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Дижон
0:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
42' Желтая карточка
Боэ Саша
55' Желтая карточка
Owalabi Allagbe Kassifa
0:0
57' Не забитый пенальти
Висса Йоан
80' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
90'+4
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
2
Боэ
Саша
14
Мари
Жордан
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
8
Эбимбе
Эрик
15
Ассале
Рожер
11
Конате
Мусса
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
11
Буасгар
Кентен
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
13
Моффи
Теремас
Дижон
4-2-3-1
Лорьян
4-4-2

Ход матча

42'
Боэ Саша
 
46'
 
Лорьенте Арман
Моффи Теремас
55'
Owalabi Allagbe Kassifa
 
57'
0:0
Висса Йоан
58'
Шуиар Мунир
Ассале Рожер
 
58'
Шейх Пап
Лаутоа Веслей
 
68'
Музинга Нгонда
Шафик Фуад
 
68'
 
Диарра Стефан
Буасгар Кентен
68'
 
Ле Фе Энцо
Грбич Адриан
74'
 
Лемуан Фабьен
Монкондю Томас
80'
 
Лемуан Фабьен
84'
Шедлер Орельен
Конате Мусса
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.11
2. Бальде Мама 1 0.11
3. Шедлер Орельен 1 0.11
4. Эбимбе Эрик 1 0.11
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.44
2. Амель Пьер-Ив 3 0.33
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.22
4. Монкондю Томас 1 0.11
5. Моффи Теремас 1 0.11
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 3 0
2. Саммаритано Фредерик 2 0
3. Шафик Фуад 2 0
4. Ндонг Ибраим 2 0
5. Шейх Пап 2 0
6. Эбимбе Эрик 2 0
7. Owalabi Allagbe Kassifa 2 0
8. Ассале Рожер 0 1
9. Конате Мусса 1 0
10. Целина Берсант 1 0
11. Шуиар Мунир 1 0
12. Боэ Саша 1 0
13. Нуншиль Ахмад 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лапорт Жульен 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Лемуан Фабьен 1 0
6. Нарди Поль 1 0
7. Абергель Лоран 1 0
8. Висса Йоан 1 0
9. Гравильон Эндрю 1 0
10. Диарра Стефан 1 0
11. Уоджа Франклин 1 0
12. Мендес Убулан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье
Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян
Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лорьян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лорьян 2:3 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Дижон Кубок лиги Лорьян 0:0 Дижон Лига 1
Дижон 2:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако 4:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
10. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо 0:4 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Дижон 35.1% (54)
X 39.6% (61)
Лорьян 25.3% (39)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 1.48 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.62 2.24
  6.95 1.37 5.70

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.57 2.40 9.20 1.04 1.07 8.40 3.00 1.39 2.18 1.72 1.05 9.50 1.82 2.05 1.60 2.44 1.03 12.00 1.18 4.90 1.02 13.00 1.04 9.50 1.01 15.00
12.00 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 11.00
1.43 2.95 1.25 4.20 1.46 2.84 1.32 3.55 1.24 4.24 1.48 2.75 1.44 2.88 1.72 2.20 1.19 4.94 1.80 2.11 1.56 2.55 1.18 5.24 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 2.00 1.81 1.02 13.00 1.14 5.60 1.02 13.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
1.23 4.39 1.12 6.94 1.23 4.33 1.17 5.40 1.42 2.99 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Дижон 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Лорьян

Исход игры
Дижон
35.1% (54)
Ничья
39.6% (61)
Лорьян
25.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.89% (50)
Меньше
67.11% (102)
Обе команды забьют
Да
64.47% (98)
Нет
35.53% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Дижон
15.6% (24)
1:0 Дижон
14.3% (22)
1:2 Лорьян
11.7% (18)
0:1 Лорьян
11% (17)
0:0 Ничья
5.8% (9)
2:0 Дижон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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