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Реймс
2:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
3' Желтая карточка
Диалло Хабиб
1:0
22' Гол в свои ворота
Камара Бингуру
2:0
26' Гол
Фас Ваут
2:1
30' Пенальти
Ажорк Людовик
73' Желтая карточка
Прчич Саньин
90'+5
1
Райкович
Предраг
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
15
Манетси
Маршал
24
Кафаро
Матьё
9
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
30
Камара
Бингуру
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
23
Кароль
Лионель
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Реймс
4-4-2
Страсбург
3-5-2

Ход матча

3'
 
Диалло Хабиб
22'
Камара Бингуру
1:0
26'
Фас Ваут
(Бериша Валон)
2:0
30'
2:1
Ажорк Людовик
58'
 
Томассон Адриен
Кароль Лионель
66'
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
 
66'
Туре Эль Билал
Сирхейс Кай
 
73'
 
Прчич Саньин
76'
 
Зохи Кевин
Сиссоко Ибраима
76'
 
Уорис Маджид
Прчич Саньин
78'
Кутеса Дерек
Мбюкю Натанаэль
 
87'
Драмме Муамаду
Диа Булайе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 6 (3) 0.67
2. Туре Эль Билал 1 0.11
3. Абдельамид Юнис 1 0.11
4. Фас Ваут 1 0.11
5. Кассама Морету 1 0.11
6. Мбюкю Натанаэль 1 0.11
7. Кутеса Дерек 0 0
8. Бериша Валон 0 0
9. Зенели Арбер 0 0
10. Кафаро Матьё 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 3 (2) 0.33
2. Диалло Хабиб 2 0.22
3. Шахири Мехди 2 0.22
4. Митрович Стефан 1 0.11
5. Аолу Жан-Эде 1 0.11
6. Лала Кенни 1 (1) 0.11
7. Льенар Димитри 0 0
8. Каси Антони 0 0
9. Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 4 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Драмме Муамаду 1 0
16. Экитик Юго 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Ажорк Людовик 3 0
3. Аолу Жан-Эде 2 0
4. Коне Ламин 1 0
5. Кароль Лионель 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Томассон Адриен 1 0
9. Диалло Хабиб 1 0
10. Сиссоко Ибраима 1 0
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
12. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 45.45% (5) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 0
 Страсбург 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ
Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль
Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Страсбург Кубок лиги Реймс 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:2 Реймс Лига 2 Страсбург 3:2 Реймс Лига 2 Реймс 4:1 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако 4:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
10. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо 0:4 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Реймс 61% (94)
X 31.2% (48)
Страсбург 7.8% (12)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.25 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.36 2.83
  1.32 4.36 18.05

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
5.90 1.12 7.20 1.08 2.33 1.60 2.33 1.66 1.94 1.92 1.42 2.85 1.35 3.35 1.60 2.33 1.10 6.80 1.25 8.40 1.01 13.50 1.03 12.00 1.04 10.00
8.80 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.24 1.67 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 16.75
6.26 1.14 2.98 1.42 2.35 1.64 2.04 1.85 1.71 2.21 1.53 2.61 1.41 3.01 1.50 2.72 1.38 3.17 1.21 4.66 1.37 3.21 1.83 2.05 1.19 4.90 1.40 3.09 1.35 3.34 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.87 1.92 1.72 2.12 1.13 5.80 1.09 7.70 1.30 3.50 1.01 15.00
2.65 1.48 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.77 2.12 1.48 2.76 1.18 5.07 1.14 6.26 1.32 3.56 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.58 1.58 2.30 1.22 4.00
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Реймс 2:1 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 2:1 Страсбург

Исход игры
Реймс
61% (94)
Ничья
31.2% (48)
Страсбург
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Реймс
29.9% (46)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Реймс
21.4% (33)
2:0 Реймс
5.2% (8)
0:0 Ничья
5.2% (8)
1:2 Страсбург
3.2% (5)
0:1 Страсбург
3.2% (5)
3:2 Реймс
1.3% (2)
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