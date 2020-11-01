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Монако
 
Позже

Стадион:
Бордо
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
11
Желсон
Мартиньш
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
8
Бен
Арфа
Хатем
28
Удин
Реми
Монако
4-3-3
Бордо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 5 (2) 0.63
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.25
3. Агилар Рубен 1 0.13
4. Дисаси Аксель 1 0.13
5. Геббельс Виллем 1 0.13
6. Диоп Софьян 1 0.13
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.25
2. Удин Реми 2 0.25
3. Калу Сэмьюэл 2 0.25
4. Майя Джош 2 0.25
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.13
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Геббельс Виллем 3 0
4. Фофана Юссуф 1 1
5. Агилар Рубен 2 0
6. Желсон Мартиньш 2 0
7. Матсима Крислен 2 0
8. Сидибе Джибриль 1 0
9. Бен-Йеддер Виссам 1 0
10. Фолланд Кевин 1 0
11. Балло-Туре Фоде 1 0
12. Пеллегри Пьетро 1 0
13. Диоп Софьян 1 0
14. Бьянкон Жулиан 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Бриан Джимми 2 0
4. Сабали Юссуф 2 0
5. Майя Джош 2 0
6. Зеркан Мехди 0 1
7. Де Превиль Николя 1 0
8. Бенито Лорис 1 0
9. Кастро Пабло 1 0
10. Башич Тома 1 0
11. Удин Реми 1 0
12. Калу Сэмьюэл 1 0
13. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 0
 Бордо 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца
Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца 2:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц 1:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
10. Анже 0:2 Заявка 9 4 1 4 10 - 18 13
11. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс 2:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург 1:2 Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Монако 77.4% (120)
    X 18.7% (29)
    Бордо 3.9% (6)
    0
    выиграет Монако
    Команда Головина должна рвать и метать
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Бордо
    1.78
    4.20
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.00 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.20 4.90
      1.75 4.07 4.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.03 3.90 1.23 3.20 1.35 2.10 1.78 1.87 1.99 1.64 2.33 1.41 2.85 1.20 4.70 1.15 5.20 1.05 9.00 1.04 9.60
    11.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.22 3.12 1.37 2.15 1.84 1.63 2.28 1.42 2.86 1.18 4.55 1.13 5.15 1.02 9.00
    4.30 1.25 2.54 1.57 2.14 1.78 1.91 2.00 1.66 2.35 1.52 2.69 1.43 3.01 1.16 5.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.75 1.49 2.60 1.17 5.10
    3.30 1.33 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.30
    3.32 1.37 2.73 1.51 2.14 1.79 1.68 2.29 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.79 1.96 1.36 3.00
    4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.37
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    Прогнозы на матч Монако - Бордо

    Исход игры
    Монако
    77.4% (120)
    Ничья
    18.7% (29)
    Бордо
    3.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.55% (89)
    Меньше
    41.45% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    72.37% (110)
    Нет
    27.63% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    45.2% (70)
    1:0 Монако
    19.4% (30)
    1:1 Ничья
    14.2% (22)
    2:0 Монако
    5.8% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    1:2 Бордо
    3.2% (5)
    3:1 Монако
    2.6% (4)
    3:2 Монако
    1.9% (3)
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