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  3. Франция
Дижон
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Лорьян
0'
42' Желтая карточка
Боэ Саша
55' Желтая карточка
Owalabi Allagbe Kassifa
0:0
57' Не забитый пенальти
Висса Йоан
69'
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
2
Боэ
Саша
14
Мари
Жордан
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
8
Эбимбе
Эрик
15
Ассале
Рожер
11
Конате
Мусса
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
11
Буасгар
Кентен
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
13
Моффи
Теремас
Дижон
4-2-3-1
Лорьян
4-4-2

Ход матча

42'
Боэ Саша
 
46'
 
Лорьенте Арман
Моффи Теремас
55'
Owalabi Allagbe Kassifa
 
57'
0:0
Висса Йоан
58'
Шуиар Мунир
Ассале Рожер
 
58'
Шейх Пап
Лаутоа Веслей
 
68'
Музинга Нгонда
Шафик Фуад
 
69'
 
Диарра Стефан
Буасгар Кентен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.11
2. Бальде Мама 1 0.11
3. Шедлер Орельен 1 0.11
4. Эбимбе Эрик 1 0.11
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.44
2. Амель Пьер-Ив 3 0.33
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.22
4. Монкондю Томас 1 0.11
5. Моффи Теремас 1 0.11
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 3 0
2. Саммаритано Фредерик 2 0
3. Шафик Фуад 2 0
4. Ндонг Ибраим 2 0
5. Шейх Пап 2 0
6. Эбимбе Эрик 2 0
7. Owalabi Allagbe Kassifa 2 0
8. Ассале Рожер 0 1
9. Конате Мусса 1 0
10. Целина Берсант 1 0
11. Шуиар Мунир 1 0
12. Боэ Саша 1 0
13. Нуншиль Ахмад 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лапорт Жульен 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Абергель Лоран 1 0
7. Висса Йоан 1 0
8. Гравильон Эндрю 1 0
9. Диарра Стефан 1 0
10. Уоджа Франклин 1 0
11. Мендес Убулан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье
Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян
Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лорьян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лорьян 2:3 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Дижон Кубок лиги Лорьян 0:0 Дижон Лига 1
Дижон 2:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца 2:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц 1:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
10. Анже 0:2 Заявка 9 4 1 4 10 - 18 13
11. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс 2:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург 1:2 Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Дижон 35.1% (54)
X 39.6% (61)
Лорьян 25.3% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Лорьян
4.55
3.62
3.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 2.40 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.97 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.62 2.24
  4.55 1.86 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.40 1.57 9.20 1.04 1.28 3.60 3.00 1.39 2.18 1.72 1.05 9.50 1.82 2.05 1.60 2.44 1.03 12.00 1.18 4.90 1.02 13.00 1.04 9.50 1.01 15.00
12.00 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 11.00
2.21 1.71 1.84 2.04 1.46 2.84 1.32 3.55 1.24 4.24 1.48 2.75 1.44 2.88 1.72 2.20 1.19 4.94 1.80 2.11 1.56 2.55 1.18 5.24 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 2.00 1.81 1.02 13.00 1.14 5.60 1.02 13.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
1.23 4.39 1.12 6.94 1.23 4.33 1.17 5.40 1.42 2.99 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Дижон 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Лорьян

Исход игры
Дижон
35.1% (54)
Ничья
39.6% (61)
Лорьян
25.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.89% (50)
Меньше
67.11% (102)
Обе команды забьют
Да
64.47% (98)
Нет
35.53% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Дижон
15.6% (24)
1:0 Дижон
14.3% (22)
1:2 Лорьян
11.7% (18)
0:1 Лорьян
11% (17)
0:0 Ничья
5.8% (9)
2:0 Дижон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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