Дижон
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Лорьян
42' Желтая карточкаБоэ Саша
55' Желтая карточкаOwalabi Allagbe Kassifa
0:0
57' Не забитый пенальтиВисса Йоан
80' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
2
Боэ
Саша
14
Мари
Жордан
17
Бальде
Мама
15
Ассале
Рожер
11
Конате
Мусса
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
57'
0:0
80'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.11
|2.
|Бальде Мама
|1
|0.11
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.11
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.11
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.44
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.33
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.22
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.11
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.11
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|3.
|Шафик Фуад
|2
|0
|4.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|5.
|Шейх Пап
|2
|0
|6.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|7.
|Owalabi Allagbe Kassifa
|2
|0
|8.
|Ассале Рожер
|0
|1
|9.
|Конате Мусса
|1
|0
|10.
|Целина Берсант
|1
|0
|11.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|12.
|Боэ Саша
|1
|0
|13.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|6.
|Нарди Поль
|1
|0
|7.
|Абергель Лоран
|1
|0
|8.
|Висса Йоан
|1
|0
|9.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|10.
|Диарра Стефан
|1
|0
|11.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|12.
|Мендес Убулан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +3 =6 -11ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лорьян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|4:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|10.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:4 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.57
|2.40
|—
|—
|9.20
|1.04
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|3.00
|1.39
|2.18
|1.72
|1.05
|9.50
|1.82
|2.05
|1.60
|2.44
|1.03
|12.00
|1.18
|4.90
|1.02
|13.00
|1.04
|9.50
|1.01
|15.00
|
|12.00
|1.04
|—
|—
|10.50
|1.05
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.05
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.39
|3.05
|1.18
|5.00
|1.14
|5.80
|1.05
|11.00
|—
|—
|
|1.43
|2.95
|1.25
|4.20
|1.46
|2.84
|1.32
|3.55
|1.24
|4.24
|1.48
|2.75
|1.44
|2.88
|1.72
|2.20
|1.19
|4.94
|1.80
|2.11
|1.56
|2.55
|1.18
|5.24
|—
|—
|1.12
|7.04
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Лорьян
Исход игры
Дижон
35.1% (54)
Ничья
39.6% (61)
Лорьян
25.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.89% (50)
Меньше
67.11% (102)
Обе команды забьют
Да
64.47% (98)
Нет
35.53% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Дижон
15.6% (24)
1:0 Дижон
14.3% (22)
1:2 Лорьян
11.7% (18)
0:1 Лорьян
11% (17)
0:0 Ничья
5.8% (9)
2:0 Дижон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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