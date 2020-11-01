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Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
3' Желтая карточка
Фильо Марсело
1:0
22' Гол
Бамба Джонатан
28' Желтая карточка
Фонте Жозе
33' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
1:1
41' Гол в свои ворота
Челик Зеки
41' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
50' Вторая желтая карточка
Фильо Марсело
88' Желтая карточка
Сумаоро Адама
90'+5
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
10
Иконе
Жонатан
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Лилль
4-4-2
Лион
4-3-3

Ход матча

3'
 
Фильо Марсело
22'
Бамба Джонатан
(Йилмаз Бурак)
1:0
28'
Фонте Жозе
 
33'
 
Экамби Карл Токо
41'
1:1
Челик Зеки
41'
Йилмаз Бурак
 
45'
Сумаоро Адама
Фонте Жозе
 
50'
 
Фильо Марсело
52'
 
Бенламри Джамеледдин
Ауа Уссем
67'
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
 
74'
 
Бруно Моура
Экамби Карл Токо
74'
 
Дембеле Мусса II
Депай Мемфис
88'
Сумаоро Адама
 
89'
Дэвид Джонатан
Араужо Луис
 
89'
Лихаджи Исаак
Бамба Джонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 4 0.44
2. Йилмаз Бурак 4 (1) 0.44
3. Араужо Луис 2 0.22
4. Саншеш Ренату 1 0.11
5. Язиджи Юсуф 1 0.11
6. Иконе Жонатан 1 0.11
7. Челик Зеки 1 0.11
8. Шека 0 0
9. Брадариц Домагой 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.56
2. Экамби Карл Токо 4 0.44
3. Ауа Уссем 2 (2) 0.22
4. Кадевере Тино 1 0.11
5. Дюбуа Лео 1 0.11
6. Бруно Моура 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Челик Зеки 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Фонте Жозе 2 0
5. Араужо Луис 2 0
6. Брадариц Домагой 2 0
7. Мандава Рейнилду 0 1
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Саншеш Ренату 1 0
12. Ботман Свен 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Экамби Карл Токо 3 0
3. Корне Максвелл 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Кадевере Тино 2 0
6. Бруно Моура 2 0
7. Ауа Уссем 0 1
8. Бар Мельвен 0 1
9. Депай Мемфис 1 0
10. Мендес Тьяго 1 0
11. Андерсен Йоаким 1 0
12. Дюбуа Лео 1 0
13. Лукас Жан 1 0
14. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Лион 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6) 0 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс
Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель
Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион
Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лилль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 2:2 Лилль Кубок лиги Лион 0:1 Лилль Лига 1 Лион 2:2 Лилль Лига 1
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Лилль 32.3% (52)
X 42.2% (68)
Лион 25.5% (41)
Все прогнозы
2.22 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 1.55 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 1.75 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.50 2.73
  3.42 1.50 11.21

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.80 1.10 6.50 1.11 4.90 1.17 2.20 1.71 1.87 1.31 1.83 2.04 1.25 3.90 1.14 5.55 1.35 3.15 1.23 4.05 1.06 13.00 1.02 13.00
9.50 1.02 9.20 1.04 3.88 1.24 2.88 1.42 2.13 1.87 1.55 2.45 1.36 3.04 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 9.70
6.15 1.14 2.48 1.58 2.13 1.77 2.78 1.47 1.55 2.50 1.32 3.43 1.75 2.14 1.47 2.73 1.88 2.00 1.63 2.36 1.39 3.14 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.42 2.85 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00
3.12 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.16 5.10 1.12 6.35
1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.08 1.59 2.44 1.22 4.51 1.11 7.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.38 1.82 1.99 1.37 3.15 1.24 4.00
4.05 1.24 3.00 1.39 1.80 2.01 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Лион

Исход игры
Лилль
32.3% (52)
Ничья
42.2% (68)
Лион
25.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.77% (75)
Меньше
52.23% (82)
Обе команды забьют
Да
82.17% (129)
Нет
17.83% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (56)
2:1 Лилль
18% (29)
1:2 Лион
15.5% (25)
1:0 Лилль
8.1% (13)
2:2 Ничья
6.2% (10)
0:1 Лион
5% (8)
2:0 Лилль
2.5% (4)
3:3 Ничья
1.2% (2)
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