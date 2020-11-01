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  3. Франция
Реймс
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Страсбург
0'
3' Желтая карточка
Диалло Хабиб
1:0
22' Гол в свои ворота
Камара Бингуру
2:0
26' Гол
Фас Ваут
2:1
30' Пенальти
Ажорк Людовик
71'
1
Райкович
Предраг
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
15
Манетси
Маршал
24
Кафаро
Матьё
9
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
30
Камара
Бингуру
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
23
Кароль
Лионель
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Реймс
4-4-2
Страсбург
3-5-2

Ход матча

3'
 
Диалло Хабиб
22'
Камара Бингуру
1:0
26'
Фас Ваут
(Бериша Валон)
2:0
30'
2:1
Ажорк Людовик
58'
 
Томассон Адриен
Кароль Лионель
66'
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
 
66'
Туре Эль Билал
Сирхейс Кай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 6 (3) 0.67
2. Туре Эль Билал 1 0.11
3. Абдельамид Юнис 1 0.11
4. Фас Ваут 1 0.11
5. Кассама Морету 1 0.11
6. Мбюкю Натанаэль 1 0.11
7. Кутеса Дерек 0 0
8. Бериша Валон 0 0
9. Зенели Арбер 0 0
10. Кафаро Матьё 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 3 (2) 0.33
2. Диалло Хабиб 2 0.22
3. Шахири Мехди 2 0.22
4. Митрович Стефан 1 0.11
5. Аолу Жан-Эде 1 0.11
6. Лала Кенни 1 (1) 0.11
7. Льенар Димитри 0 0
8. Каси Антони 0 0
9. Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 4 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Драмме Муамаду 1 0
16. Экитик Юго 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Ажорк Людовик 3 0
3. Аолу Жан-Эде 2 0
4. Коне Ламин 1 0
5. Кароль Лионель 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Томассон Адриен 1 0
8. Диалло Хабиб 1 0
9. Сиссоко Ибраима 1 0
10. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
11. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 50% (5) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0
 Страсбург 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ
Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль
Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Страсбург Кубок лиги Реймс 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:2 Реймс Лига 2 Страсбург 3:2 Реймс Лига 2 Реймс 4:1 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца 2:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц 1:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
10. Анже 0:2 Заявка 9 4 1 4 10 - 18 13
11. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс 2:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург 1:2 Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Реймс 61% (94)
X 31.2% (48)
Страсбург 7.8% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Страсбург
2.61
4.30
2.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 3.15 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.30 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.36 2.83
  1.41 4.08 11.01

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
5.90 1.12 7.20 1.08 2.33 1.60 2.33 1.66 1.94 1.92 1.42 2.85 1.35 3.35 2.27 1.62 1.10 6.80 1.25 3.90 1.01 13.50 1.03 12.00 1.04 10.00
8.80 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.24 1.67 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 16.75
6.26 1.14 2.98 1.42 2.35 1.64 2.04 1.85 1.71 2.21 1.53 2.61 1.41 3.01 1.50 2.72 3.61 1.31 3.00 1.41 2.39 1.62 1.83 2.05 1.58 2.46 1.40 3.09 1.35 3.34 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.87 1.92 1.72 2.12 1.13 5.80 1.09 7.70 1.30 3.50 1.01 15.00
2.65 1.48 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.77 2.12 1.48 2.76 1.18 5.07 1.14 6.26 1.32 3.56 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.58 1.58 2.30 1.22 4.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Реймс 2:1 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 2:1 Страсбург

Исход игры
Реймс
61% (94)
Ничья
31.2% (48)
Страсбург
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Реймс
29.9% (46)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Реймс
21.4% (33)
0:0 Ничья
5.2% (8)
2:0 Реймс
5.2% (8)
0:1 Страсбург
3.2% (5)
1:2 Страсбург
3.2% (5)
1:3 Страсбург
1.3% (2)
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