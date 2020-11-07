Этникос Ахна
0:0
Конец матча
АПОЭЛ
7' Желтая карточкаМеркис Георге
41' Желтая карточкаЖорж Артур
48' Желтая карточкаElia Konstantinos
63' Желтая карточкаСавич Милан
77' Желтая карточкаНухиу Атдхи
79' Желтая карточкаДейвисон Денилсон
84' Желтая карточкаАцили Омер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Савич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Проич ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Andreas Ilia
-
-
-
-
Главный тренер: Клафурич Деан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Нсуэ ЭмилиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Тухами АнуарПолузащитник
-
31 Йенсен МайкПолузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ацили ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Саар БенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Ход матча
41'
63'
77'
79'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.2
|2.
|Элиа Мариос
|2 (1)
|0.2
|3.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.2
|4.
|Miguelito
|1
|0.1
|5.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.1
|6.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захид Гайас
|2
|0.22
|2.
|Саар Бен
|1
|0.11
|3.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.11
|4.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Худобяк Игорь Ярославович
|3
|0
|2.
|Элиа Мариос
|2
|0
|3.
|Христофи Христофорос
|2
|0
|4.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|5.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|6.
|Проич Йосип
|1
|0
|7.
|Савич Милан
|1
|0
|8.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|9.
|Antonis Koumis
|1
|0
|10.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|11.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|12.
|Ibra Koneh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тухами Ануар
|4
|0
|2.
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|3.
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Саар Бен
|1
|0
|5.
|Йенсен Майк
|1
|0
|6.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|7.
|Меркис Георге
|1
|0
|8.
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|9.
|Захид Гайас
|1
|0
|10.
|Иоанну Николас
|1
|0
|11.
|Жорж Артур
|1
|0
|12.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|13.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|14.
|Сьелис Христос
|1
|0
|15.
|Сациас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|АПОЭЛ
|40% (2)
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =4 -12Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос
Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|2.
|Анортосис
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|0
|4
|16 - 13
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Омония
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|9
|5
|0
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|10.
|АПОЭЛ
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|13.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|14.
|Неа Саламина
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.65
|2.15
|—
|—
|9.70
|1.06
|—
|—
|1.08
|6.75
|—
|—
|3.10
|1.39
|2.12
|1.72
|1.08
|7.00
|1.86
|1.94
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.22
|4.05
|1.19
|4.40
|1.11
|5.10
|1.02
|8.90
|1.03
|9.50
|
|—
|—
|—
|—
|9.10
|1.02
|—
|—
|3.64
|1.24
|—
|—
|2.94
|1.37
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.56
|2.33
|—
|—
|1.36
|2.89
|1.15
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|1.42
|2.83
|1.23
|4.07
|1.49
|2.60
|1.32
|3.29
|1.65
|2.26
|1.45
|2.73
|1.43
|2.80
|1.65
|2.25
|1.50
|2.57
|1.80
|2.03
|1.56
|2.43
|1.46
|2.76
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.12
|6.53
|—
|—
|—
|—