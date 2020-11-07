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Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 19'
АПОЭЛ
0' 19'

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.2
2. Элиа Мариос 2 (1) 0.2
3. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.2
4. Miguelito 1 0.1
5. Сантуш Гонсалу 1 0.1
6. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.1
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захид Гайас 2 0.22
2. Саар Бен 1 0.11
3. Ндонгаля Дьемерси 1 0.11
4. Сантос Рафаэл II 1 0.11

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Худобяк Игорь Ярославович 3 0
2. Элиа Мариос 2 0
3. Христофи Христофорос 2 0
4. Сантуш Гонсалу 2 0
5. Дейвисон Денилсон 1 0
6. Проич Йосип 1 0
7. Савич Милан 1 0
8. Киприану Димитрис 1 0
9. Antonis Koumis 1 0
10. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
11. Giorgos Koushiappas 1 0
12. Ibra Koneh 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 4 0
2. Де Винсенти Томас 3 0
3. Вилер Христос 2 0
4. Саар Бен 1 0
5. Йенсен Майк 1 0
6. Нсуэ Эмилио 1 0
7. Меркис Георге 1 0
8. Клонаридис Виктор 1 0
9. Захид Гайас 1 0
10. Иоанну Николас 1 0
11. Жорж Артур 1 0
12. Ндонгаля Дьемерси 1 0
13. Сантос Рафаэл II 1 0
14. Сьелис Христос 1 0
15. Сациас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 АПОЭЛ 40% (2) 0 0 0 60% (3) 0

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос
Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
2. Анортосис 9 6 2 1 16 - 7 20
3. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
4. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Омония 8 4 3 1 11 - 6 15
6. Олимпиакос Никосия 9 5 0 4 11 - 10 15
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Эрмис Арадиппу 10 3 2 5 7 - 15 11
10. АПОЭЛ 0:0 9 2 4 3 6 - 9 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Этникос Ахна 0:0 10 1 3 6 9 - 15 6
13. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Неа Саламина 9 1 1 7 6 - 16 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
АПОЭЛ
8.86
5.00
1.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 5.00 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.60 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 4.50 1.37
  8.86 4.51 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.02 9.70 1.06 3.90 1.23 3.10 1.39 2.12 1.72 2.08 1.75 1.86 1.94 1.63 2.26 1.40 2.80 1.19 4.40 1.11 5.10 1.02 8.90 1.03 9.50
9.10 1.02 3.64 1.24 2.94 1.37 2.02 1.83 1.56 2.33 1.36 2.89 1.15 4.65
3.94 1.25 3.02 1.38 2.37 1.58 2.03 1.79 1.80 2.03 1.56 2.43 1.46 2.76 1.37 3.10 1.12 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.14 1.71 1.48 2.55 1.16 4.80
3.12 1.33 2.06 1.71 1.46 2.60
3.19 1.36 2.56 1.51 2.01 1.82 1.61 2.32 1.45 2.79
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
2.81 1.40 1.73 2.03 1.31 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ онлайн

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