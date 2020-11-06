Фортуна Ситтард
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
ПЕК Зволле
1:0
6' ГолХанссон Эмиль
44
Рота
Лазарос
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
23 Ринстра БенЗащитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|2
|0.25
|2.
|Полтер Себастьян
|2
|0.25
|3.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.25
|4.
|Кокс Джордж
|2
|0.25
|5.
|Семеду Лисандру
|1
|0.13
|6.
|Сёнтьенс Матс
|1 (1)
|0.13
|7.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.25
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.25
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.25
|4.
|Накаяма Юта
|1
|0.13
|5.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|6.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|2.
|Янссен Рул
|1
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|4.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|5.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|6.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|7.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|8.
|Рота Лазарос
|1
|0
|9.
|Кокс Джордж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|4.
|Лам Томас
|1
|1
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|6.
|Накаяма Юта
|2
|0
|7.
|Леманс Клинт
|1
|0
|8.
|Керстен Сэм
|1
|0
|9.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =6 -10Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =6 -6Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Фортуна Ситтард Кубок ПЕК Зволле 4:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:0 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион ПЕК Зволле 3:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:1 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 1:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:3 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|6.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|10.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|12.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 24
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|10.50
|1.02
|10.00
|1.03
|3.45
|1.29
|—
|—
|3.45
|1.28
|1.99
|1.82
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.30
|3.30
|1.06
|7.80
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|
|11.00
|1.01
|10.75
|1.02
|4.35
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.21
|4.05
|1.16
|4.45
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.48
|3.06
|1.40
|2.67
|1.50
|2.28
|1.67
|1.91
|1.97
|1.69
|2.25
|1.51
|2.65
|1.34
|3.41
|1.18
|5.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.33
|1.66
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.18
|4.30
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.02
|11.00
|
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.19
|4.25
|—
|—
|1.14
|5.70
|—
|—
|
|—
|—
|2.96
|1.43
|2.33
|1.65
|1.80
|2.11
|2.05
|1.83
|1.69
|2.25
|1.32
|3.53
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—