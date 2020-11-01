26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
28
Удин
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
28 Удин РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (2)
|0.63
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.25
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.13
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.13
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.13
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.25
|2.
|Удин Реми
|2
|0.25
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.25
|4.
|Майя Джош
|2
|0.25
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.13
|6.
|Косельни Лоран
|0
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|8.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|4.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|5.
|Агилар Рубен
|2
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|7.
|Матсима Крислен
|2
|0
|8.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|9.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|12.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|13.
|Диоп Софьян
|1
|0
|14.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Бриан Джимми
|2
|0
|4.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|5.
|Майя Джош
|2
|0
|6.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|7.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|8.
|Бенито Лорис
|1
|0
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0
|10.
|Башич Тома
|1
|0
|11.
|Удин Реми
|1
|0
|12.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|13.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|Бордо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|10.
|Анже
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 18
|13
|11.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.60
|1.03
|3.90
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.10
|1.78
|1.87
|1.99
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.85
|1.20
|4.70
|1.15
|5.20
|1.05
|9.00
|1.04
|9.60
|
|11.00
|1.01
|9.80
|1.03
|4.10
|1.22
|3.12
|1.37
|—
|—
|2.15
|1.84
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.42
|2.86
|1.18
|4.55
|1.13
|5.15
|1.02
|9.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.30
|1.25
|—
|—
|2.54
|1.57
|2.14
|1.78
|1.91
|2.00
|1.66
|2.35
|1.52
|2.69
|1.43
|3.01
|—
|—
|1.16
|5.79
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Исход игры
Монако
77.4% (120)
Ничья
18.7% (29)
Бордо
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Монако
45.2% (70)
1:0 Монако
19.4% (30)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Монако
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:2 Бордо
3.2% (5)
3:1 Монако
2.6% (4)
3:2 Монако
1.9% (3)
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