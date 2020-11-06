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  3. Голландия
Фортуна Ситтард
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
6' Гол
Ханссон Эмиль
31'
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
11
Ханссон
Эмиль
9
Полтер
Себастьян
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
25
Ферай
Иммануэль
Фортуна Ситтард
5-3-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

6'
Ханссон Эмиль
(Флемминг Зиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 2 0.25
2. Полтер Себастьян 2 0.25
3. Ханссон Эмиль 2 0.25
4. Кокс Джордж 2 0.25
5. Семеду Лисандру 1 0.13
6. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.13
7. Самбу Бассала 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.25
2. Рейндерс Элиано 2 0.25
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.25
4. Накаяма Юта 1 0.13
5. Дрост Йеспер 0 0
6. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 2 0
2. Янссен Рул 1 0
3. Анга-Лётшер Мартин 1 0
4. Ниняй Бранислав 1 0
5. Теки Тесфальдет 1 0
6. Сметс Йоррит 1 0
7. Флемминг Зиан 1 0
8. Рота Лазарос 1 0
9. Кокс Джордж 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Саймак Мустафа 1 1
4. Лам Томас 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Леманс Клинт 1 0
8. Керстен Сэм 1 0
9. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 ПЕК Зволле 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Эредивизие ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Фортуна Ситтард Кубок ПЕК Зволле 4:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:0 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион ПЕК Зволле 3:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:1 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 1:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:3 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
5. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
10. Хераклес Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
12. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
13. Ваалвейк Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПЕК Зволле
2.75
3.80
4.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.60 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.80 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.58 2.48
  1.79 3.76 4.46

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 10.50 1.02 10.00 1.03 3.45 1.29 3.45 1.28 1.99 1.82 1.75 2.08 1.82 1.92 1.23 3.90 1.30 3.30 1.06 7.80 1.09 6.50 1.02 11.00
11.00 1.01 10.75 1.02 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.50 2.52 1.21 4.05 1.16 4.45 1.04 7.90
4.86 1.20 2.80 1.48 3.06 1.40 2.67 1.50 2.28 1.67 1.91 1.97 1.69 2.25 1.51 2.65 1.34 3.41 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.66 2.20 1.62 1.18 4.30 1.23 3.90 1.02 11.00
3.38 1.32 2.32 1.61 1.59 2.36 1.19 4.25 1.14 5.70
2.96 1.43 2.33 1.65 1.80 2.11 2.05 1.83 1.69 2.25 1.32 3.53 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.85 1.39 2.75 1.28 3.45
4.80 1.19 3.20 1.35 1.87 1.93 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
2.70 1.40
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