
Бамба Джонатан
(Йилмаз Бурак)
1:0
28'
Фонте Жозе
 
33'
 
Экамби Карл Токо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 4 0.44
2. Йилмаз Бурак 4 (1) 0.44
3. Араужо Луис 2 0.22
4. Саншеш Ренату 1 0.11
5. Язиджи Юсуф 1 0.11
6. Иконе Жонатан 1 0.11
7. Челик Зеки 1 0.11
8. Шека 0 0
9. Брадариц Домагой 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.56
2. Экамби Карл Токо 4 0.44
3. Ауа Уссем 2 (2) 0.22
4. Кадевере Тино 1 0.11
5. Дюбуа Лео 1 0.11
6. Бруно Моура 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Челик Зеки 3 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Фонте Жозе 2 0
4. Араужо Луис 2 0
5. Брадариц Домагой 2 0
6. Мандава Рейнилду 0 1
7. Йилмаз Бурак 1 0
8. Пье Жереми 1 0
9. Меньян Майк 1 0
10. Саншеш Ренату 1 0
11. Ботман Свен 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 0
2. Экамби Карл Токо 3 0
3. Корне Максвелл 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Кадевере Тино 2 0
6. Бруно Моура 2 0
7. Ауа Уссем 0 1
8. Бар Мельвен 0 1
9. Депай Мемфис 1 0
10. Мендес Тьяго 1 0
11. Андерсен Йоаким 1 0
12. Дюбуа Лео 1 0
13. Лукас Жан 1 0
14. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Лион 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6) 0 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс
Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель
Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион
Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лилль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 2:2 Лилль Кубок лиги Лион 0:1 Лилль Лига 1 Лион 2:2 Лилль Лига 1
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль 1:0 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
10. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
11. Лион 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Лилль 32.3% (52)
X 42.2% (68)
Лион 25.5% (41)
Все прогнозы
2.22 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Лион
2.99
3.95
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.58 3.95 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.90 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.50 2.73
  1.65 3.65 6.14

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.80 1.10 6.50 1.11 4.90 1.17 2.20 1.71 2.40 1.57 1.83 2.04 1.77 2.04 1.45 2.70 1.19 4.60 1.14 5.55 1.04 9.40 1.03 10.00
9.50 1.02 9.20 1.04 3.88 1.24 2.88 1.42 2.13 1.87 1.55 2.45 1.36 3.04 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 9.70
6.15 1.14 2.48 1.58 2.13 1.77 2.78 1.47 2.19 1.72 1.92 1.96 1.62 2.38 1.47 2.80 1.37 3.21 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.42 2.85 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00
3.12 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.16 5.10 1.12 6.35
1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.08 1.59 2.44 1.22 4.51 1.11 7.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.38 1.82 1.99 1.37 3.15 1.24 4.00
4.05 1.24 3.00 1.39 1.80 2.01 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
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Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион

Исход игры
Лилль
32.3% (52)
Ничья
42.2% (68)
Лион
25.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.77% (75)
Меньше
52.23% (82)
Обе команды забьют
Да
82.17% (129)
Нет
17.83% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (56)
2:1 Лилль
18% (29)
1:2 Лион
15.5% (25)
1:0 Лилль
8.1% (13)
2:2 Ничья
6.2% (10)
0:1 Лион
5% (8)
2:0 Лилль
2.5% (4)
3:3 Ничья
1.2% (2)
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