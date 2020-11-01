Лилль
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Пьер Моруа
Лион
3' Желтая карточкаФильо Марсело
1:0
23' ГолБамба Джонатан
28' Желтая карточкаФонте Жозе
33' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
1:0
28'
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|4
|0.44
|2.
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.44
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.22
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.11
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.11
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0.11
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.11
|8.
|Шека
|0
|0
|9.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (3)
|0.56
|2.
|Экамби Карл Токо
|4
|0.44
|3.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.22
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.11
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.11
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Челик Зеки
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Фонте Жозе
|2
|0
|4.
|Араужо Луис
|2
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|2
|0
|6.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|7.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|8.
|Пье Жереми
|1
|0
|9.
|Меньян Майк
|1
|0
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|11.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|0
|2.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|3.
|Корне Максвелл
|2
|0
|4.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|5.
|Кадевере Тино
|2
|0
|6.
|Бруно Моура
|2
|0
|7.
|Ауа Уссем
|0
|1
|8.
|Бар Мельвен
|0
|1
|9.
|Депай Мемфис
|1
|0
|10.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|11.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|12.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|13.
|Лукас Жан
|1
|0
|14.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Лион
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс
Лион Последние 20 матчей: + = -Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион
Последние игры между собой
Лилль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|11.
|Лион
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.40
|1.07
|6.80
|1.10
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.90
|1.17
|2.20
|1.71
|2.40
|1.57
|1.83
|2.04
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.19
|4.60
|1.14
|5.55
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|9.50
|1.02
|9.20
|1.04
|3.88
|1.24
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.36
|3.04
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|9.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.15
|1.14
|2.48
|1.58
|2.13
|1.77
|2.78
|1.47
|2.19
|1.72
|1.92
|1.96
|1.62
|2.38
|1.47
|2.80
|1.37
|3.21
|—
|—
|1.13
|6.58
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион
Исход игры
Лилль
32.3% (52)
Ничья
42.2% (68)
Лион
25.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.77% (75)
Меньше
52.23% (82)
Обе команды забьют
Да
82.17% (129)
Нет
17.83% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (56)
2:1 Лилль
18% (29)
1:2 Лион
15.5% (25)
1:0 Лилль
8.1% (13)
2:2 Ничья
6.2% (10)
0:1 Лион
5% (8)
2:0 Лилль
2.5% (4)
3:3 Ничья
1.2% (2)
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