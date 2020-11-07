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Этникос Ахна
0:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
7' Желтая карточка
Меркис Георге
41' Желтая карточка
Жорж Артур
48' Желтая карточка
Elia Konstantinos
63' Желтая карточка
Савич Милан
77' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
79' Желтая карточка
Дейвисон Денилсон
84' Желтая карточка
Ацили Омер
90'+5
Этникос Ахна
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.2
2. Элиа Мариос 2 (1) 0.2
3. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.2
4. Miguelito 1 0.1
5. Сантуш Гонсалу 1 0.1
6. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.1
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захид Гайас 2 0.22
2. Саар Бен 1 0.11
3. Ндонгаля Дьемерси 1 0.11
4. Сантос Рафаэл II 1 0.11

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Худобяк Игорь Ярославович 3 0
2. Элиа Мариос 2 0
3. Христофи Христофорос 2 0
4. Сантуш Гонсалу 2 0
5. Дейвисон Денилсон 1 0
6. Проич Йосип 1 0
7. Савич Милан 1 0
8. Киприану Димитрис 1 0
9. Antonis Koumis 1 0
10. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
11. Giorgos Koushiappas 1 0
12. Ibra Koneh 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 4 0
2. Де Винсенти Томас 3 0
3. Вилер Христос 2 0
4. Саар Бен 1 0
5. Йенсен Майк 1 0
6. Нсуэ Эмилио 1 0
7. Меркис Георге 1 0
8. Клонаридис Виктор 1 0
9. Захид Гайас 1 0
10. Иоанну Николас 1 0
11. Жорж Артур 1 0
12. Ндонгаля Дьемерси 1 0
13. Сантос Рафаэл II 1 0
14. Сьелис Христос 1 0
15. Сациас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 АПОЭЛ 40% (2) 0 0 0 60% (3) 0

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос
Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
2. Анортосис 9 6 2 1 16 - 7 20
3. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
4. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Омония 8 4 3 1 11 - 6 15
6. Олимпиакос Никосия 9 5 0 4 11 - 10 15
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Эрмис Арадиппу 10 3 2 5 7 - 15 11
10. АПОЭЛ 9 2 4 3 6 - 9 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
13. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Неа Саламина 9 1 1 7 6 - 16 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Меркис Георге получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 2.40 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.52 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 4.50 1.37
  11.55 1.38 3.81

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АПОЭЛ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «АПОЭЛ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.65 2.15 9.70 1.06 1.08 6.75 3.10 1.39 2.12 1.72 1.08 7.00 1.86 1.94 1.63 2.26 1.22 4.05 1.19 4.40 1.11 5.10 1.02 8.90 1.03 9.50
9.10 1.02 3.64 1.24 2.94 1.37 2.02 1.83 1.56 2.33 1.36 2.89 1.15 4.65
1.42 2.83 1.23 4.07 1.49 2.60 1.32 3.29 1.65 2.26 1.45 2.73 1.43 2.80 1.65 2.25 1.50 2.57 1.80 2.03 1.56 2.43 1.46 2.76 1.37 3.10 1.12 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.30 2.14 1.71 1.02 11.50 1.16 4.80
3.12 1.33 2.06 1.71 1.46 2.60
1.13 5.75 1.46 2.71 2.01 1.82 1.61 2.32 1.45 2.79
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
2.81 1.40 1.73 2.03 1.31 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
11.50 1.02
Букмекер Да Нет
8.00 1.06
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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