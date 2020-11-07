Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 19'
АПОЭЛ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.2
|2.
|Элиа Мариос
|2 (1)
|0.2
|3.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.2
|4.
|Miguelito
|1
|0.1
|5.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.1
|6.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захид Гайас
|2
|0.22
|2.
|Саар Бен
|1
|0.11
|3.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.11
|4.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Худобяк Игорь Ярославович
|3
|0
|2.
|Элиа Мариос
|2
|0
|3.
|Христофи Христофорос
|2
|0
|4.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|5.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|6.
|Проич Йосип
|1
|0
|7.
|Савич Милан
|1
|0
|8.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|9.
|Antonis Koumis
|1
|0
|10.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|11.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|12.
|Ibra Koneh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тухами Ануар
|4
|0
|2.
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|3.
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Саар Бен
|1
|0
|5.
|Йенсен Майк
|1
|0
|6.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|7.
|Меркис Георге
|1
|0
|8.
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|9.
|Захид Гайас
|1
|0
|10.
|Иоанну Николас
|1
|0
|11.
|Жорж Артур
|1
|0
|12.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|13.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|14.
|Сьелис Христос
|1
|0
|15.
|Сациас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|АПОЭЛ
|40% (2)
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =4 -12Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос
Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|2.
|Анортосис
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|0
|4
|16 - 13
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Омония
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|9
|5
|0
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|13.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|14.
|Неа Саламина
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.02
|9.70
|1.06
|3.90
|1.23
|3.10
|1.39
|2.12
|1.72
|2.08
|1.75
|1.86
|1.94
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.19
|4.40
|1.11
|5.10
|1.02
|8.90
|1.03
|9.50
|
|—
|—
|9.10
|1.02
|3.64
|1.24
|2.94
|1.37
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.56
|2.33
|—
|—
|1.36
|2.89
|1.15
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.25
|3.02
|1.38
|2.37
|1.58
|2.03
|1.79
|1.80
|2.03
|1.56
|2.43
|1.46
|2.76
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.12
|6.53
|—
|—
|—
|—