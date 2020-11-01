Реймс
2:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Страсбург
3' Желтая карточкаДиалло Хабиб
1:0
22' Гол в свои воротаКамара Бингуру
2:0
26' ГолФас Ваут
2:1
30' ПенальтиАжорк Людовик
73' Желтая карточкаПрчич Саньин
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
14
Прчич
Саньин
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Экитик ЮгоНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Noe Sommer
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
22'
1:0
26'
2:0
30'
2:1
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|6 (3)
|0.67
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.11
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.11
|4.
|Фас Ваут
|1
|0.11
|5.
|Кассама Морету
|1
|0.11
|6.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.11
|7.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Зенели Арбер
|0
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|3 (2)
|0.33
|2.
|Диалло Хабиб
|2
|0.22
|3.
|Шахири Мехди
|2
|0.22
|4.
|Митрович Стефан
|1
|0.11
|5.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.11
|6.
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.11
|7.
|Льенар Димитри
|0
|0
|8.
|Каси Антони
|0
|0
|9.
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|4
|1
|2.
|Кассама Морету
|2
|1
|3.
|Манетси Маршал
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|7.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|8.
|Райкович Предраг
|1
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|12.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|13.
|Конан Гислен
|1
|0
|14.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|15.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|16.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|3.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|4.
|Коне Ламин
|1
|0
|5.
|Кароль Лионель
|1
|0
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Томассон Адриен
|1
|0
|9.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|10.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
|Страсбург
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль
Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|4:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|10.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:4 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|5.90
|1.12
|7.20
|1.08
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|2.33
|1.66
|1.94
|1.92
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.35
|3.35
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.25
|8.40
|—
|—
|1.01
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|10.00
|
|8.80
|1.07
|7.20
|1.10
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|1.07
|8.60
|—
|—
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|
|6.26
|1.14
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.35
|1.64
|2.04
|1.85
|1.71
|2.21
|1.53
|2.61
|1.41
|3.01
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.38
|3.17
|1.21
|4.66
|1.37
|3.21
|1.83
|2.05
|1.19
|4.90
|1.40
|3.09
|1.35
|3.34
|1.15
|5.99
|—
|—
Прогнозы на матч Реймс 2:1 Страсбург
Исход игры
Реймс
61% (94)
Ничья
31.2% (48)
Страсбург
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Реймс
29.9% (46)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Реймс
21.4% (33)
2:0 Реймс
5.2% (8)
0:0 Ничья
5.2% (8)
1:2 Страсбург
3.2% (5)
0:1 Страсбург
3.2% (5)
3:2 Реймс
1.3% (2)
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