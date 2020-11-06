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  3. Голландия
Фортуна Ситтард
2:2
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
6' Гол
Ханссон Эмиль
1:1
33' Гол в свои ворота
Ях Ярослав
2:1
45' Гол
Кокс Джордж
51' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
2:2
54' Гол
Лам Томас
76' Желтая карточка
Рота Лазарос
90'+3
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
33
Ях
Ярослав
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
11
Ханссон
Эмиль
9
Полтер
Себастьян
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
25
Ферай
Иммануэль
Фортуна Ситтард
5-3-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

6'
Ханссон Эмиль
(Флемминг Зиан)
1:0
32'
Мутуссами Самуэль
Сметс Йоррит
 
33'
1:1
Ях Ярослав
45'
Кокс Джордж
2:1
46'
 
Паал Кеннет
Штридер Рико
51'
Анга-Лётшер Мартин
 
54'
2:2
Лам Томас
62'
Семеду Лисандру
Теки Тесфальдет
 
75'
 
Дрост Йеспер
Саймак Мустафа
76'
Рота Лазарос
 
84'
 
Гучаннеджад Реза
Ван Дёйнен Майк
85'
Ниняй Бранислав
Ях Ярослав
 
85'
Эль-Аблак Нассим
Ханссон Эмиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокс Джордж 3 0.38
2. Флемминг Зиан 2 0.25
3. Полтер Себастьян 2 0.25
4. Ханссон Эмиль 2 0.25
5. Семеду Лисандру 1 0.13
6. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.13
7. Самбу Бассала 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.25
2. Рейндерс Элиано 2 0.25
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.25
4. Лам Томас 1 0.13
5. Накаяма Юта 1 0.13
6. Дрост Йеспер 0 0
7. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 2 0
2. Анга-Лётшер Мартин 2 0
3. Рота Лазарос 2 0
4. Янссен Рул 1 0
5. Ниняй Бранислав 1 0
6. Теки Тесфальдет 1 0
7. Сметс Йоррит 1 0
8. Флемминг Зиан 1 0
9. Кокс Джордж 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Саймак Мустафа 1 1
4. Лам Томас 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Леманс Клинт 1 0
8. Керстен Сэм 1 0
9. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)
 ПЕК Зволле 0 0 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Эредивизие ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Фортуна Ситтард Кубок ПЕК Зволле 4:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:0 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион ПЕК Зволле 3:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:2 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:1 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 1:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 2:3 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Фортуна Ситтард 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
5. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
10. Хераклес Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
12. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
13. Ваалвейк Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 10 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
16. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
17. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 1.35 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.65 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.58 2.48
  6.52 1.45 4.83

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
12.50 1.01 10.50 1.02 10.00 1.03 3.45 1.29 3.45 1.28 1.99 1.82 1.75 2.08 4.10 1.20 1.23 3.90 1.80 1.95 1.06 7.80 1.11 5.80 1.11 5.80
11.00 1.01 10.75 1.02 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.50 2.52 1.21 4.05 1.16 4.45 1.04 7.90
4.86 1.20 2.80 1.48 3.06 1.40 2.67 1.50 4.08 1.26 2.67 1.51 2.14 1.76 4.20 1.25 3.37 1.34 2.24 1.69 1.53 2.59 1.32 3.55 1.11 7.35 1.50 2.68 1.36 3.26 1.23 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.33 1.66 2.20 1.62 1.18 4.30 1.23 3.90 1.02 11.00
3.38 1.32 2.32 1.61 1.59 2.36 1.19 4.25 1.14 5.70
2.96 1.43 2.33 1.65 1.80 2.11 2.05 1.83 1.69 2.25 1.32 3.53 1.22 4.45 1.27 3.96 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.85 1.39 2.75 1.28 3.45
4.80 1.19 3.20 1.35 1.87 1.93 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
2.70 1.40
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле онлайн

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